Fenerbahçe yönetimi, altyapısında yetişen ve Süper Lig'deki performansıyla dikkat çeken Arda Okan için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin, 24 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını araştırdığı belirtildi.

Belözoğlu'nun, hem savunmaya hem de hücuma katkı sağlayabilen oyuncuyu transfer listesinde öncelikli seçeneklerden biri olarak değerlendirdiği belirtildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun, Arda Okan Kurtulan'ın farklı pozisyonlarda görev yapabilmesini önemli bir avantaj olarak gördüğü kaydedildi.

Göztepe Arda Okan Kurtulan için 10 milyon euro talep ediyor. (Fotoğraf: AA)

GÖZTEPE'NİN TALEBİ 10 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katma planında bonservis bedeli öne çıktı.

Habere göre Göztepe, Arda Okan Kurtulan için 10 milyon euro talep ediyor. İzmir temsilcisinin bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmek istemediği de transfer haberlerine yansıdı.

Sarı-lacivertli yönetimin ise 10 milyon euroluk beklentiyi aşağı çekerek transferi daha uygun maliyetle tamamlama seçenekleri üzerinde durduğu iddia edildi.

Oyuncunun Göztepe ile uzun süreli sözleşmesinin bulunması, yapılabilecek görüşmelerde İzmir ekibinin elini güçlendiren ayrıntılar arasında yer alıyor.