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Fenerbahçe'de Nathan Ake sakatlandı! Slavia Prag maçında 21. dakikada oyundan çıktı

Slavia Prag karşılaşmasında Fenerbahçe'de savunma hattında zorunlu değişiklik yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Hollandalı futbolcusu Nathan Ake, karşılaşmanın ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıkarıldı.

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Fenerbahçe'de Nathan Ake sakatlandı! Slavia Prag maçında 21. dakikada oyundan çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag'ı evinde ağırlayan Fenerbahçe'de Nathan Ake sakatlık yaşadı. Hollandalı savunmacı, karşılaşmanın 21. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleye devam edemedi.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Sarı-lacivertli ekipte sakatlanan Nathan Ake'nin yerine Oppong oyuna dahil oldu.

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Ebru Bektaş
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