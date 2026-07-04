Martin Ødegaard'ın güncel piyasa değeri 65 milyon euro

DÜNYA KUPASI'NDA DA FORMDA

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Norveç Milli Takımı ile son 16 turuna yükselen Martin Ødegaard, turnuvada yaptığı 3 asistle takımının en etkili isimleri arasında yer aldı.

27 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Arsenal formasıyla çıktığı 36 resmi karşılaşmada 1 gol atıp 8 asist yaptı. Londra ekibindeki kariyerinde ise 234 maçta 42 gol ve 46 asistlik katkı sağlayarak takım kaptanlığına kadar yükseldi.

Güncel piyasa değeri 65 milyon euro olarak gösterilen yıldız orta saha, Galatasaray'ın transfer listesindeki en önemli isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Burak Zihni Takvim.com.tr Galatasaray