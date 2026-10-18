Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Yıldız futbolcu geri döndü
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile karşılaşmaya hazırlanan Fenerbahçe'ye Mert Müldür'den sevindirici haber geldi. Sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edilen 27 yaşındaki millî futbolcu, bireysel antrenmanlara başladı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında oynayacağı Slavia Prag karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürürken sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Mert Müldür'den yeni haber geldi.
21 Eylül'de sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da ameliyat edilen millî futbolcu, rehabilitasyon sürecinin ardından bireysel çalışmalara başladı.
27 yaşındaki savunma oyuncusunun takımla antrenmanlara ne zaman katılacağına ve resmî karşılaşmalara hangi tarihte döneceğine ilişkin henüz kesin bir açıklama yapılmadı.
MERT MÜLDÜR BİREYSEL ANTRENMANLARA BAŞLADI
Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı hazırlıkları kapsamında yaptığı çalışmalar sırasında Mert Müldür'ün bireysel antrenmanlara başladığı belirtildi.
Sakatlığının ardından ameliyat edilen millî oyuncu, bir süredir devam eden tedavi ve rehabilitasyon programı sonrasında yeniden saha çalışmalarına geçti.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadrosunda bulunan 27 yaşındaki futbolcunun takım antrenmanlarına dönüş tarihi ise henüz açıklanmadı.
21 EYLÜL'DE AVUSTURYA'DA AMELİYAT OLMUŞTU
Mert Müldür, 18 Eylül'de gerçekleştirilen Fenerbahçe antrenmanında dizine aldığı darbe sonrasında çalışmayı yarıda bırakmıştı.
Ataşehir Medicana Hastanesi'nde yapılan MR incelemesinde millî futbolcunun menisküsünde yırtık tespit edilmişti.
Fenerbahçe, 21 Eylül'de yaptığı sağlık bilgilendirmesinde oyuncunun sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirdiğini duyurmuştu.
Kulüp, ameliyatın ardından Mert Müldür'ün tedavi ve rehabilitasyon sürecinin sağlık ekibi tarafından takip edileceğini açıklamıştı.
SLAVIA PRAG MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşılaşması öncesinde bireysel çalışmalara başlayan Mert Müldür'ün maç kadrosunda bulunup bulunmayacağı henüz kesinleşmedi.
Millî futbolcunun bireysel antrenmanlara dönmüş olması, takımla birlikte tam kapasite çalışmalara başladığı veya maçta forma giymeye hazır olduğu anlamına gelmiyor.
Mert Müldür'ün sahalara dönüş takvimi, sağlık ekibinin kontrolleri ve teknik heyetin değerlendirmeleri doğrultusunda belirlenecek.
BU SEZON 6 MAÇTA FORMA GİYDİ
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Mert Müldür, 2026-2027 sezonunda sakatlığı öncesinde 6 resmî karşılaşmada görev aldı.
Söz konusu mücadelelerde toplam 282 dakika sahada kalan millî futbolcu, gol veya asist katkısı sağlayamadı.
Mert Müldür, son olarak 14 Eylül'de Gaziantep FK ile oynanan Süper Lig karşılaşmasında forma giymişti.
FENERBAHÇE – SLAVIA PRAG MAÇI 20 EKİM'DE
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki üçüncü hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Slavia Prag, 20 Ekim Salı günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak.
Karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Ivan Masso Granado yapacak. Dördüncü hakem ise Adrian Cordero olacak.