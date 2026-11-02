UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Liverpool maçında olacak mı? Fenerbahçe'de Greenwood gelişmesi

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde Mason Greenwood'dan iyi haber geldi. Gribal enfeksiyon nedeniyle Göztepe maçında forma giyemeyen İngiliz futbolcu, takımla antrenmanlara başladı.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Liverpool maçında olacak mı? Fenerbahçe'de Greenwood gelişmesi

Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynanacak Liverpool karşılaşmasının hazırlıkları sürerken Mason Greenwood'un sağlık durumuyla ilgili olumlu bir gelişme yaşandı.

Bir süredir takımdan ayrı kalan İngiliz futbolcu, sarı-lacivertlilerin son antrenmanında yer aldı.

Liverpool maçında olacak mı? Fenerbahçe'de Greenwood gelişmesi-2
GREENWOOD TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Ağır gribal enfeksiyon geçirdiği için Göztepe karşılaşmasının kadrosuna alınmayan Mason Greenwood, hastalığının ardından takımla çalışmalara başladı.

İngiliz oyuncunun antrenmana katılmasıyla birlikte Liverpool karşılaşmasında görev alma ihtimali güçlendi. Teknik heyet, Greenwood'un fiziksel durumunu ve antrenman performansını takip ederek maç öncesinde son değerlendirmesini yapacak.

Liverpool maçında olacak mı? Fenerbahçe'de Greenwood gelişmesi-3
LIVERPOOL MAÇINDA SAHADA OLMASI BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynayacağı mücadelede Greenwood'un forma giymesi öngörülüyor.

İngiliz futbolcunun karşılaşmaya kadar yapılacak antrenmanlarda göstereceği performans, teknik heyetin kadro tercihinde belirleyici olacak.

Liverpool maçında olacak mı? Fenerbahçe'de Greenwood gelişmesi-4
Bu sezon Fenerbahçe'nin hücum hattında önemli rol üstlenen Mason Greenwood, tüm kulvarlarda 18 karşılaşmada görev yaptı.

Toplam 1247 dakika sahada kalan İngiliz oyuncu, 7 gol ve 4 asistlik performansıyla 11 gole doğrudan katkı sağladı.

Fenerbahçede ilk hedef belli oldu: İstanbula gelecek! İşte kariyeri ve teknik adamlık tarzıFenerbahçede ilk hedef belli oldu: İstanbula gelecek! İşte kariyeri ve teknik adamlık tarzı
Fenerbahçe'de ilk hedef belli oldu: İstanbul'a gelecek! İşte kariyeri ve teknik adamlık tarzı
İsmail Kartalın ardından o da yolcu! Fenerbahçede sular durulmuyorİsmail Kartalın ardından o da yolcu! Fenerbahçede sular durulmuyor
İsmail Kartal'ın ardından o da yolcu! Fenerbahçe'de sular durulmuyor
Okan Buruktan Fenerbahçe göndermesi: 6 tane atabilirdikOkan Buruktan Fenerbahçe göndermesi: 6 tane atabilirdik
Okan Buruk'tan Fenerbahçe göndermesi: "6 tane atabilirdik"

İsmail Kartal'ın ardından o da yolcu! Fenerbahçe'de sular durulmuyor
SONRAKİ HABER

İsmail Kartal'ın ardından o da yolcu!
Görkem Ağgündüz
Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Fenerbahçe

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler