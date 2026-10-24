Yalçın'ın ilk olarak Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izlemesi, ardından Avrupa'da forma giyen millî futbolcularla bir araya gelmesi bekleniyor.

Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ekibiyle çalışmalarını sürdüren deneyimli teknik adamın, kasım ayında oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları öncesinde futbolcuları yakından takip etmeyi planladığı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu ile 22 Ekim'de 4 yıllık sözleşme imzalayan Sergen Yalçın, A Millî Takım'daki yeni dönem için hazırlıklara başladı.

Sergen Yalçın'ın Madrid'e giderek Real Madrid forması giyen Arda Güler ile bir araya geleceği konuşuluyor.

Yalçın'ın derbinin ardından yurt dışındaki oyuncularla görüşmek için Avrupa programına başlayacağı belirtildi.

26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmayı tribünden takip etmesi beklenen 53 yaşındaki teknik adamın, iki takımda forma giyen millî futbolcuları yakından izleyeceği öğrenildi

Sergen Yalçın'ın ilk durağının Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi olacağı ifade edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, 53 yaşındaki teknik adamla 4 yıllık sözleşme imzaladı. (Fotoğraf: AA)

HAKAN ÇALHANOĞLU İLE MİLANO'DA GÖRÜŞECEK

Sergen Yalçın'ın İspanya ziyaretinin ardından İtalya'ya geçmesi bekleniyor.

Deneyimli teknik adamın, Milano'da Inter forması giyen A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile görüşeceği iddia edildi.

Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu ile yapılması planlanan görüşmelerin, kasım ayında oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları öncesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

TFF İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Türkiye Futbol Federasyonu, 10 Ekim'de Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını duyurmuş, 20 Ekim'de ise A Milli Takım'ın teknik direktörlüğüne Sergen Yalçın'ın getirildiğini açıklamıştı.

53 yaşındaki teknik adam için 22 Ekim'de Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun da katıldığı törende Yalçın, kendisini 4 yıllığına A Milli Takım'a bağlayan sözleşmeye imza attı.