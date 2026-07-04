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Galatasaray gözünü kararttı! Transfer bombası için ilk anlaşma tamam

Galatasaray, yeni sezon öncesi transferde ses getirecek bir hamleye imza atıyor. Sarı-kırmızılılar, Arsenal'in kaptanı Martin Ødegaard ile prensip anlaşmasına vardı. Yönetim, İngiliz deviyle bonservis pazarlıklarına hazırlanıyor. İşte detaylar...

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Galatasaray gözünü kararttı! Transfer bombası için ilk anlaşma tamam

Transfer çalışmalarını büyük bir gizlilik içerisinde sürdüren Galatasaray, orta sahaya dünya futbolunun en önemli yıldızlarından birini kazandırmak için önemli mesafe kat etti.

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A Spor'un haberine göre Sarı-kırmızılı yönetim, Arsenal forması giyen Martin Ødegaard ile prensip anlaşmasına vardı. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmede, Norveçli yıldızın menajeri Bjorn Kvarme ile yapılan temasların olumlu sonuçlandığı öğrenildi.

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SIRA ARSENAL İLE GÖRÜŞMELERDE

Galatasaray, oyuncunun menajeriyle anlaşma sağlamasının ardından rotasını Arsenal'e çevirdi. Sarı-kırmızılı yönetim, İngiliz ekibiyle bonservis pazarlıklarını başlatmaya hazırlanırken, transfer için taksitli ödeme planını içeren 40 milyon euroluk teklif sunacak.

Yönetim, iki kulüp arasındaki görüşmeleri kısa süre içerisinde resmiyete dökmeyi hedefliyor.

Martin Ødegaard Arsenal ile şampiyonluk yaşadıMartin Ødegaard Arsenal ile şampiyonluk yaşadı

OKAN BURUK'UN 1 NUMARALI HEDEFİ

Teknik direktör Okan Buruk'un uzun süredir kadrosunda görmek istediği isimlerin başında Martin Ødegaard geliyor. Deneyimli çalıştırıcının, oyun kurucu özellikleri ve lider kimliği nedeniyle Norveçli yıldızın transferine büyük önem verdiği belirtildi.

Galatasaray yönetimi de Buruk'un raporu doğrultusunda transfer sürecini hızlandırdı.

Martin Ødegaard'ın güncel piyasa değeri 65 milyon euroMartin Ødegaard'ın güncel piyasa değeri 65 milyon euro

DÜNYA KUPASI'NDA DA FORMDA

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Norveç Milli Takımı ile son 16 turuna yükselen Martin Ødegaard, turnuvada yaptığı 3 asistle takımının en etkili isimleri arasında yer aldı.

27 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Arsenal formasıyla çıktığı 36 resmi karşılaşmada 1 gol atıp 8 asist yaptı. Londra ekibindeki kariyerinde ise 234 maçta 42 gol ve 46 asistlik katkı sağlayarak takım kaptanlığına kadar yükseldi.

Güncel piyasa değeri 65 milyon euro olarak gösterilen yıldız orta saha, Galatasaray'ın transfer listesindeki en önemli isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

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