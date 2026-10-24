Sergen Yalçın'ın ilk adresi Galatasaray - Fenerbahçe maçı! Derbi sonrası Avrupa'ya gidecek
A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'nın yerine göreve getirilen Sergen Yalçın, 4 yıllık sözleşmeye imza atmasının ardından çalışmalarına başladı. Millî takımın yeni teknik direktörünün ilk programı da şekillendi. 53 yaşındaki çalıştırıcının, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından İspanya ve İtalya'ya giderek Arda Güler ile Hakan Çalhanoğlu'yla görüşeceği öğrenildi.
Türkiye Futbol Federasyonu ile 22 Ekim'de 4 yıllık sözleşme imzalayan Sergen Yalçın, A Millî Takım'daki yeni dönem için hazırlıklara başladı.
Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ekibiyle çalışmalarını sürdüren deneyimli teknik adamın, kasım ayında oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları öncesinde futbolcuları yakından takip etmeyi planladığı belirtildi.
Yalçın'ın ilk olarak Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izlemesi, ardından Avrupa'da forma giyen millî futbolcularla bir araya gelmesi bekleniyor.
ÖNCE GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ
Sergen Yalçın'ın ilk durağının Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi olacağı ifade edildi.
26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmayı tribünden takip etmesi beklenen 53 yaşındaki teknik adamın, iki takımda forma giyen millî futbolcuları yakından izleyeceği öğrenildi
Yalçın'ın derbinin ardından yurt dışındaki oyuncularla görüşmek için Avrupa programına başlayacağı belirtildi.
ARDA GÜLER İÇİN MADRİD'E GİDECEK
A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünün derbi sonrasında ilk yurt dışı ziyaretini İspanya'ya gerçekleştirmesi bekleniyor.
Sergen Yalçın'ın Madrid'e giderek Real Madrid forması giyen Arda Güler ile bir araya geleceği konuşuluyor.
53 yaşındaki çalıştırıcının, genç yıldızla millî takımın yeni dönemine ilişkin görüşme gerçekleştirmeyi planladığı dile getirildi.
HAKAN ÇALHANOĞLU İLE MİLANO'DA GÖRÜŞECEK
Sergen Yalçın'ın İspanya ziyaretinin ardından İtalya'ya geçmesi bekleniyor.
Deneyimli teknik adamın, Milano'da Inter forması giyen A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile görüşeceği iddia edildi.
Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu ile yapılması planlanan görüşmelerin, kasım ayında oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları öncesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
TFF İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Türkiye Futbol Federasyonu, 10 Ekim'de Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını duyurmuş, 20 Ekim'de ise A Milli Takım'ın teknik direktörlüğüne Sergen Yalçın'ın getirildiğini açıklamıştı.
53 yaşındaki teknik adam için 22 Ekim'de Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.
TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun da katıldığı törende Yalçın, kendisini 4 yıllığına A Milli Takım'a bağlayan sözleşmeye imza attı.
İLK RAKİP BELÇİKA
A Milli Futbol Takımı, Sergen Yalçın yönetimindeki ilk karşılaşmasına 12 Kasım Perşembe günü Belçika karşısında çıkacak.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki mücadele, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak.
Ay-yıldızlılar, grubun son karşılaşmasında ise 15 Kasım Pazar günü Fransa'ya konuk olacak.
Fransa'nın Bordeaux kentindeki Atlantique Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.
A MİLLİ TAKIM'IN KALAN MAÇ FİKSTÜRÜ
12 Kasım 2026 Perşembe - 20.00: Türkiye-Belçika
15 Kasım 2026 Pazar - 22.45: Fransa-Türkiye