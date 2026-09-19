Hakan Çalhanoğlu için ara transfer döneminde girişimlere başlanması planlanıyor.

ÖNCELİĞİ FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan Hakan Çalhanoğlu, Inter ile sözleşme görüşmelerini de sürdürüyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli futbolcunun İtalyan ekibinin yönetimiyle sık sık toplantılar yaptığı öğrenildi. Ancak Çalhanoğlu'nun önceliğinin Fenerbahçe olduğu gelen bilgiler arasında.