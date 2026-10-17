Fenerbahçe'nin 20 milyon euroya gönderdiği yıldıza dünya devi talip! Bonservisine 40 milyon euro
Bayern Münih forması giyen eski Fenerbahçeli Kim Min-jae, Arsenal'in transfer gündemine girdi. İngiliz ekibinin ocak ayında savunmaya yapmayı planladığı takviyeler arasında Güney Koreli stoperin de bulunduğu öne sürüldü. Bayern Münih'in bonservis beklentisinin 40 milyon euroya kadar çıkabileceği belirtilirken 29 yaşındaki futbolcunun takımında kalmak istemesi transferin önündeki engel. İşte detaylar...
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Kim Min-jae için İngiltere Premier Lig'den transfer iddiaları gündeme geldi. Bayern Münih'te kariyerini sürdüren Güney Koreli savunmacının, Arsenal'in ocak ayındaki transfer adayları arasında bulunduğu ileri sürüldü. Alman gazeteci Christian Falk'ın haberine göre Londra temsilcisi, savunma hattını güçlendirmek için 29 yaşındaki futbolcuyu değerlendirmeye aldı. Arsenal'in Kim Min-jae'ye ilgisinde, takımın savunma bölgesinde yaşanan sakatlıkların da etkili olduğu belirtildi.
ARSENAL'DE KIM MIN-JAE HAMLESİ
Arsenal'in Güney Koreli savunmacıya yönelik ilgisinin arkasında, takımın savunma hattındaki kadro sorunları bulunuyor. William Saliba'nın sırtından geçirdiği operasyonun ardından bir süredir sahalardan uzak kalması ve Piero Hincapie'nin antrenman sonrasında sakatlanması, İngiliz ekibinin transfer seçeneklerini yeniden değerlendirmesine neden oldu. Arsenal'in Kim Min-jae'yi transfer adayları arasına eklediğini ve uygun şartların oluşması halinde ocak ayında bir hamle yapılabileceği ileri sürüldü.
MAURIZIO MICHELI DETAYI
Arsenal'in Kim Min-jae'ye yönelik ilgisinde, kulübün gözlemcilik biriminin başındaki Maurizio Micheli'nin de rol oynadığı öne sürüldü. Daha önce Napoli'de görev yapan Micheli, Güney Koreli futbolcunun Fenerbahçe'den İtalyan ekibine transferinde etkili olan isimler arasında yer aldı. Arsenal'de görevini sürdüren Micheli'nin, yakından tanıdığı Kim Min-jae'yi İngiliz kulübünün transfer gündemine taşıdığı belirtildi.
BONSERVİS BEKLENTİSİ 40 MİLYON EUROYA KADAR ÇIKABİLİR
Güney Koreli stoperin transferiyle ilgili bonservis iddiaları da gündeme geldi. Kim Min-jae ile ilgilenen kulüpler, futbolcunun değerini yaklaşık 25 milyon euro seviyesinde değerlendiriyor. Bayern Münih'in ise olası bir ayrılık için 35 ila 40 milyon euro arasında bonservis talep edebileceği öne sürüldü.
Arsenal'in yanı sıra Aston Villa'nın da oyuncunun durumunu takip ettiği, Tottenham'ın ise Kim Min-jae ile ilgilenen kulüpler arasında bulunduğu iddia edildi. Bayern Münih ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Güney Koreli futbolcu için şu ana kadar resmî bir transfer anlaşması veya kesinleşmiş bonservis bedeli açıklanmadı.
KIM MIN-JAE BAYERN MÜNİH'TE KALMAK İSTİYOR
Arsenal'in transfer gündemine giren Kim Min-jae'nin Bayern Münih'teki geleceğine ilişkin daha önce yaptığı açıklamalar, ocak ayındaki olası transferin önünde önemli bir engel oluşturuyor. 29 yaşındaki savunmacı, Ağustos 2026'da Güney Kore'de düzenlenen hazırlık kampında Alman ekibinde kalmak ve forma rekabetini sürdürmek istediğini açıklamıştı.
Bayern Münih'te Dayot Upamecano ve Jonathan Tah ile forma mücadelesi veren Kim Min-jae, teknik direktör Vincent Kompany'nin kendisine daha fazla fırsat vereceğine inandığını dile getirmişti.
Alman basınında yer alan bir diğer haberde ise Arsenal'in ilgisine rağmen kış transfer döneminde anlaşma sağlanmasının düşük ihtimal olduğu, Bayern Münih'in oyuncuyla sözleşme uzatma görüşmeleri de yapabileceği ileri sürüldü.
FENERBAHÇE'DEN NAPOLI'YE 18 MİLYON 50 BİN EUROYA GİTMİŞTİ
Kim Min-jae, 2021 yazında Çin ekibi Beijing Guoan'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli formayla ortaya koyduğu performansın ardından Avrupa kulüplerinin transfer gündemine giren Güney Koreli futbolcu, 2022 yılında Napoli'nin yolunu tuttu.
Fenerbahçe, 27 Temmuz 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada Kim Min-jae'nin Napoli'ye 18 milyon 50 bin euro bonservis bedeliyle transfer edildiğini duyurdu. İtalya'da Napoli formasıyla Serie A şampiyonluğu yaşayan başarılı stoper, 2023 yazında yaklaşık 50 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer oldu.
ARSENAL DAHA ÖNCE DE İLGİLENMİŞTİ
Kim Min-jae'nin Arsenal'in gündemine ilk kez gelmediği de ortaya çıktı. Alman basınındaki haberlere göre İngiliz kulübü, 2026 yaz transfer döneminde Güney Koreli futbolcunun durumunu sordu. Ancak Kim Min-jae'nin Bayern Münih'te kalmak istemesi nedeniyle görüşmeler ilerlemedi.
Arsenal, söz konusu dönemde Aston Villa'dan Ezri Konsa'yı kadrosuna kattı. Londra temsilcisinin ocak ayında yeniden Kim Min-jae için girişimde bulunup bulunmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.