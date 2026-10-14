Fenerbahçe'den La Liga'nın yıldızı için açıklama! Transfere son nokta
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği öne sürülen Real Madridli Brahim Diaz hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulüpten ismi açıklanmayan bir yetkilinin, Faslı futbolcuyla ilgilenmediklerini söylediği ve transfer haberlerini "dayanaksız söylentiler" olarak nitelendirdiği aktarıldı. Diaz'ın Real Madrid ile sözleşmesi ise 30 Haziran 2027'de sona erecek.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'nin ocak ayı transfer döneminde hücum hattına takviye yapabileceği öne sürülmüştü.
Sarı-lacivertlilerin gündemine geldiği iddia edilen isimler arasında Real Madrid forması giyen Brahim Diaz da yer almıştı. Faslı futbolcunun geleceğiyle ilgili haberlerin ardından Fenerbahçe cephesinden dikkat çeken bir açıklama iddiası gündeme geldi.
BRAHIM DIAZ İDDİASINA YALANLAMA
Avrupa basınında Fenerbahçe'den ismi açıklanmayan bir yetkilinin, Brahim Diaz'ın ara transfer döneminde sarı-lacivertli takıma katılacağı yönündeki iddiaları reddettiği belirtildi.
Söz konusu yetkilinin, Real Madridli futbolcunun mevcut transfer planlamalarında bulunmadığını söylediği aktarıldı.
Fenerbahçe'nin Brahim Diaz ile ilgilenmediğini belirttiği öne sürülen yetkili, transfer haberlerini "dayanaksız söylentiler" olarak nitelendirdi.
MENAJERLERLE İLGİLİ İDDİA
Açıklamada, Brahim Diaz'ın Fenerbahçe ile anılmasına neden olan haberlerin futbolcunun temsilcileri tarafından gündeme getirilmiş olabileceğinin de öne sürüldüğü belirtildi.
JUVENTUS İLE DE ADI ANILDI
Brahim Diaz'ın geleceğiyle ilgili iddialarda İtalya temsilcisi Juventus'un da adı geçti.
Fenerbahçe ile Juventus'un Faslı futbolcunun transferinde karşı karşıya gelebileceği öne sürülürken oyuncunun İspanya'daki geleceği de tartışma konusu oldu.
REAL MADRID'DE 178 DAKİKA SÜRE ALDI
Brahim Diaz, 2026-2027 sezonunda Real Madrid formasıyla ilk 4 resmî karşılaşmasında toplam 178 dakika süre aldı.
Fas Millî Takımı'nda da görev yapan 27 yaşındaki futbolcu, söz konusu müsabakalarda 1 asist kaydetti.
Hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilen Diaz, daha önce Manchester City ve Milan formalarını da giydi.
SÖZLEŞMESİ 2027 YILINDA BİTECEK
Brahim Diaz, Milan'daki kiralık döneminin ardından 2023 yılında Real Madrid'e geri döndü.
İspanyol kulübüyle 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalayan futbolcu, 2026-2027 sezonunun sonunda kontratının sonuna ulaşacak.
Fenerbahçe ile adı anılan Diaz'ın geleceğine ilişkin transfer iddiaları devam ederken sarı-lacivertli kulüpten ismi açıklanmayan bir yetkilinin futbolcuyla ilgilenmediklerini söylediği aktarıldı.