Fenerbahçe 'de Nathan Ake'nin yaşadığı sakatlığın ardından savunma hattına yapılabilecek takviyeler üzerinde çalışmalar başladı.

Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin, Strasbourg'un genç savunma oyuncusu Lucas Hogsberg ile ilgilendiği öne sürüldü.



18 MİLYON EUROLUK BONSERVİS BEDELİ

Fransız ekibinde kariyerini sürdüren Lucas Hogsberg'in transferi için yaklaşık 18 milyon euroluk bonservis bedelinin konuşulduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'nin savunma hattına takviye arayışında değerlendirdiği isimler arasında bulunan Hogsberg için henüz resmi bir teklif yapıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Genç futbolcunun transferiyle ilgili gündeme gelen bonservis bedeli ise 18 milyon euro seviyesinde.

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