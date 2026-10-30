Fenerbahçe'de teknik direktör kararı! Milli araya kadar takımda
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından teknik sorumluluğa getirilen Dirk Kuyt'ın görev süresiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin, Hollandalı teknik adamla millî araya kadar devam etme kararı aldığı duyuruldu. Kuyt, Fenerbahçe'nin başındaki ilk sınavını Göztepe karşısında verecek.
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken Dirk Kuyt'ın geleceğine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Galatasaray derbisindeki 2-1'lik mağlubiyetin ardından İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde, takımın başına geçici olarak getirilen Hollandalı çalıştırıcının millî araya kadar görevini sürdüreceği açıklandı.
FENERBAHÇE'DE DİRK KUYT KARARI
Sarı-lacivertli yönetim, yeni teknik direktör arayışlarını sürdürürken Futbol A Takımı'nın sorumluluğunu Dirk Kuyt'a bıraktı.
28 Ekim'de yapılan ilk açıklamada, 46 yaşındaki futbol adamının yeni teknik direktör belirlenene kadar takımın başında olacağı duyurulmuştu.
Son gelişmeyle birlikte Kuyt'ın millî araya kadar görevini sürdüreceği belirtildi.
İLK SINAV GÖZTEPE KARŞISINDA
Dirk Kuyt, Fenerbahçe'nin başındaki ilk maçına 31 Ekim Cumartesi günü çıkacak.
Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında saat 19.00'da Göztepe'yi konuk edecek.
Kuyt yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin ardından yeniden galibiyetle tanışmayı hedefliyor.
YENİ TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞLARI SÜRÜYOR
Fenerbahçe yönetimi, İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından kalıcı teknik direktörünü belirlemek için çalışmalarına devam ediyor.
Hollandalı çalıştırıcı ise millî araya kadar takımın başında görev yapacak.
Kuyt'ın bu süreçte elde edeceği sonuçların, sarı-lacivertli kulüpteki geleceği açısından da önem taşıması bekleniyor.