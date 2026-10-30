Premier Lig temsilcisinin teknik heyetinin, 25 yaşındaki futbolcunun hücum hattındaki çok yönlü yapısını beğendiği ifade edildi.

Milli futbolcuyu bir süredir takip eden Aston Villa 'nın, ara transfer dönemi öncesinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Fenerbahçe 'de forma giyen Oğuz Aydın için İngiltere'den transfer iddiası ortaya atıldı.



ASTON VILLA'NIN İLK HEDEFİ ANTONIO NUSA

Aston Villa'nın transfer planlamasında ilk sırada Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Norveçli kanat oyuncusu Antonio Nusa bulunuyor.

İngiliz ekibinin, genç futbolcu için yürütülen görüşmelerden sonuç alamaması halinde alternatif isimlere yöneleceği kaydedildi.

Bu doğrultuda Oğuz Aydın'ın, Aston Villa'nın transfer listesindeki önemli seçeneklerden biri olduğu aktarıldı.