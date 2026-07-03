Galatasaray'dan transfer için ilgi kağıdı! Dünya devinin yıldızına dev bonservis
Orta sahaya dünya çapında bir takviye yapmak isteyen Galatasaray, Juventus forması giyen Khephren Thuram için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların İtalyan deviyle ilk teması kurduğu belirtilirken, Juventus'un 40 milyon euro bonservis talep ettiği öğrenildi.
Yeni sezon öncesinde hem Süper Lig hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray, orta saha transferinde rotasını İtalya'ya çevirdi.
İtalya'da yayın yapan Tuttomercato'nun haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, Juventus'un Fransız orta saha oyuncusu Khephren Thuram için resmi temaslara başladı.
JUVENTUS'A İLGİ YAZISI GÖNDERİLDİ
Habere göre Galatasaray, daha önce menajerler aracılığıyla nabız yokladığı Khephren Thuram için bu kez Juventus ile doğrudan iletişime geçti.
Sarı-kırmızılıların, Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga ile birlikte transfer listesinin ilk sıralarında yer alan Thuram için İtalyan kulübüne ilgi yazısı gönderdiği aktarıldı.
JUVENTUS 40 MİLYON EURO İSTİYOR
İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Juventus, Fransız orta saha oyuncusunun bonservisi için 40 milyon euro talep ediyor. Galatasaray yönetiminin transfer için önemli bir bütçe ayırdığı belirtilirken, görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.
OKAN BURUK'UN ÖNCELİKLİ HEDEFLERİNDEN
Khephren Thuram'ın, teknik direktör Okan Buruk'un orta saha için belirlediği öncelikli hedeflerden biri olduğu ifade edildi.
Fransız futbolcuyla Avrupa'nın önemli liglerinden başka kulüpler de ilgilenirken, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi faktörünü önemli bir avantaj olarak kullandığı belirtildi.
RAMS PARK ATMOSFERİNDEN ETKİLENDİ
Haberde, Khephren Thuram'ın geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray ile Juventus arasında oynanan karşılaşmalarda forma giydiği aktarıldı.
Özellikle RAMS Park'taki atmosferden etkilenen Fransız orta saha oyuncusunun, iki maçta 1 asistlik katkı verdiği ve sarı-kırmızılı taraftarlardan övgüyle bahsettiği ifade edildi.