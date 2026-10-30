Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken Dirk Kuyt'ın geleceğine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Galatasaray derbisindeki 2-1'lik mağlubiyetin ardından İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde, takımın başına geçici olarak getirilen Hollandalı çalıştırıcının millî araya kadar görevini sürdüreceği açıklandı.

FENERBAHÇE'DE DİRK KUYT KARARI

Sarı-lacivertli yönetim, yeni teknik direktör arayışlarını sürdürürken Futbol A Takımı'nın sorumluluğunu Dirk Kuyt'a bıraktı.

28 Ekim'de yapılan ilk açıklamada, 46 yaşındaki futbol adamının yeni teknik direktör belirlenene kadar takımın başında olacağı duyurulmuştu.

Son gelişmeyle birlikte Kuyt'ın millî araya kadar görevini sürdüreceği belirtildi.