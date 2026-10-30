Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminin sona ermesinin ardından takım içerisindeki ilişkilerle ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Sarı-lacivertli futbolcuların önemli bir bölümünün teknik direktör değişikliğinden memnun olduğu ileri sürülürken, özellikle yabancı oyuncular ile 65 yaşındaki çalıştırıcı arasındaki iletişimin uzun süredir kopma noktasında olduğu ifade edildi.



YABANCI FUTBOLCULARLA İLETİŞİM KOPMUŞTU İsmail Kartal'ın görev yaptığı dönemde yabancı futbolcularla ciddi iletişim sorunları yaşadığı iddia edildi. Takımdaki birçok yabancı ismin deneyimli teknik adamla uzun süredir konuşmadığı ve uygulanan taktik anlayıştan memnun olmadığı öne sürüldü.