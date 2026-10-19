Fenerbahçe'de Greenwood sıkıntısı! Slavia Prag ve Galatasaray maçları öncesi flaş karar
Fenerbahçe'de son haftalarda sergilediği performansla eleştirilen Mason Greenwood için kritik süreç başladı. İngiliz futbolcunun Slavia Prag ve Galatasaray maçlarında göstereceği performans, ilk 11'deki geleceğini belirleyecek.
Fenerbahçe, Uluslar Ligi nedeniyle verilen milli aranın ardından çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.
Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor'u 3-0'lık skorlarla mağlup eden sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde ise Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 yenildi.
Bu karşılaşmalarda Mason Greenwood'un performansı beklentilerin altında kaldı.
GREENWOOD ÜST ÜSTE PENALTI KAÇIRDI
Sezon başında büyük beklentilerle transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu, TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından Corendon Alanyaspor karşısında da penaltı atışından yararlanamadı.
İngiliz oyuncu, son 3 karşılaşmada hücumdaki etkisini artırmakta zorlandı.
Teknik direktör İsmail Kartal, Greenwood'un performansını yakından takip ediyor.
Daha önce Kerem ve Lukaku gibi yıldız isimleri de yedek bırakan tecrübeli çalıştırıcının, İngiliz futbolcuyla ilgili benzer bir karar alabileceği öne sürüldü.
GALATASARAY DERBİSİ ÖNCESİ KRİTİK SÜREÇ
Greenwood'un Slavia Prag karşılaşması ve Galatasaray derbisinde ortaya koyacağı futbolun, ilk 11'deki konumu açısından belirleyici olabileceği belirtildi.
İsmail Kartal'ın özellikle kritik karşılaşmalarda oyuncuların form durumunu esas alarak kadro tercihlerinde değişikliğe gidebileceği ifade edildi.
Fenerbahçe'nin sezon başında Marsilya'dan 39 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayla çıktığı 16 maçta 6 gol ve 4 asist kaydetti.
Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen İngiliz futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.