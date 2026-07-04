Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı! Fiyatı çok konuşuldu

Galatasaray Futbol Takımı'nın 2026-2027 sezonunda giyeceği iç saha, deplasman ve alternatif formaları tanıtıldı.

Yeni iç saha ve deplasman formaları, dijital platformlarda yayımlanan video ve görseller aracılığıyla sarı-kırmızılı taraftarların beğenisine sunuldu.

5 YILDIZ DETAYI

Kulübün ikonik parçalı forması, bu sezon tarihi bir detaya da ev sahipliği yapıyor. Galatasaray'ın 5 yıldızı, parçalı forma üzerinde ilk kez yan yana yer alırken, aynı yıldız dizilimi sezon boyunca kullanılacak diğer formalarda da korunuyor.