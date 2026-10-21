İlk yarıyı önde tamamlayan Fenerbahçe, ikinci devrede de üstünlüğünü sürdürdü. Ancak Slavia Prag, 90. dakikada Pavel Kacor'un golüyle beraberliği yakaladı.

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. (Fotoğraf: AA)

1,4 MİLYON EURO EK GELİR FIRSATI KAÇTI

Slavia Prag karşısında son dakikada gelen beraberlik golü, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiği maç sonucu primini de etkiledi.

UEFA'nın 2026-2027 sezonu için uyguladığı ödül sistemine göre lig aşamasında alınan her galibiyete 2,1 milyon euro, beraberliğe ise 700 bin euro prim veriliyor.

Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında kazanması halinde 2,1 milyon euro galibiyet primi elde edecekti.

Ancak 2-2'lik sonuçla birlikte sarı-lacivertlilerin bu maçtan kazandığı prim 700 bin euro oldu.

Böylece Fenerbahçe, galibiyetle beraberlik arasındaki 1,4 milyon euroluk ek gelir fırsatını değerlendiremedi.