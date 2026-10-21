Fenerbahçe'ye bir yıkım daha: Şampiyonlar Ligi'nden milyonlarca lira gelir elden uçtu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag ile sahasında 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, son dakika golüyle hem galibiyetten hem de önemli bir gelirden oldu. Oğuz Aydın ve Mason Greenwood'un golleriyle 2-0 öne geçen sarı-lacivertliler, 90. dakikada yediği golle iki puan bıraktı. Beraberlik primi olarak 700 bin euro kazanan Kanarya, galip gelmesi halinde elde edeceği 2,1 milyon euroluk ödülden mahrum kaldı. İşte kaçırılan 1,4 milyon euroluk ek prim fırsatının ayrıntıları...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda ağırladığı Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı.
Karşılaşmanın ilk 11 dakikasında Oğuz Aydın ve Mason Greenwood'un golleriyle 2-0 öne geçen sarı-lacivertliler, 15. dakikada Lukas Provod'un golüne engel olamadı.
Mücadelenin 90. dakikasında Pavel Kacor'un fileleri havalandırmasıyla skor 2-2'ye geldi. Fenerbahçe, galibiyeti son dakikada kaçırdı.
FENERBAHÇE 2-0'I KORUYAMADI
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında mücadeleye etkili başladı.
Sarı-lacivertliler, 4. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışından attığı golle öne geçti.
dakikada Nelson Semedo'nun pasını gole çeviren Mason Greenwood, farkı ikiye çıkardı.
Konuk ekip, 15. dakikada Lukas Provod'un golüyle skoru 2-1'e getirdi.
İlk yarıyı önde tamamlayan Fenerbahçe, ikinci devrede de üstünlüğünü sürdürdü. Ancak Slavia Prag, 90. dakikada Pavel Kacor'un golüyle beraberliği yakaladı.
Sarı-lacivertliler, 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
1,4 MİLYON EURO EK GELİR FIRSATI KAÇTI
Slavia Prag karşısında son dakikada gelen beraberlik golü, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiği maç sonucu primini de etkiledi.
UEFA'nın 2026-2027 sezonu için uyguladığı ödül sistemine göre lig aşamasında alınan her galibiyete 2,1 milyon euro, beraberliğe ise 700 bin euro prim veriliyor.
Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında kazanması halinde 2,1 milyon euro galibiyet primi elde edecekti.
Ancak 2-2'lik sonuçla birlikte sarı-lacivertlilerin bu maçtan kazandığı prim 700 bin euro oldu.
Böylece Fenerbahçe, galibiyetle beraberlik arasındaki 1,4 milyon euroluk ek gelir fırsatını değerlendiremedi.
ÜÇ MAÇTA 1,4 MİLYON EURO KAZANDI
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına sahasında Roma ile oynadığı 1-1'lik beraberlikle başladı.
İkinci haftada Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, üçüncü karşılaşmasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı.
Üç maçta iki beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, puanını 2'ye yükseltti.
Sarı-lacivertliler, Roma ve Slavia Prag karşılaşmalarındaki beraberliklerden 700'er bin euro olmak üzere toplam 1,4 milyon euro maç sonucu primi elde etti.
Bu tutara Şampiyonlar Ligi'ne katılım ve diğer performans gelirleri dahil değil.
DEVLER LİGİ'NDE KATILIM PAYI 18,62 MİLYON EURO
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2026-2027 sezonunda lig aşamasına katılan 36 takıma 18,62 milyon euro başlangıç payı ayrıldı.
Bu tutarın dışında kulüpler, lig aşamasında aldıkları sonuçlara göre performans primi elde ediyor.
Her galibiyetin 2,1 milyon euro, beraberliğin 700 bin euro olarak ödüllendirildiği organizasyonda kulüplerin lig aşamasındaki sıralaması da gelirlerini etkiliyor.
Fenerbahçe'nin Roma ve Slavia Prag beraberliklerinden elde ettiği 1,4 milyon euro, başlangıç payından bağımsız olarak hesaplanan maç sonucu primlerinden oluşuyor.
14 YIL SONRA AYNI SENARYO
Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında iki farklı üstünlüğünü koruyamayarak Avrupa kupalarında 14 yıl önce yaşadığı bir sonucu tekrarladı.
Sarı-lacivertliler, 20 Eylül 2012'de UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı konuk ettiği karşılaşmada Caner Erkin ve Alex'in golleriyle 2-0 öne geçmişti.
Fransız ekibi, 83. dakikada Mathieu Valbuena ve 90+4. dakikada Andre Ayew'in golleriyle skoru 2-2'ye getirmişti.
Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında da iki farklı üstünlük yakalamasına rağmen son bölümde gelen golle sahadan beraberlikle ayrıldı.
36 YIL SONRA İLK 11 DAKİKADA İKİ GOL
Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşısındaki hızlı başlangıcı, Avrupa kupaları geçmişindeki bir başka karşılaşmayı da gündeme getirdi.
Sarı-lacivertliler, 3 Ekim 1990'da UEFA Kupası'nda Vitoria Guimaraes'e karşı oynadığı deplasman maçında ilk 10 dakikada iki gol bulmuştu.
Portekiz ekibi karşısında Fadil Vokrri ve Müjdat Yetkiner ile erken goller bulan Fenerbahçe, o mücadeleyi 3-2 kazanmıştı.
Oğuz Aydın ve Mason Greenwood'un Slavia Prag filelerine gönderdiği goller, sarı-lacivertlilerin Avrupa kupalarında 36 yıl sonra ilk 11 dakikada iki kez gol bulduğu bir başka karşılaşma olarak kayıtlara geçti.
DEVLER LİGİ'NDE GALİBİYET GELMEDİ
Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında da galibiyet elde edemeyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçını kazanamadan tamamladı.
İki beraberlik ve bir mağlubiyetle 2 puan toplayan sarı-lacivertliler, ilk üç karşılaşmasında 4 gol atarken kalesinde 9 gol gördü.
Slavia Prag ise Fenerbahçe deplasmanında elde ettiği beraberlikle lig aşamasındaki ilk puanını kazandı.