Acil koduyla 10 numara! Fenerbahçe'den ocak ayında transfer harekatı
Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın ayrılığının ardından Marco Asensio'nun ameliyat edilecek olması, ara transfer dönemi öncesinde 10 numara arayışını gündeme getirdi. İspanyol futbolcunun yaklaşık 2-2,5 ay sahalardan uzak kalabileceği öne sürülürken sarı-lacivertlilerin ocak ayında yıldız bir orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı iddia edildi. İşte transfer planının ayrıntıları...
Fenerbahçe'de ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde 10 numara arayışı yeniden gündeme geldi. Sezon başında Anderson Talisca ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde Marco Asensio'nun sakatlığı nedeniyle ameliyat kararı alınması, hücum hattındaki kadro planlamasını etkiledi.
İspanyol futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalma ihtimali üzerine yönetimin, ara transfer döneminde bu bölgeye takviye yapmayı değerlendirdiği öne sürüldü.
TALISCA'NIN AYRILIĞI PLANLARI ETKİLEDİ
Fenerbahçe, 3 Eylül'de Anderson Talisca'nın sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetmişti.
Brezilyalı futbolcunun yüksek maaşı ve yabancı kontenjanına ilişkin değerlendirmelerin ayrılık kararında etkili olduğu öne sürülmüştü.
Talisca'nın gönderildiği dönemde Nelson Semedo ile yolların ayrılmasının daha doğru olacağını savunan görüşler de gündeme gelmişti. Ancak sarı-lacivertli yönetim, Brezilyalı futbolcuyla yollarını ayırmıştı.
Talisca'nın takımdan ayrılmasının ardından 10 numara pozisyonunda Marco Asensio'nun üstleneceği rol ön plana çıkmıştı.
ASENSIO AMELİYAT EDİLECEK
Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun sakatlığıyla ilgili ameliyat kararı alındı.
Kulüp doktoru Ahmet Kulduk, İspanyol futbolcunun diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu tespit edildiğini ve cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.
Kulduk, farklı doktorlardan da görüş aldıklarını ve ameliyatın 19-25 Ekim haftasında gerçekleştirileceğini söyledi.
Asensio'nun yaklaşık 2-2,5 ay sahalardan uzak kalabileceği öne sürülüyor. Ancak futbolcunun kesin dönüş tarihiyle ilgili kulüpten resmî bir açıklama yapılmadı.
İRFAN CAN VE MERT HAKAN ALTERNATİFLER ARASINDA
Asensio'nun yokluğunda Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda 10 numara pozisyonunda görev yapabilecek isimler arasında İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş bulunuyor.
İrfan Can Kahveci, sezon içerisinde bazı karşılaşmalarda sarı-lacivertli tribünlerin tepkisiyle karşılaşmıştı. Millî futbolcu, 5 Eylül'de oynanan Beşiktaş derbisinde taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kalmıştı.
Mert Hakan Yandaş ise uzun süren forma hasretini kısa süre önce noktaladı.
Tecrübeli orta saha oyuncusu, 17 Ekim'de oynanan Alanyaspor karşılaşmasının 77. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna girerek 568 gün sonra Fenerbahçe forması giydi.
OCAK AYINDA 10 NUMARA TRANSFERİ GÜNDEMDE
Talisca'nın ayrılığı ve Asensio'nun ameliyat kararı sonrasında Fenerbahçe'nin ara transfer dönemi için yeni bir 10 numara arayışına yöneldiği iddia edildi.
Sarı-lacivertli yönetimin, ocak ayında kadroya katılabilecek yıldız bir futbolcu için çalışmalara başladığı öne sürülüyor.
Olası transferde yabancı kontenjanının da yeniden değerlendirilmesi gerekecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2026-2027 sezonu için açıkladığı kurallara göre Süper Lig ekipleri A takım listesine en fazla 14 yabancı futbolcu yazabiliyor. Bu oyuncuların en az dördünün 1 Ocak 2003 veya sonrasında doğmuş olması gerekiyor.
ASENSIO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, 2026-2027 sezonunda sakatlığından önce sekiz resmî karşılaşmada forma giydi.
30 yaşındaki yıldız, bu müsabakalarda iki gol ve bir asistlik performans sergiledi. Asensio'nun ameliyatının ardından sahalara dönüş tarihi, tedavi ve rehabilitasyon sürecine göre netleşecek.
İRFAN CAN'DAN 5 GOLE KATKI
Fenerbahçe'de Asensio'nun yokluğunda görev alabilecek isimlerden İrfan Can Kahveci, Süper Lig'de bu sezon sekiz karşılaşmada forma giydi.
31 yaşındaki futbolcu, ligde iki gol ve üç asistlik performans ortaya koydu. İrfan Can, 17 Ekim'de oynanan Alanyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başladı ve 77. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.
ASENSIO'NUN SAKATLIK SÜRECİ
Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Asensio'nun millî arada Turan Tovuz ile oynanan hazırlık karşılaşmasında 83 dakika görev aldığını ve maçın ardından dizinde şişlik oluştuğunu açıkladı.
İspanyol oyuncu, tedavi sürecinin ardından Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giydi. Ancak daha sonra şikâyetlerinin devam etmesi üzerine Aston Villa maçı öncesinde İngiltere'de MR kontrolünden geçirildi.
Sağlık ekibi, Asensio'nun Aston Villa karşılaşmasında görev almamasına karar verdi. Sonraki incelemelerde diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu tespit edildi.
İSMAİL KARTAL İLE SORUN İDDİASINA YANIT
Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Marco Asensio ile teknik direktör İsmail Kartal arasında sorun bulunduğuna yönelik iddiaları reddetti.
Çetin, 18 Ekim'de kulüp televizyonunda yaptığı açıklamada Asensio'nun takımdan ayrı kalmasının sağlık sürecinden kaynaklandığını anlattı. Kulüp doktoru Ahmet Kulduk da ameliyat kararının farklı uzmanların görüşleri alındıktan sonra verildiğini söyledi.