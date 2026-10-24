Ancak bunu bir yol kazası, şanssızlık olarak değerlendirebiliriz. Biz yine aynı şekilde yolumuza devam ediyor, derbiye de her maça olduğu gibi hazırlanmaya devam ediyoruz."

"Derbiye iyi hazırlanıyoruz. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde talihsiz bir beraberlik aldık. Gönül isterdi ki o maçı seyircimiz önünde kazanıp derbiye çok daha iyi bir şekilde hazırlanalım.

"Taktiksel anlamda İsmail hocanın bizden istedikleri belli. Onun direktiflerini sahada uygulayacak yeteneğe, tecrübeye ve kaliteye sahip olduğumuzu düşünüyorum. İsmail hoca, derbide bizden kendimiz olmamızı istiyor."

Vedat Muriç, sarı-lacivertli takımın derbiye iyi hazırlandığını söyledi. (Fotoğraf: AA)

"LUKAKU'YA BİLDİKLERİMİ SÖYLÜYORUM"

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku ile ilişkisini de anlatan Vedat Muriç, Türkiye'deki futbolu yakından takip etmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Avrupa'da forma giydiği dönemde Fenerbahçe'nin yanı sıra diğer Süper Lig ekiplerini de izlediğini belirten Muriç, rakip savunmacılar hakkındaki bilgilerini Lukaku ile paylaştığını açıkladı.

Muriç, şu ifadeleri kullandı:

"Lukaku ile konuşuyoruz. Yanılmıyorsam altı yedi yıl Avrupa'da oynadım ama Türkiye liginden bir türlü kopamadım. Fenerbahçe'nin maçlarını tabii ki takip ediyordum. Sadece Fenerbahçe'yi değil, bütün Anadolu kulüplerini de takip ediyordum.

Geldiğimde sanki daha önce de buradaymışım gibi hissettim. Rakip stoperleri çok iyi tanıyorum. Bu yüzden iyi tanıdığım bir rakip stoper varsa ve Lukaku oynuyorsa bildiklerimi ona söylüyorum."

"OSIMHEN'E SAYGI DUYUYORUZ"

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen hakkında da konuşan Vedat Muriç, rakibinin futbolculuk özelliklerine saygı duyduğunu belirtti.

Osimhen'in Avrupa'da ve Türkiye'de önemli başarılar elde ettiğini hatırlatan Kosovalı golcü, Fenerbahçe'nin savunma oyuncularına güvendiğini vurguladı.

Muriç, şunları söyledi:

"Osimhen'i herkes tanıyor. Yıllardır Avrupa'da, sonra geldi Türkiye'de başarılara imza attı. Yeteneğine ve futbolculuğuna saygı duyuyoruz ama maçta eğer aynı sahadaysak ikimiz eşitiz demektir. Rakip kim olursa olsun.

O yüzden orada savunma hattımızın Osimhen'in çabukluğunu kapatıp üstünlük kurabileceğini düşünüyorum. Çok güçlü ve iyi bir oyuncu ama ben kendi takım arkadaşlarıma güveniyorum."