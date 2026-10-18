Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında oynayacağı Slavia Prag karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürürken sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Mert Müldür'den yeni haber geldi.

21 Eylül'de sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da ameliyat edilen millî futbolcu, rehabilitasyon sürecinin ardından bireysel çalışmalara başladı.

27 yaşındaki savunma oyuncusunun takımla antrenmanlara ne zaman katılacağına ve resmî karşılaşmalara hangi tarihte döneceğine ilişkin henüz kesin bir açıklama yapılmadı.