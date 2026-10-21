"Dün akşam oynanan Slavia Prag karşılaşmasında sakatlık yaşayan futbolcumuz Nathan Aké'nin, Ataşehir Medicana Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi ve kulüp doktoru tarafından yapılan muayene sonucunda sağ bacak arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 hafta sürmesi öngörülmektedir."

Nathan Ake, Fenerbahçe-Slavia Prag karşılaşmasında sakatlandı. (Fotoğraf: AA)

AKE SLAVIA PRAG MAÇINDA SAKATLANDI

Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Nathan Ake, mücadelenin ilk yarısında sakatlık yaşadı.

Teknik direktör İsmail Kartal, savunmada zorunlu değişikliğe giderek 21. dakikada Hollandalı futbolcuyu oyundan aldı.

Karşılaşmanın ardından Ake'nin yaşadığı sakatlığı değerlendiren Kartal, oyuncunun sağ arka adalesinde çekme hissettiğini ve risk almak istemediklerini açıklamıştı.

Yapılan MR incelemesinin ardından futbolcunun sakatlığının niteliği de belirlenmiş oldu.

İKİ FUTBOLCUNUN DÖNÜŞ SÜRECİ

Fenerbahçe'nin açıkladığı tedavi takvimine göre Marco Asensio için yaklaşık 3 aylık, Nathan Ake için ise yaklaşık 3 haftalık rehabilitasyon süreci planlandı.

İki futbolcunun sahalara dönüşü, tedavi programlarının tamamlanmasının ardından yapılacak sağlık değerlendirmeleriyle netleşecek.

Marco Asensio

Nathan Ake

Fenerbahçe