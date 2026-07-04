Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı! Fiyatı çok konuşuldu
Galatasaray, 2026-2027 sezonunda giyeceği 5 yıldızlı yeni formalarını dijital lansmanla taraftarına sundu. Ancak parçalı formanın 9 bin 499 TL’ye ulaşan fiyatı sosyal medyada çok konuşuldu. Teknik direktör Okan Buruk ve Victor Osimhen gibi yıldızların yer aldığı tanıtımda, iç saha ve alternatif formaların ensesindeki "Welcome To Hell" detayı dikkat çekerken, deplasman formasında ise "İlklerin ve Enlerin Takımı" mesajına yer verildi.
Galatasaray Futbol Takımı'nın 2026-2027 sezonunda giyeceği iç saha, deplasman ve alternatif formaları tanıtıldı.
Yeni iç saha ve deplasman formaları, dijital platformlarda yayımlanan video ve görseller aracılığıyla sarı-kırmızılı taraftarların beğenisine sunuldu.
5 YILDIZ DETAYI
Kulübün ikonik parçalı forması, bu sezon tarihi bir detaya da ev sahipliği yapıyor. Galatasaray'ın 5 yıldızı, parçalı forma üzerinde ilk kez yan yana yer alırken, aynı yıldız dizilimi sezon boyunca kullanılacak diğer formalarda da korunuyor.
İç saha ve alternatif formaların ensesinde Galatasaray ile özdeşleşen "Welcome To Hell" ifadesi yer alırken, deplasman formasının ensesinde "İlklerin ve Enlerin Takımı" mesajı bulunuyor.
Yeni sezon formalarının tamamı hem uzun kollu hem de kısa kollu seçenekleriyle satışa sunuluyor.
TANITIMDA YILDIZLAR BOY GÖSTERDİ
Formaların tanıtım filminde teknik direktör Okan Buruk ile futbolcular Victor Osimhen, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Arda Ünyay, Renato Nhaga, İlkay Gündoğan, Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı ve Wilfried Singo yer aldı.
FORMA FİYATLARI BELLİ OLDU
Galatasaray'ın yeni sezon formalarının fiyatları da belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulübün 2026-2027 sezonu formaları 6 bin 249 TL ve 9 bin 499 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
Parçalı iç saha formasının 9 bin 499 TL olması sosyal medyada çok konuşuldu.