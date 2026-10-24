Romelu Lukaku, 2026 yaz transfer döneminde Napoli'den Fenerbahçe'ye transfer oldu. (Fotoğraf: İHA) SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERİYOR Romelu Lukaku, 12 Ağustos 2026 tarihinde Napoli'den Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli kulüple bir yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı futbolcunun kontratında bir sezonluk uzatma opsiyonu da bulunuyor. Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına göre Lukaku'nun mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek. Fenerbahçe'nin uzatma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı henüz netleşmezken Anderlecht'in olası transfer planının bu karara bağlı olduğu belirtiliyor.

Belçikalı santrfor, sarı-lacivertli kulüple bir yıllık sözleşme imzaladı. (Fotoğraf: AA) LUKAKU'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI Fenerbahçe'ye büyük beklentilerle transfer edilen Romelu Lukaku, sarı-lacivertli formayla henüz istenilen gol katkısını sağlayamadı. Belçikalı santrfor, 2026-2027 sezonunda şu ana kadar çıktığı 12 resmî karşılaşmada 1 gol ve 1 asist kaydetti. Lukaku, Süper Lig'deki tek golünü 17 Ekim'de Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada attı. 33 yaşındaki futbolcu, 10 Ekim'de Çaykur Rizespor'un 3-0 mağlup edildiği mücadelede ise bir asist yaptı.

Lukaku'nun kontratında bir sezonluk uzatma opsiyonu da bulunuyor. (Fotoğraf: AA) ANDERLECHT BAŞKANINDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA Anderlecht Başkanı Michael Verschueren, eylül ayında yaptığı açıklamada Romelu Lukaku'nun eski kulübüne dönüş ihtimalini değerlendirmişti. Belçikalı yöneticinin açıklamalarında, Anderlecht'in ekonomik koşullar bakımından büyük Türk kulüpleriyle rekabet etmesinin zor olduğu vurgulanmıştı. Verschueren, Lukaku'nun bir gün Anderlecht'e dönme hedefinin bulunduğunu ancak transferin zamanlamasının belirsizliğini koruduğunu dile getirmişti. Anderlecht'in sportif ve mali planlamasının da olası transferde belirleyici olacağı ifade edilmişti.