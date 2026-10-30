Fenerbahçe'de o yıldızlar İsmail Kartal'ın gidişinden memnun!
Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının takım içerisinde olumlu karşılandığı öne sürüldü. Özellikle yabancı futbolcuların teknik direktör değişikliğinden memnun olduğu, yerli oyuncuların ise Kartal'a sınırlı sayıda veda mesajı yayımladığı belirtildi.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminin sona ermesinin ardından takım içerisindeki ilişkilerle ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı.
Sarı-lacivertli futbolcuların önemli bir bölümünün teknik direktör değişikliğinden memnun olduğu ileri sürülürken, özellikle yabancı oyuncular ile 65 yaşındaki çalıştırıcı arasındaki iletişimin uzun süredir kopma noktasında olduğu ifade edildi.
YABANCI FUTBOLCULARLA İLETİŞİM KOPMUŞTU
İsmail Kartal'ın görev yaptığı dönemde yabancı futbolcularla ciddi iletişim sorunları yaşadığı iddia edildi.
Takımdaki birçok yabancı ismin deneyimli teknik adamla uzun süredir konuşmadığı ve uygulanan taktik anlayıştan memnun olmadığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar'ın da alınan yenilgilerin ardından yaptığı açıklamalarda teknik tercihleri üstü kapalı şekilde eleştirdiği belirtildi.
Slovak savunmacının açıklamaları, futbolcular ile teknik heyet arasındaki görüş ayrılıklarının işaretlerinden biri olarak değerlendirildi.
YERLİ FUTBOLCULARDAN SINIRLI SAYIDA VEDA MESAJI
Kartal'ın ayrılığının ardından yerli futbolculardan veda paylaşımı yapanların sayısının da sınırlı kalması öne çıkan bir diğer ayrıntı oldu.
Teknik direktör değişikliğinin, uygulanan oyun planından memnun olmayan futbolcuların performansına olumlu yansıyabileceği ifade edildi.
Sarı-lacivertli takımda yeni dönemde oyuncuların saha içerisinde daha fazla sorumluluk alabileceği ve bireysel performanslarını yükseltebileceği görüşü öne çıktı.
Fenerbahçe'nin Göztepe ve Liverpool karşılaşmalarında İsmail Kartal dönemindeki taktik anlayıştan uzaklaşarak farklı bir oyun ortaya koyabileceği belirtildi.