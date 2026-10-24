Vedat Muriç Galatasaray karşısında iddialı: Osimhen'e saygı duyuyoruz ama bir adım öndeyiz
Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç, Galatasaray derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takımın büyük maç tecrübesine dikkat çeken Kosovalı futbolcu, "Derbide kendimizi bir adım önde görüyorum" dedi. Muriç, Romelu Lukaku ve Victor Osimhen hakkında da konuştu.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesinde sarı-lacivertlilerin golcüsü Vedat Muriç, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu. Kosovalı futbolcu, takımının derbiye hazırlanışını, teknik direktör İsmail Kartal'ın beklentilerini ve sarı-kırmızılıların yıldızı Victor Osimhen'i değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin önemli maçlarda deneyimli futbolculara sahip olduğunu vurgulayan Muriç, Galatasaray karşısında kendilerini bir adım önde gördüğünü söyledi.
"TALİHSİZ BİR BERABERLİK ALDIK"
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendiren Vedat Muriç, galibiyeti kaçırmalarına rağmen derbi hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.
Kosovalı golcü, şunları söyledi:
"Derbiye iyi hazırlanıyoruz. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde talihsiz bir beraberlik aldık. Gönül isterdi ki o maçı seyircimiz önünde kazanıp derbiye çok daha iyi bir şekilde hazırlanalım.
Ancak bunu bir yol kazası, şanssızlık olarak değerlendirebiliriz. Biz yine aynı şekilde yolumuza devam ediyor, derbiye de her maça olduğu gibi hazırlanmaya devam ediyoruz."
Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında ilk 11 dakikada 2-0 öne geçmesine rağmen 90. dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.
"İSMAİL HOCA BİZDEN KENDİMİZ OLMAMIZI İSTİYOR"
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın derbi öncesindeki taktiksel beklentilerine değinen Muriç, takımın teknik heyetin direktiflerini uygulayabilecek kaliteye sahip olduğunu söyledi.
Tecrübeli futbolcu, şu ifadeleri kullandı:
"Taktiksel anlamda İsmail hocanın bizden istedikleri belli. Onun direktiflerini sahada uygulayacak yeteneğe, tecrübeye ve kaliteye sahip olduğumuzu düşünüyorum. İsmail hoca, derbide bizden kendimiz olmamızı istiyor."
"DERBİDE BİR ADIM ÖNDEYİZ"
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vedat Muriç, sarı-lacivertli takımın deneyimli kadrosuna dikkat çekti.
Kosovalı santrfor, derbi öncesindeki düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:
"Büyük maç tecrübesi fazla futbolculara sahibiz. Derbide kendimizi bir adım önde görüyorum."
"LUKAKU'YA BİLDİKLERİMİ SÖYLÜYORUM"
Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku ile ilişkisini de anlatan Vedat Muriç, Türkiye'deki futbolu yakından takip etmeyi sürdürdüğünü söyledi.
Avrupa'da forma giydiği dönemde Fenerbahçe'nin yanı sıra diğer Süper Lig ekiplerini de izlediğini belirten Muriç, rakip savunmacılar hakkındaki bilgilerini Lukaku ile paylaştığını açıkladı.
Muriç, şu ifadeleri kullandı:
"Lukaku ile konuşuyoruz. Yanılmıyorsam altı yedi yıl Avrupa'da oynadım ama Türkiye liginden bir türlü kopamadım. Fenerbahçe'nin maçlarını tabii ki takip ediyordum. Sadece Fenerbahçe'yi değil, bütün Anadolu kulüplerini de takip ediyordum.
Geldiğimde sanki daha önce de buradaymışım gibi hissettim. Rakip stoperleri çok iyi tanıyorum. Bu yüzden iyi tanıdığım bir rakip stoper varsa ve Lukaku oynuyorsa bildiklerimi ona söylüyorum."
"OSIMHEN'E SAYGI DUYUYORUZ"
Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen hakkında da konuşan Vedat Muriç, rakibinin futbolculuk özelliklerine saygı duyduğunu belirtti.
Osimhen'in Avrupa'da ve Türkiye'de önemli başarılar elde ettiğini hatırlatan Kosovalı golcü, Fenerbahçe'nin savunma oyuncularına güvendiğini vurguladı.
Muriç, şunları söyledi:
"Osimhen'i herkes tanıyor. Yıllardır Avrupa'da, sonra geldi Türkiye'de başarılara imza attı. Yeteneğine ve futbolculuğuna saygı duyuyoruz ama maçta eğer aynı sahadaysak ikimiz eşitiz demektir. Rakip kim olursa olsun.
O yüzden orada savunma hattımızın Osimhen'in çabukluğunu kapatıp üstünlük kurabileceğini düşünüyorum. Çok güçlü ve iyi bir oyuncu ama ben kendi takım arkadaşlarıma güveniyorum."
FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 2 PUAN BIRAKTI
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında 20 Ekim Salı günü Slavia Prag'ı sahasında ağırladı.
Sarı-lacivertliler, 4. dakikada Oğuz Aydın ve 11. dakikada Mason Greenwood'un golleriyle 2-0 öne geçti.
Çekya temsilcisi, 15. dakikada Lukas Provod'un golüyle farkı bire indirirken 90. dakikada Pavel Kacor'un kaydettiği golle skoru 2-2 yaptı.
Bu sonuçla Fenerbahçe, üç karşılaşmanın ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 2'ye yükseltti.
GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?
Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.
RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yaparken karşılaşmanın dördüncü hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.