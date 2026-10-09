Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Vangelis Pavlidis'in Benfica ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Yunan futbolcu için yapılan 50 milyon euroyu aşan teklif, Portekiz ekibinin olumsuz yanıtıyla sonuçlandı.

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