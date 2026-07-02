Mauro Icardi'den eleştirilere sert cevap: Toplumun yozlaştığını görmek üzücü

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Arjantinli futbolcu, kendisini eleştiren kişiye sert sözlerle karşılık verdi.

ICARDI'DEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Icardi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Başarısızsın diyen kişi, 45 yaşında ünlü olmuş sıradan bir kadın. Hiçbir yeteneği yok, kendi soyadıyla tanınmıyor ve başkalarının hayatlarını konuşarak geçiniyor. Hayatını bu mesleğe hazırlayan ciddi gazeteciler olduğunu düşününce..."