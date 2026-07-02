Midtjylland'den Aral Şimşir hamlesi! 12.5 milyon euroya ret

Genç milli futbolcu için Süper Lig'den yapılan yüksek bedelli teklifin kulüp tarafından kabul edilmediği iddia edilirken, Avrupa'nın farklı liglerinden de oyuncuya yönelik ilginin sürdüğü ifade edildi.

Ancak Danimarka ekibinin, Aral Şimşir'in piyasa değerinin daha yüksek olduğu düşüncesiyle bu öneriyi yeterli bulmadığı ve teklifi geri çevirdiği öne sürüldü.

Gazeteci Ben Jacobs'ın aktardığı bilgilere göre, Süper Lig'den bir kulüp 22 yaşındaki kanat oyuncusu için Midtjylland'a 12.5 milyon euro tutarında resmi teklif sundu.



AVRUPA KULÜPLERİ YAKINDAN İZLİYOR

Aral Şimşir, geride kalan sezonda tüm kulvarlarda ortaya koyduğu 12 gol ve 21 asistlik performansla takımının en önemli isimlerinden biri oldu. Sezon sonunda Danimarka Süper Ligi'nde yılın futbolcusu seçilen genç oyuncu, bu çıkışıyla Avrupa transfer piyasasında dikkatleri üzerine çekti. Haberde, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton ile MLS temsilcisi San Diego FC'nin de oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve Midtjylland ile temas kurarak bilgi aldığı aktarıldı.

Öte yandan Aral Şimşir, 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklanan Türkiye A Milli Futbol Takımı kadrosunda yer almamıştı. Transfer döneminin ilerleyen bölümünde Midtjylland'ın gelecek tekliflere nasıl yaklaşacağı ve genç futbolcunun kariyerine hangi kulüpte devam edeceği, yapılacak resmi girişimlerle netlik kazanacak.

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