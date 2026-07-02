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Mauro Icardi'den eleştirilere sert cevap: Toplumun yozlaştığını görmek üzücü

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Tecrübeli futbolcu, kendisine yönelik eleştirilere sert ifadelerle yanıt verdi.

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Mauro Icardi'den eleştirilere sert cevap: Toplumun yozlaştığını görmek üzücü

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Arjantinli futbolcu, kendisini eleştiren kişiye sert sözlerle karşılık verdi.

ICARDI'DEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Icardi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Başarısızsın diyen kişi, 45 yaşında ünlü olmuş sıradan bir kadın. Hiçbir yeteneği yok, kendi soyadıyla tanınmıyor ve başkalarının hayatlarını konuşarak geçiniyor. Hayatını bu mesleğe hazırlayan ciddi gazeteciler olduğunu düşününce..."

Mauro Icardi'den eleştirilere sert cevap: Toplumun yozlaştığını görmek üzücü-2

"TOPLUMUN YOZLAŞTIĞINI GÖRMEK ÜZÜCÜ"

Arjantinli yıldız, paylaşımının devamında toplum yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Toplumun ne kadar yozlaştığını görmek üzücü."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Mauro Icardi'nin açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yıldız futbolcunun paylaşımı, çok sayıda yorum ve etkileşim alırken futbol kamuoyunda da gündem yarattı.

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