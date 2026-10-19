İngiliz devinden Oğuz Aydın'a kanca! Ocak'ta girişim olacak
Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya 6-0 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında performansıyla öne çıkan Oğuz Aydın, İngiliz ekibinin transfer listesine girdi. Aston Villa'nın milli futbolcu için ocak ayında harekete geçebileceği öne sürüldü.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Aston Villa deplasmanından 6-0'lık yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe, 1 puanda kaldı.
Sarı-lacivertlilerin ağır mağlubiyet yaşadığı karşılaşmada sergilediği futbolla öne çıkan Oğuz Aydın hakkında transfer iddiası ortaya atıldı.
ASTON VILLA, OĞUZ AYDIN'I TAKİBE ALDI
İngiliz temsilcisi Aston Villa'nın, Fenerbahçe karşısındaki performansını beğendiği 25 yaşındaki milli futbolcuyu transfer gündemine aldığı belirtildi.
Karşılaşmadaki oyunuyla İngiliz kulübünün ilgisini çeken Oğuz Aydın'ın yakından takip edilmesi için çalışma başlatılacağı öne sürüldü.
OCAK AYINDA TEKLİF YAPILABİLİR
Aston Villa'nın gözlemcilerine Oğuz Aydın'ı izletmeyi ve oyuncunun performansına ilişkin ayrıntılı rapor hazırlatmayı planladığı ifade edildi.
Teknik değerlendirmelerin olumlu sonuçlanması halinde Premier Lig ekibinin ocak ayındaki ara transfer döneminde Fenerbahçe ile görüşmelere başlayabileceği kaydedildi.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 15 resmi karşılaşmada görev yapan Oğuz Aydın, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Sarı-lacivertli takımda toplam 5 gole doğrudan katkı sağlayan milli futbolcu için Aston Villa'nın olası transfer girişimi, hazırlanacak gözlemci raporlarının ardından netleşecek.