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Mert Hakan Yandaş ve Marco Asensio kararı: Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı kadrosu açıklandı

Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kadrosu duyuruldu. Listede cezası sona eren Mert Hakan Yandaş ve sakatlığı geçen Marco Asensio da yer aldı.

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Mert Hakan Yandaş ve Marco Asensio kararı: Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı kadrosu açıklandı

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerde cezası sona eren Mert Hakan Yandaş ile sakatlığını atlatan Marco Asensio da listeye dahil edildi.

Mert Hakan Yandaş son maçına 28 Mart 2025 tarihinde Bodrum FK deplasmanında çıktı ve 561 gün sonra resmi mücadelede forma giyebilecek. (Fotoğraf: AA)Mert Hakan Yandaş son maçına 28 Mart 2025 tarihinde Bodrum FK deplasmanında çıktı ve 561 gün sonra resmi mücadelede forma giyebilecek. (Fotoğraf: AA)

MERT HAKAN YANDAŞ KADRODA

Cezası sona eren Mert Hakan Yandaş, Çaykur Rizespor karşılaşmasının kadrosunda yer aldı. Tecrübeli orta saha oyuncusu böylece yeniden teknik heyetin tercihleri arasına girdi.

Marco Asensio sakatlığını atlattı. (Fotoğraf: AA)Marco Asensio sakatlığını atlattı. (Fotoğraf: AA)

ASENSIO SAKATLIĞINI ATLATTI

Sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Marco Asensio da Çaykur Rizespor maçı öncesinde kadroya döndü. İspanyol futbolcunun ismi açıklanan 22 kişilik listede yer aldı.

Fenerbahçe son maçında Eyüpspor'u 8-0 yendi. (Fotoğraf: AA)Fenerbahçe son maçında Eyüpspor'u 8-0 yendi. (Fotoğraf: AA)

FENERBAHÇE'NİN ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI KADROSU
Fenerbahçe'nin karşılaşma için açıkladığı kadro şöyle:
Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi.

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşması, 10 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

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Mert Hakan Yandaş ve Marco Asensio kararı: Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı kadrosu açıklandı-5 Mert Hakan Yandaş ve Marco Asensio kararı: Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı kadrosu açıklandı-6 Mert Hakan Yandaş ve Marco Asensio kararı: Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı kadrosu açıklandı-7

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