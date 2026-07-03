Galatasaray'dan transfer için ilgi kağıdı! Dünya devinin yıldızına dev bonservis

Yeni sezon öncesinde hem Süper Lig hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray, orta saha transferinde rotasını İtalya'ya çevirdi. İtalya'da yayın yapan Tuttomercato'nun haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, Juventus'un Fransız orta saha oyuncusu Khephren Thuram için resmi temaslara başladı.

Galatasaray, Juventus'a Khephren Thuram ilgi kağıdı gönderdi JUVENTUS'A İLGİ YAZISI GÖNDERİLDİ Habere göre Galatasaray, daha önce menajerler aracılığıyla nabız yokladığı Khephren Thuram için bu kez Juventus ile doğrudan iletişime geçti. Sarı-kırmızılıların, Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga ile birlikte transfer listesinin ilk sıralarında yer alan Thuram için İtalyan kulübüne ilgi yazısı gönderdiği aktarıldı.