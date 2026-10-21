Fenerbahçe'ye iki yıldızından şok haber! Biri 3 ay diğeri 3 hafta yok
Fenerbahçe, sakatlıkları bulunan Marco Asensio ve Nathan Ake'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, İspanya'da artroskopik operasyon geçiren Marco Asensio'nun yaklaşık 3 ay, Slavia Prag karşılaşmasında sakatlanan Nathan Ake'nin ise yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalmasının öngörüldüğünü duyurdu. İki futbolcunun teşhisleri ve tedavi süreçleri de açıklandı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile oynanan karşılaşmanın ardından Marco Asensio ve Nathan Ake'nin sakatlıklarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Sarı-lacivertlilerin açıklamasına göre sol diz ekleminde kıkırdak lezyonu bulunan Marco Asensio, İspanya'da başarılı bir artroskopik operasyon geçirdi. Nathan Ake'nin ise sağ bacak arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ve ödem tespit edildi.
MARCO ASENSIO 3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
Fenerbahçe, Marco Asensio'nun sol dizindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya'da ameliyat edildiğini açıkladı.
Kulüp doktorunun gözetiminde gerçekleştirilen artroskopik operasyonun başarılı geçtiği belirtildi.
Sarı-lacivertliler, İspanyol futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesinin öngörüldüğünü duyurdu.
Böylece Asensio'nun sahalara dönüşü için uzun süreli bir rehabilitasyon programı uygulanacağı netleşti.
FENERBAHÇE'DEN ASENSIO AÇIKLAMASI
Fenerbahçe, İspanyol futbolcunun sağlık durumuna ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Futbolcumuz Marco Asensio, sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya'da, kulüp doktorumuzun gözetiminde başarılı bir artroskopik operasyon geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi öngörülmektedir."
NATHAN AKE'NİN SAKATLIĞI BELLİ OLDU
Fenerbahçe'nin Hollandalı savunma oyuncusu Nathan Ake, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag ile oynanan karşılaşmada sakatlandı.
Mücadelenin 21. dakikasında oyuna devam edemeyen 31 yaşındaki futbolcunun yerine Kojo Peprah Oppong sahaya dahil oldu.
Ake'nin Slavia Prag karşılaşmasının ardından Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirildi.
Kulüp doktorunun muayenesi ve yapılan tetkikler sonucunda Hollandalı futbolcunun sağ bacak arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ve ödem tespit edildi.
AKE'NİN TEDAVİSİ 3 HAFTA SÜRECEK
Fenerbahçe, Nathan Ake'nin tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 hafta sürmesinin beklendiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün Hollandalı futbolcuya ilişkin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Dün akşam oynanan Slavia Prag karşılaşmasında sakatlık yaşayan futbolcumuz Nathan Aké'nin, Ataşehir Medicana Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi ve kulüp doktoru tarafından yapılan muayene sonucunda sağ bacak arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 hafta sürmesi öngörülmektedir."
AKE SLAVIA PRAG MAÇINDA SAKATLANDI
Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Nathan Ake, mücadelenin ilk yarısında sakatlık yaşadı.
Teknik direktör İsmail Kartal, savunmada zorunlu değişikliğe giderek 21. dakikada Hollandalı futbolcuyu oyundan aldı.
Karşılaşmanın ardından Ake'nin yaşadığı sakatlığı değerlendiren Kartal, oyuncunun sağ arka adalesinde çekme hissettiğini ve risk almak istemediklerini açıklamıştı.
Yapılan MR incelemesinin ardından futbolcunun sakatlığının niteliği de belirlenmiş oldu.
İKİ FUTBOLCUNUN DÖNÜŞ SÜRECİ
Fenerbahçe'nin açıkladığı tedavi takvimine göre Marco Asensio için yaklaşık 3 aylık, Nathan Ake için ise yaklaşık 3 haftalık rehabilitasyon süreci planlandı.
İki futbolcunun sahalara dönüşü, tedavi programlarının tamamlanmasının ardından yapılacak sağlık değerlendirmeleriyle netleşecek.