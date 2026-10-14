Sarı-lacivertlilerin gündemine geldiği iddia edilen isimler arasında Real Madrid forması giyen Brahim Diaz da yer almıştı. Faslı futbolcunun geleceğiyle ilgili haberlerin ardından Fenerbahçe cephesinden dikkat çeken bir açıklama iddiası gündeme geldi.

Fenerbahçe'nin Brahim Diaz ile ilgilenmediğini belirttiği öne sürülen yetkili, transfer haberlerini "dayanaksız söylentiler" olarak nitelendirdi.

Fenerbahçe ile adı anılan Brahim Diaz hakkında yeni bir transfer gelişmesi gündeme geldi. (Fotoğraf: AFP)

Sarı-lacivertli kulüpten ismi açıklanmayan bir yetkilinin Brahim Diaz transferiyle ilgilenmediklerini söylediği aktarıldı. (Fotoğraf: EPA)

MENAJERLERLE İLGİLİ İDDİA

Açıklamada, Brahim Diaz'ın Fenerbahçe ile anılmasına neden olan haberlerin futbolcunun temsilcileri tarafından gündeme getirilmiş olabileceğinin de öne sürüldüğü belirtildi.

JUVENTUS İLE DE ADI ANILDI

Brahim Diaz'ın geleceğiyle ilgili iddialarda İtalya temsilcisi Juventus'un da adı geçti.

Fenerbahçe ile Juventus'un Faslı futbolcunun transferinde karşı karşıya gelebileceği öne sürülürken oyuncunun İspanya'daki geleceği de tartışma konusu oldu.