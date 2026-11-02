Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynanacak Liverpool karşılaşmasının hazırlıkları sürerken Mason Greenwood'un sağlık durumuyla ilgili olumlu bir gelişme yaşandı.

Bir süredir takımdan ayrı kalan İngiliz futbolcu, sarı-lacivertlilerin son antrenmanında yer aldı.