Arsenal'in Güney Koreli savunmacıyı ocak ayındaki transfer seçenekleri arasında değerlendirdiği öne sürüldü. (Fotoğraf: REUTERS)

BONSERVİS BEKLENTİSİ 40 MİLYON EUROYA KADAR ÇIKABİLİR

Güney Koreli stoperin transferiyle ilgili bonservis iddiaları da gündeme geldi. Kim Min-jae ile ilgilenen kulüpler, futbolcunun değerini yaklaşık 25 milyon euro seviyesinde değerlendiriyor. Bayern Münih'in ise olası bir ayrılık için 35 ila 40 milyon euro arasında bonservis talep edebileceği öne sürüldü.

Arsenal'in yanı sıra Aston Villa'nın da oyuncunun durumunu takip ettiği, Tottenham'ın ise Kim Min-jae ile ilgilenen kulüpler arasında bulunduğu iddia edildi. Bayern Münih ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Güney Koreli futbolcu için şu ana kadar resmî bir transfer anlaşması veya kesinleşmiş bonservis bedeli açıklanmadı.