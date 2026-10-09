Mert Hakan Yandaş ve Marco Asensio kararı: Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı kadrosu açıklandı
Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kadrosu duyuruldu. Listede cezası sona eren Mert Hakan Yandaş ve sakatlığı geçen Marco Asensio da yer aldı.
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerde cezası sona eren Mert Hakan Yandaş ile sakatlığını atlatan Marco Asensio da listeye dahil edildi.
MERT HAKAN YANDAŞ KADRODA
Cezası sona eren Mert Hakan Yandaş, Çaykur Rizespor karşılaşmasının kadrosunda yer aldı. Tecrübeli orta saha oyuncusu böylece yeniden teknik heyetin tercihleri arasına girdi.
ASENSIO SAKATLIĞINI ATLATTI
Sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Marco Asensio da Çaykur Rizespor maçı öncesinde kadroya döndü. İspanyol futbolcunun ismi açıklanan 22 kişilik listede yer aldı.
FENERBAHÇE'NİN ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI KADROSU
Fenerbahçe'nin karşılaşma için açıkladığı kadro şöyle:
Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi.
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşması, 10 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.