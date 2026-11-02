Liverpool maçında olacak mı? Fenerbahçe'de Greenwood gelişmesi
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde Mason Greenwood'dan iyi haber geldi. Gribal enfeksiyon nedeniyle Göztepe maçında forma giyemeyen İngiliz futbolcu, takımla antrenmanlara başladı.
Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynanacak Liverpool karşılaşmasının hazırlıkları sürerken Mason Greenwood'un sağlık durumuyla ilgili olumlu bir gelişme yaşandı.
Bir süredir takımdan ayrı kalan İngiliz futbolcu, sarı-lacivertlilerin son antrenmanında yer aldı.
GREENWOOD TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Ağır gribal enfeksiyon geçirdiği için Göztepe karşılaşmasının kadrosuna alınmayan Mason Greenwood, hastalığının ardından takımla çalışmalara başladı.
İngiliz oyuncunun antrenmana katılmasıyla birlikte Liverpool karşılaşmasında görev alma ihtimali güçlendi. Teknik heyet, Greenwood'un fiziksel durumunu ve antrenman performansını takip ederek maç öncesinde son değerlendirmesini yapacak.
LIVERPOOL MAÇINDA SAHADA OLMASI BEKLENİYOR
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynayacağı mücadelede Greenwood'un forma giymesi öngörülüyor.
İngiliz futbolcunun karşılaşmaya kadar yapılacak antrenmanlarda göstereceği performans, teknik heyetin kadro tercihinde belirleyici olacak.
Bu sezon Fenerbahçe'nin hücum hattında önemli rol üstlenen Mason Greenwood, tüm kulvarlarda 18 karşılaşmada görev yaptı.
Toplam 1247 dakika sahada kalan İngiliz oyuncu, 7 gol ve 4 asistlik performansıyla 11 gole doğrudan katkı sağladı.