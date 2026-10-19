Mert Hakan Yandaş, uzun bir aranın ardından yeniden Fenerbahçe forması giydi. (Fotoğraf: AA) İRFAN CAN VE MERT HAKAN ALTERNATİFLER ARASINDA Asensio'nun yokluğunda Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda 10 numara pozisyonunda görev yapabilecek isimler arasında İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş bulunuyor. İrfan Can Kahveci, sezon içerisinde bazı karşılaşmalarda sarı-lacivertli tribünlerin tepkisiyle karşılaşmıştı. Millî futbolcu, 5 Eylül'de oynanan Beşiktaş derbisinde taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kalmıştı. Mert Hakan Yandaş ise uzun süren forma hasretini kısa süre önce noktaladı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, 17 Ekim'de oynanan Alanyaspor karşılaşmasının 77. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna girerek 568 gün sonra Fenerbahçe forması giydi.

Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun sahalara döneceği gün sabırsızlıkla bekleniyor. (Fotoğraf: AA) OCAK AYINDA 10 NUMARA TRANSFERİ GÜNDEMDE Talisca'nın ayrılığı ve Asensio'nun ameliyat kararı sonrasında Fenerbahçe'nin ara transfer dönemi için yeni bir 10 numara arayışına yöneldiği iddia edildi. Sarı-lacivertli yönetimin, ocak ayında kadroya katılabilecek yıldız bir futbolcu için çalışmalara başladığı öne sürülüyor. Olası transferde yabancı kontenjanının da yeniden değerlendirilmesi gerekecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2026-2027 sezonu için açıkladığı kurallara göre Süper Lig ekipleri A takım listesine en fazla 14 yabancı futbolcu yazabiliyor. Bu oyuncuların en az dördünün 1 Ocak 2003 veya sonrasında doğmuş olması gerekiyor.

Marco Asensio bu sezon 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. (Fotoğraf: AA) ASENSIO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, 2026-2027 sezonunda sakatlığından önce sekiz resmî karşılaşmada forma giydi. 30 yaşındaki yıldız, bu müsabakalarda iki gol ve bir asistlik performans sergiledi. Asensio'nun ameliyatının ardından sahalara dönüş tarihi, tedavi ve rehabilitasyon sürecine göre netleşecek.

İrfan Can Kahveci bu sezon 5 gole katkı sundu. (Fotoğraf: AA) İRFAN CAN'DAN 5 GOLE KATKI Fenerbahçe'de Asensio'nun yokluğunda görev alabilecek isimlerden İrfan Can Kahveci, Süper Lig'de bu sezon sekiz karşılaşmada forma giydi. 31 yaşındaki futbolcu, ligde iki gol ve üç asistlik performans ortaya koydu. İrfan Can, 17 Ekim'de oynanan Alanyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başladı ve 77. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.