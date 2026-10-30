Yapılacak teklif belli oldu! İngilizler Oğuz Aydın'ın peşinde
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Oğuz Aydın, Premier Lig ekibi Aston Villa'nın transfer listesinde yer alıyor. İngiliz kulübünün, Antonio Nusa transferinin gerçekleşmemesi halinde 25 yaşındaki oyuncu için ocak ayında 13 milyon euroya kadar teklif yapabileceği öne sürüldü.
Fenerbahçe'de forma giyen Oğuz Aydın için İngiltere'den transfer iddiası ortaya atıldı.
Milli futbolcuyu bir süredir takip eden Aston Villa'nın, ara transfer dönemi öncesinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Premier Lig temsilcisinin teknik heyetinin, 25 yaşındaki futbolcunun hücum hattındaki çok yönlü yapısını beğendiği ifade edildi.
ASTON VILLA'NIN İLK HEDEFİ ANTONIO NUSA
Aston Villa'nın transfer planlamasında ilk sırada Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Norveçli kanat oyuncusu Antonio Nusa bulunuyor.
İngiliz ekibinin, genç futbolcu için yürütülen görüşmelerden sonuç alamaması halinde alternatif isimlere yöneleceği kaydedildi.
Bu doğrultuda Oğuz Aydın'ın, Aston Villa'nın transfer listesindeki önemli seçeneklerden biri olduğu aktarıldı.
FENERBAHÇE'YE 13 MİLYON EUROLUK TEKLİF İDDİASI
Aston Villa'nın, Antonio Nusa transferini tamamlayamaması durumunda ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği öne sürüldü.
İngiliz kulübünün milli futbolcu için 12-13 milyon euro arasında bir bonservis teklifi hazırlayabileceği belirtildi.
Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Oğuz Aydın, bu sezon sarı-lacivertli formayla 17 resmi karşılaşmada görev aldı.
25 yaşındaki kanat oyuncusu, söz konusu maçlarda 3 gol ve 4 asist üreterek toplam 7 gole doğrudan katkı sağladı.