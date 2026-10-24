Fenerbahçe'nin yeni transferine talip var! Eski takımı bedava alabilir
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Napoli'den kadrosuna kattığı Romelu Lukaku için eski takımı Anderlecht'in devreye girdiği öne sürüldü. Belçika temsilcisinin yıldız golcüyü bonservis bedeli ödemeden transfer etmek istediği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin sezon başında Napoli'den kadrosuna kattığı Romelu Lukaku'nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertli takımda henüz beklenen performansı sergileyemeyen 33 yaşındaki Belçikalı santrforun eski kulübü Anderlecht tarafından yakından takip edildiği öne sürüldü.
İtalyan basınına dayandırılan habere göre Belçika temsilcisi, Lukaku'nun Fenerbahçe ile sözleşme durumunu değerlendiriyor. Anderlecht'in tecrübeli golcüyü bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istediği belirtildi.
ANDERLECHT'TEN LUKAKU HAMLESİ
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Napoli'den transfer ettiği Romelu Lukaku için eski kulübü Anderlecht'in harekete geçebileceği iddia edildi.
Belçika ekibinin 33 yaşındaki santrforun durumunu yakından takip ettiği ve gelecek sezon için transfer ihtimalini değerlendirdiği öne sürüldü.
Futbol kariyerine Anderlecht altyapısında başlayan ve burada gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çeken Lukaku'nun yeniden Belçika'ya dönme ihtimali gündeme geldi.
BONSERVİS BEDELİ ÖDEMEK İSTEMİYORLAR
Transfer iddiasının ayrıntılarına göre Anderlecht yönetimi, Romelu Lukaku'yu kadrosuna katabilmek için Fenerbahçe'ye bonservis bedeli ödemeyi düşünmüyor.
Belçika temsilcisinin, yıldız santrforun sözleşmesinin sona ermesi durumunda transfer için girişimde bulunabileceği ileri sürüldü.
Anderlecht'in 2027 yaz transfer döneminde uygun şartların oluşmasını beklediği iddia edilirken taraflar arasında anlaşma sağlandığına ilişkin resmî bir açıklama bulunmuyor.
SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERİYOR
Romelu Lukaku, 12 Ağustos 2026 tarihinde Napoli'den Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Sarı-lacivertli kulüple bir yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı futbolcunun kontratında bir sezonluk uzatma opsiyonu da bulunuyor.
Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına göre Lukaku'nun mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.
Fenerbahçe'nin uzatma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı henüz netleşmezken Anderlecht'in olası transfer planının bu karara bağlı olduğu belirtiliyor.
LUKAKU'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'ye büyük beklentilerle transfer edilen Romelu Lukaku, sarı-lacivertli formayla henüz istenilen gol katkısını sağlayamadı.
Belçikalı santrfor, 2026-2027 sezonunda şu ana kadar çıktığı 12 resmî karşılaşmada 1 gol ve 1 asist kaydetti.
Lukaku, Süper Lig'deki tek golünü 17 Ekim'de Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada attı.
33 yaşındaki futbolcu, 10 Ekim'de Çaykur Rizespor'un 3-0 mağlup edildiği mücadelede ise bir asist yaptı.
ANDERLECHT BAŞKANINDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
Anderlecht Başkanı Michael Verschueren, eylül ayında yaptığı açıklamada Romelu Lukaku'nun eski kulübüne dönüş ihtimalini değerlendirmişti.
Belçikalı yöneticinin açıklamalarında, Anderlecht'in ekonomik koşullar bakımından büyük Türk kulüpleriyle rekabet etmesinin zor olduğu vurgulanmıştı.
Verschueren, Lukaku'nun bir gün Anderlecht'e dönme hedefinin bulunduğunu ancak transferin zamanlamasının belirsizliğini koruduğunu dile getirmişti.
Anderlecht'in sportif ve mali planlamasının da olası transferde belirleyici olacağı ifade edilmişti.
ESKİ TAKIM ARKADAŞINDAN GERİ DÖNÜŞ ÇAĞRISI
Anderlecht'in eski futbolcularından Olivier Deschacht da Romelu Lukaku'nun Belçika temsilcisine geri dönmesini istediğini açıkladı.
24 Ekim'de Belçika basınına yansıyan açıklamalarında Deschacht, tecrübeli golcünün hâlâ Anderlecht'e önemli katkı sağlayabileceğini savundu.
Lukaku'nun yurt dışında kendisini kanıtladığını belirten eski savunmacı, yıldız futbolcunun yeniden Anderlecht forması giymesini istediğini söyledi.
Ancak Deschacht'ın açıklamalarının kulüp yönetiminden yapılmış resmî bir transfer girişimi anlamına gelmediği belirtiliyor.
ANDERLECHT'TE YILDIZI PARLAMIŞTI
Romelu Lukaku, profesyonel futbol kariyerine Anderlecht'te başladı.
2009 yılında Belçika temsilcisinin A takımına yükselen golcü futbolcu, genç yaşta gösterdiği performansla dikkat çekti.
2011 yılında Chelsea'ye transfer olarak Premier Lig'e adım atan Lukaku, daha sonra West Bromwich Albion, Everton, Manchester United, Inter, Roma ve Napoli formalarını giydi.
2026 yazında Fenerbahçe'ye katılan Belçikalı futbolcunun kariyerine eski kulübünde devam edip etmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.