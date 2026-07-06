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Ahmed Kutucu için ayrılık ihtimali güçlendi! Galatasaray gözden çıkardı

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon beklediği süreleri alamayan Ahmed Kutucu, yeni sezon öncesinde takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetime gelen tekliflerin değerlendirildiği öğrenilirken, Süper Lig'den üç kulübün oyuncuyla ilgilendiği belirtiliyor.

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Ahmed Kutucu için ayrılık ihtimali güçlendi! Galatasaray gözden çıkardı

Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması sürerken, takımdan ayrılması beklenen isimlerden biri de Ahmed Kutucu oldu.

Geçtiğimiz sezon forma rekabetinde istediği süreleri bulamayan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunun geleceğiyle ilgili hareketli gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı yönetime oyuncu için gelen tekliflerin masaya yatırıldığı ve transfer konusunda değerlendirme sürecinin başladığı ifade ediliyor.

Ahmed KutucuAhmed Kutucu
SÜPER LİG'DEN ÜÇ TALİP

Ahmed Kutucu'nun ismi son günlerde Süper Lig ekipleriyle anılıyor. Göztepe, Konyaspor ve Rizespor'un deneyimli kanat oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında yer aldığı belirtiliyor.

Galatasaray yönetiminin ise hem oyuncunun düzenli forma şansı bulabilmesi hem de kadro planlamasını şekillendirmek adına gelen teklifleri değerlendirmeye açık olduğu öğrenildi.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Ahmed KutucuAhmed Kutucu
GEÇEN SEZON 18 MAÇTA GÖREV ALDI

Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 18 karşılaşmada görev yapan Ahmed Kutucu, bu süreçte 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Yeni sezon hazırlıkları devam ederken oyuncunun geleceğine ilişkin kararın, kulübe ulaşan tekliflerin değerlendirilmesinin ardından netlik kazanması bekleniyor.

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