Fenerbahçe'de eski aşk alevlendi! Yıldız isme dev teklif
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Benfica'nın Yunan golcüsü Vangelis Pavlidis için 50 milyon euronun üzerinde teklif yaptığı ortaya çıktı. Portekiz ekibi, sarı-lacivertlilerin yüksek bonservis teklifini geri çevirirken futbolcuya önerilen maaşın detayları da belli oldu.
Sezon başında Mason Greenwood, Romelu Lukaku ve Vedat Muriç gibi önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'nin, hücum hattını güçlendirmek için bir başka yıldız golcüyle de ilgilendiği öğrenildi.
Sarı-lacivertlilerin, yaz transfer döneminde Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis'i kadrosuna katmak için yüksek bütçeli bir girişimde bulunduğu öne sürüldü.
FENERBAHÇE'DEN 50 MİLYON EUROYU AŞAN TEKLİF
Portekiz basınından Record'un haberine göre Fenerbahçe, Yunan santrfor için Benfica'ya 50 milyon euronun üzerinde bonservis bedeli önerdi.
Ancak Portekiz temsilcisi, takımın önemli oyuncuları arasında yer alan Pavlidis'i kadrosunda tutma kararı alarak sarı-lacivertlilerin teklifini reddetti.
PAVLIDIS'E YILLIK 8 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
Haberde Fenerbahçe'nin yalnızca bonservis bedeli için değil, futbolcunun maaşı konusunda da önemli bir bütçe ayırdığı belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin Pavlidis'e yıllık 8 milyon euro garanti ücretin yanı sıra bonuslar içeren bir sözleşme önerdiği aktarıldı.
Benfica'nın ise yüksek tekliflere rağmen Yunan golcüyle yollarını ayırmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.
Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Vangelis Pavlidis'in Benfica ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Yunan futbolcu için yapılan 50 milyon euroyu aşan teklif, Portekiz ekibinin olumsuz yanıtıyla sonuçlandı.