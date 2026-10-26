Fenerbahçe'de Nene'nin alternatifi bulundu! 23 maçta 9 gol attı
Fenerbahçe'nin ara transfer dönemi için İsveç ekibi Västerås SK'da forma giyen Axel Sountonoma Taonsa'yı takibe aldığı öne sürüldü. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon ligde çıktığı 23 maçta 9 gol kaydetti. Genç futbolcunun 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, ocak ayındaki ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin, İsveç'te forma giyen Axel Sountonoma Taonsa'yı transfer listesine aldığı iddia edildi. Västerås SK'da oynayan 22 yaşındaki futbolcunun, bu sezon gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin dikkatini çektiği öne sürüldü.
FENERBAHÇE'DEN TAONSA HAMLESİ
Africafoot'un haberine göre Fenerbahçe, Västerås SK forması giyen Axel Taonsa'nın durumunu yakından takip ediyor.
Sarı-lacivertlilerin, hücum hattındaki seçeneklerini artırmak amacıyla genç futbolcuyu değerlendirdiği öne sürüldü.
22 yaşındaki oyuncuyla başka Avrupa kulüplerinin de ilgilendiği belirtilirken Fenerbahçe'nin transferde öne çıkan takımlardan biri olduğu iddia edildi.
DORGELES NENE'NİN ALTERNATİFİ OLABİLİR
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesinde Dorgeles Nene'nin geleceği de gündemde.
Malili futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılabileceği yönündeki iddiaların ardından sarı-lacivertlilerin kanat rotasyonu için alternatif arayışında olduğu belirtiliyor.
Axel Taonsa'nın da Nene'nin olası ayrılığına karşı değerlendirilen isimler arasında bulunduğu öne sürüldü.
Fenerbahçe yönetiminin transfer konusunda atacağı adımların, mevcut kadrodaki ayrılık ihtimalleri ve teknik heyetin raporuna göre şekillenmesi bekleniyor.
İSVEÇ'TE 23 MAÇTA 9 GOL
Axel Taonsa, Västerås SK formasıyla 2026 sezonunda hücumdaki skor katkısıyla öne çıktı.
İsveç'in en üst düzey futbol ligi Allsvenskan'da mücadele eden 22 yaşındaki oyuncu, 23 karşılaşmada 9 gol kaydetti.
Genç futbolcu, sezon boyunca sol kanat, sağ kanat ve santrfor bölgelerinde görev yaptı.
Taonsa, özellikle hücum hattının farklı bölgelerinde oynayabilmesiyle dikkat çekerken attığı gollerle takımının önemli isimleri arasında yer aldı.
MJÄLLBY KARŞISINDA GALİBİYETİ GETİRDİ
Axel Taonsa, 18 Ekim'de Västerås SK'nın Mjällby ile oynadığı karşılaşmada da gol sevinci yaşadı.
İsveç Ligi'nin 24. haftasında oynanan mücadelede 20. dakikada fileleri havalandıran genç futbolcu, takımının sahadan 1-0 galip ayrılmasını sağladı.
Taonsa'nın golüyle üç puana ulaşan Västerås SK, sahasında önemli bir galibiyet elde etti.
22 yaşındaki oyuncunun bu karşılaşmadaki performansı, transfer iddialarının gündeme geldiği dönemde öne çıkan gelişmelerden biri oldu.
2028 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
7 Şubat 2004 doğumlu Axel Sountonoma Taonsa'nın Västerås SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2028 tarihinde sona erecek.
1,84 metre boyundaki futbolcu, sağ ayağını kullanırken hücumun farklı bölgelerinde forma giyebiliyor.
Genç oyuncunun piyasa değeri bazı transfer haberlerinde 650 bin euro olarak aktarılıyor. Ancak piyasa değeri veri sağlayıcılarına göre farklılık gösteriyor.
Fenerbahçe'nin transfer için girişimde bulunması halinde Västerås SK'nın talep edeceği bonservis bedeli henüz bilinmiyor.
BULGARİSTAN'DAN İSVEÇ'E TRANSFER OLDU
Axel Taonsa, Avrupa kariyerinde Bulgaristan temsilcisi Belasitsa forması giydikten sonra Ocak 2025'te Västerås SK'ya transfer oldu.
Genç futbolcu, İsveç'teki ilk sezonunda ülkenin ikinci seviyesi Superettan'da mücadele etti.
2025 sezonunda ligde 25 maçta 9 gol ve 7 asistlik performans ortaya koyan Taonsa, takımının üst lige yükseldiği süreçte hücumdaki katkısıyla dikkat çekti.
2026 sezonunda ise Allsvenskan'da forma giymeye başlayan genç oyuncu, Fenerbahçe ile anılan isimlerden biri oldu.