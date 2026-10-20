Fenerbahçe'de Nathan Ake sakatlandı! Slavia Prag maçında 21. dakikada oyundan çıktı
Slavia Prag karşılaşmasında Fenerbahçe'de savunma hattında zorunlu değişiklik yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Hollandalı futbolcusu Nathan Ake, karşılaşmanın ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıkarıldı.
Giriş Tarihi:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag'ı evinde ağırlayan Fenerbahçe'de Nathan Ake sakatlık yaşadı. Hollandalı savunmacı, karşılaşmanın 21. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleye devam edemedi.
OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Sarı-lacivertli ekipte sakatlanan Nathan Ake'nin yerine Oppong oyuna dahil oldu.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Spor