Fenerbahçe'nin istediği Arda Okan Kurtulan için 10 milyon euro
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan'ı yeniden gündemine aldı. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun eski öğrencisini takımda görmek istediği iddia edildi. Nelson Semedo'nun olası ayrılığına karşı alternatif olarak değerlendirilen 24 yaşındaki futbolcu için İzmir ekibinin 10 milyon euro bonservis beklentisi bulunuyor.
Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemi öncesinde kadro planlamasını sürdürüyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda takviye yapılacak bölgeleri belirleyen sarı-lacivertlilerin, Göztepe'de forma giyen eski oyuncusu Arda Okan Kurtulan'ı transfer listesine aldığı iddia edildi.
Fenerbahçe yönetimi, altyapısında yetişen ve Süper Lig'deki performansıyla dikkat çeken Arda Okan için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin, 24 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını araştırdığı belirtildi.
EMRE BELÖZOĞLU KADROSUNDA İSTİYOR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun, Arda Okan Kurtulan'ın farklı pozisyonlarda görev yapabilmesini önemli bir avantaj olarak gördüğü kaydedildi.
Sağ bek ve sağ kanatta oynayabilen genç futbolcunun, özellikle Nelson Semedo'nun takımdan ayrılması durumunda kadroya katılabilecek isimler arasında yer aldığı ifade edildi.
Belözoğlu'nun, hem savunmaya hem de hücuma katkı sağlayabilen oyuncuyu transfer listesinde öncelikli seçeneklerden biri olarak değerlendirdiği belirtildi.
GÖZTEPE'NİN TALEBİ 10 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katma planında bonservis bedeli öne çıktı.
Habere göre Göztepe, Arda Okan Kurtulan için 10 milyon euro talep ediyor. İzmir temsilcisinin bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmek istemediği de transfer haberlerine yansıdı.
Sarı-lacivertli yönetimin ise 10 milyon euroluk beklentiyi aşağı çekerek transferi daha uygun maliyetle tamamlama seçenekleri üzerinde durduğu iddia edildi.
Oyuncunun Göztepe ile uzun süreli sözleşmesinin bulunması, yapılabilecek görüşmelerde İzmir ekibinin elini güçlendiren ayrıntılar arasında yer alıyor.
NELSON SEMEDO'NUN KARARI BELİRLEYİCİ
Fenerbahçe'nin Arda Okan Kurtulan hamlesi, Nelson Semedo'nun geleceğiyle bağlantılı olarak değerlendiriliyor.
Portekizli futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılması durumunda sağ bek rotasyonunda oluşabilecek boşluğun Arda Okan ile doldurulması planlanıyor.
Bu nedenle Fenerbahçe'nin Göztepe'yle yapabileceği görüşmelerin, Semedo'nun durumuna göre şekillenebileceği belirtildi.
FENERBAHÇE ALTYAPISINDA YETİŞTİ
19 Kasım 2002 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Arda Okan Kurtulan, 2019 yılında Fenerbahçe altyapısına katıldı.
Sarı-lacivertli kulübün U17 ve U19 takımlarında forma giyen futbolcu, 2021 yılında profesyonel sözleşme imzalayarak A takım seviyesine yükseldi.
2022 yazında Fenerbahçe'den ayrılan Arda Okan, Adana Demirspor'a transfer oldu. Kariyerinde Karacabey Belediyespor ve Diyarbekirspor'da da kiralık olarak görev yapan futbolcu, 2025 yazında Göztepe'nin yolunu tuttu.
SÖZLEŞMESİ 2029'DA SONA ERİYOR
Göztepe, Arda Okan Kurtulan'ı 2025 yazında Adana Demirspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattı.
İzmir temsilcisiyle uzun süreli anlaşma imzalayan futbolcunun mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.
24 yaşındaki oyuncunun sözleşme durumu, Fenerbahçe'nin olası transfer girişiminde önemli rol oynayacak.
GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ DA İLGİLENİYOR
Arda Okan Kurtulan'ın ismi daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde de yer aldı.
Galatasaray'ın yaz aylarında oyuncu için Göztepe ile temas kurduğu ancak İzmir ekibinden olumlu yanıt alamadığı haberleştirilmişti.
Beşiktaş'ın da genç futbolcunun durumunu takip ettiği iddia edilirken, Arda Okan'ın geleceği ocak ayı transfer dönemi öncesinde yeniden gündeme geldi.
11 MAÇTA 2 GOLE KATKI
Arda Okan Kurtulan, 2026-2027 sezonunda Göztepe formasıyla Süper Lig'de 11 karşılaşmada görev yaptı.
Transfer haberlerinde yer alan verilere göre genç futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Sağ bek, sağ kanat ve orta sahanın sağında görev yapabilen oyuncunun çok yönlülüğü, Fenerbahçe'nin transfer planındaki önemli özelliklerden biri olarak gösteriliyor.
Sarı-lacivertlilerin eski oyuncusunu kadrosuna yeniden katmak için değerlendirdiği seçeneklerde, Nelson Semedo'nun geleceği ve Göztepe'nin bonservis beklentisi belirleyici olacak.