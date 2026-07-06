Ahmed Kutucu için ayrılık ihtimali güçlendi! Galatasaray gözden çıkardı

Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması sürerken, takımdan ayrılması beklenen isimlerden biri de Ahmed Kutucu oldu. Geçtiğimiz sezon forma rekabetinde istediği süreleri bulamayan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunun geleceğiyle ilgili hareketli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetime oyuncu için gelen tekliflerin masaya yatırıldığı ve transfer konusunda değerlendirme sürecinin başladığı ifade ediliyor.

Ahmed Kutucu

SÜPER LİG'DEN ÜÇ TALİP Ahmed Kutucu'nun ismi son günlerde Süper Lig ekipleriyle anılıyor. Göztepe, Konyaspor ve Rizespor'un deneyimli kanat oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında yer aldığı belirtiliyor. Galatasaray yönetiminin ise hem oyuncunun düzenli forma şansı bulabilmesi hem de kadro planlamasını şekillendirmek adına gelen teklifleri değerlendirmeye açık olduğu öğrenildi. Takvim Kaynak Tercihleri