Fenerbahçe'de Ake'nin yerine genç yıldız! Bonservis ücreti ortaya çıktı
Fenerbahçe, Nathan Ake'nin sakatlığının ardından savunma hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarına yöneldi. Sarı-lacivertlilerin, Strasbourg forması giyen Lucas Hogsberg'i gündemine aldığı ve genç futbolcu için 18 milyon euroluk bonservis bedelinin konuşulduğu öne sürüldü.
Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin yaşadığı sakatlığın ardından savunma hattına yapılabilecek takviyeler üzerinde çalışmalar başladı.
Sarı-lacivertli yönetimin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'da forma giyen Lucas Hogsberg'i transfer listesine aldığı iddia edildi.
AKE'NİN SAKATLIĞI SONRASI TRANSFER HAMLESİ
Savunma rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'nin, Nathan Ake'nin sakatlığı nedeniyle alternatif isimler üzerinde durduğu belirtildi.
Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin, Strasbourg'un genç savunma oyuncusu Lucas Hogsberg ile ilgilendiği öne sürüldü.
18 MİLYON EUROLUK BONSERVİS BEDELİ
Fransız ekibinde kariyerini sürdüren Lucas Hogsberg'in transferi için yaklaşık 18 milyon euroluk bonservis bedelinin konuşulduğu ifade edildi.
Fenerbahçe'nin savunma hattına takviye arayışında değerlendirdiği isimler arasında bulunan Hogsberg için henüz resmi bir teklif yapıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Genç futbolcunun transferiyle ilgili gündeme gelen bonservis bedeli ise 18 milyon euro seviyesinde.