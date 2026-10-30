UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Fenerbahçe'de o yıldızlar İsmail Kartal'ın gidişinden memnun!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının takım içerisinde olumlu karşılandığı öne sürüldü. Özellikle yabancı futbolcuların teknik direktör değişikliğinden memnun olduğu, yerli oyuncuların ise Kartal'a sınırlı sayıda veda mesajı yayımladığı belirtildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Fenerbahçe'de o yıldızlar İsmail Kartal'ın gidişinden memnun!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminin sona ermesinin ardından takım içerisindeki ilişkilerle ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Sarı-lacivertli futbolcuların önemli bir bölümünün teknik direktör değişikliğinden memnun olduğu ileri sürülürken, özellikle yabancı oyuncular ile 65 yaşındaki çalıştırıcı arasındaki iletişimin uzun süredir kopma noktasında olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'de o yıldızlar İsmail Kartal'ın gidişinden memnun!-2
YABANCI FUTBOLCULARLA İLETİŞİM KOPMUŞTU

İsmail Kartal'ın görev yaptığı dönemde yabancı futbolcularla ciddi iletişim sorunları yaşadığı iddia edildi.

Takımdaki birçok yabancı ismin deneyimli teknik adamla uzun süredir konuşmadığı ve uygulanan taktik anlayıştan memnun olmadığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de o yıldızlar İsmail Kartal'ın gidişinden memnun!-3
Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar'ın da alınan yenilgilerin ardından yaptığı açıklamalarda teknik tercihleri üstü kapalı şekilde eleştirdiği belirtildi.

Slovak savunmacının açıklamaları, futbolcular ile teknik heyet arasındaki görüş ayrılıklarının işaretlerinden biri olarak değerlendirildi.

Fenerbahçe'de o yıldızlar İsmail Kartal'ın gidişinden memnun!-4
YERLİ FUTBOLCULARDAN SINIRLI SAYIDA VEDA MESAJI

Kartal'ın ayrılığının ardından yerli futbolculardan veda paylaşımı yapanların sayısının da sınırlı kalması öne çıkan bir diğer ayrıntı oldu.

Teknik direktör değişikliğinin, uygulanan oyun planından memnun olmayan futbolcuların performansına olumlu yansıyabileceği ifade edildi.

Fenerbahçe'de o yıldızlar İsmail Kartal'ın gidişinden memnun!-5
Sarı-lacivertli takımda yeni dönemde oyuncuların saha içerisinde daha fazla sorumluluk alabileceği ve bireysel performanslarını yükseltebileceği görüşü öne çıktı.

Fenerbahçe'nin Göztepe ve Liverpool karşılaşmalarında İsmail Kartal dönemindeki taktik anlayıştan uzaklaşarak farklı bir oyun ortaya koyabileceği belirtildi.

Fenerbahçede sürpriz gelişme: Eski teknik adama gidildi! İkna süreci başladıFenerbahçede sürpriz gelişme: Eski teknik adama gidildi! İkna süreci başladı
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme: Eski teknik adama gidildi! İkna süreci başladı
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin faturası ağır oldu: PFDK resmen açıkladı! İşte Adülkerim ve Archie Brown kararlarıGalatasaray - Fenerbahçe derbisinin faturası ağır oldu: PFDK resmen açıkladı! İşte Adülkerim ve Archie Brown kararları
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin faturası ağır oldu: PFDK resmen açıkladı! İşte Adülkerim ve Archie Brown kararları

Yapılacak teklif belli oldu! İngilizler Oğuz Aydın'ın peşinde
SONRAKİ HABER

Yapılacak teklif belli oldu!
Görkem Ağgündüz
Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Fenerbahçe

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler