Axel Taonsa istatistikleriyle dikkat çekiyor. (Fotoğraf: Vasteras SK) İSVEÇ'TE 23 MAÇTA 9 GOL Axel Taonsa, Västerås SK formasıyla 2026 sezonunda hücumdaki skor katkısıyla öne çıktı. İsveç'in en üst düzey futbol ligi Allsvenskan'da mücadele eden 22 yaşındaki oyuncu, 23 karşılaşmada 9 gol kaydetti. Genç futbolcu, sezon boyunca sol kanat, sağ kanat ve santrfor bölgelerinde görev yaptı. Taonsa, özellikle hücum hattının farklı bölgelerinde oynayabilmesiyle dikkat çekerken attığı gollerle takımının önemli isimleri arasında yer aldı.

Axel Taonsa son maçta ağları havalandırdı. (Fotoğraf: Vasteras SK) MJÄLLBY KARŞISINDA GALİBİYETİ GETİRDİ Axel Taonsa, 18 Ekim'de Västerås SK'nın Mjällby ile oynadığı karşılaşmada da gol sevinci yaşadı. İsveç Ligi'nin 24. haftasında oynanan mücadelede 20. dakikada fileleri havalandıran genç futbolcu, takımının sahadan 1-0 galip ayrılmasını sağladı. Taonsa'nın golüyle üç puana ulaşan Västerås SK, sahasında önemli bir galibiyet elde etti. 22 yaşındaki oyuncunun bu karşılaşmadaki performansı, transfer iddialarının gündeme geldiği dönemde öne çıkan gelişmelerden biri oldu.