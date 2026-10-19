Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor'u 3-0'lık skorlarla mağlup eden sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde ise Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 yenildi. Bu karşılaşmalarda Mason Greenwood 'un performansı beklentilerin altında kaldı.



Teknik direktör İsmail Kartal, Greenwood'un performansını yakından takip ediyor.

Daha önce Kerem ve Lukaku gibi yıldız isimleri de yedek bırakan tecrübeli çalıştırıcının, İngiliz futbolcuyla ilgili benzer bir karar alabileceği öne sürüldü.