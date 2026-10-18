Son 13 sezonda en yüksek gol beklentisi (xG) üretilen 15 maçın 7'sinde İsmail Kartal'ın imzası var. Bu tablo, tecrübeli teknik adamın hücum gücüne çok önem verdiğini ortaya koyuyor.

Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında 5.46, Rizespor ve Eyüpspor maçlarında 4.95, Alanyaspor karşısında 4.61, Beşiktaş derbisinde 4.37 ve Gaziantep FK mücadelesinde ise 4.01 xG üretti. Fenerbahçe'nin son 13 sezonda en yüksek gol beklentisi (xG) ürettiği 15 maçın 7'sinde İsmail Kartal'ın imzası var. Bu istatistik, tecrübeli teknik adamın hücum futbolundaki etkisini ortaya koydu. Son oynanan Alanyaspor maçında 4.61 xG üreten Kanarya, 3-0'lık galibiyetle son 13 sezonda listenin altıncı sırasına yerleşti.

Sarı-lacivertlilerin İsmail Kartal döneminde ortaya koyduğu hücum performansı, yüksek gol beklentisi ve farklı galibiyetlerle dikkat çekti.

Kartal döneminde Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda İstanbulspor'u 6-0 yendiği maçta 5.46 xG ile zirveye çıktı. Beşiktaş karşısında 4.37, Çaykur Rizespor karşısında 4.22 ve Gaziantep FK karşısında 4.01 xG üretildi. Listenin diğer dikkat çeken maçları ise 2022'deki Rizespor'a karşı alınan 6-0'lık galibiyet, bu yıl Eyüpspor karşısındaki 8-0'lık galibiyet ve Alanyaspor karşısında 4.61 xG üretilerek kazanılan mücadele oldu. Her iki mücadelede de Fenerbahçe 4.95 xG yakaladı. Veriler, Kartal dönemindeki hücum performansının dikkat çekici boyutunu gözler önüne serdi. İsmail Kartal'ın takımlarının yüksek gol beklentisi üretmesi, hücum organizasyonlarının ve rakip kalede kurulan baskının önemini gösterdi. Özellikle farklı galibiyetlerle sonuçlanan maçlar, Fenerbahçe'nin hücumda etkili olabildiğini ortaya koydu.