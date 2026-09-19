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Fenerbahçe milli yıldızı bitirecek: Transfere sıcak bakıyor

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosuna önemli yıldızlar katarken orta saha için planladığı son hamleyi gerçekleştirememişti. Sarı-lacivertliler, bu transferi ocak ayında Hakan Çalhanoğlu ile yapmayı planlıyor. Inter forması giyen milli futbolcunun önceliğinin Fenerbahçe olduğu, görüşmelerin ise başlamasının beklendiği öğrenildi.

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Fenerbahçe milli yıldızı bitirecek: Transfere sıcak bakıyor

Orta saha takviyesi için ocak ayını bekleyen Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu ismi öne çıkıyor. Inter'de forma giyen 32 yaşındaki milli futbolcunun durumu sarı-lacivertliler tarafından yakından takip ediliyor.

Fenerbahçe, ocak ayındaki orta saha planlamasında Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı.Fenerbahçe, ocak ayındaki orta saha planlamasında Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı.

GİRİŞİMLER BAŞLAYACAK

İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu için ara transfer döneminde girişimlere başlanması planlanıyor. Fenerbahçe'nin, orta saha takviyesi için ocak ayında milli futbolcu konusunda harekete geçmesi bekleniyor.

Sarı-lacivertliler, İnter forması giyen milli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.Sarı-lacivertliler, İnter forması giyen milli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

3 FARKLI POZİSYONDA GÖREV YAPABİLİYOR

Hakan Çalhanoğlu'nun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Milli futbolcu orta sahada 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor. Çalhanoğlu'nun bu özelliğiyle Fenerbahçe'ye katkı sağlayabileceği vurgulanıyor.

Hakan Çalhanoğlu için ara transfer döneminde girişimlere başlanması planlanıyor.Hakan Çalhanoğlu için ara transfer döneminde girişimlere başlanması planlanıyor.

ÖNCELİĞİ FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan Hakan Çalhanoğlu, Inter ile sözleşme görüşmelerini de sürdürüyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli futbolcunun İtalyan ekibinin yönetimiyle sık sık toplantılar yaptığı öğrenildi. Ancak Çalhanoğlu'nun önceliğinin Fenerbahçe olduğu gelen bilgiler arasında.

32 yaşındaki orta saha oyuncusunun İnter ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.32 yaşındaki orta saha oyuncusunun İnter ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

2 GOLÜ VAR

Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter formasıyla 4 maça çıktı. 3 Serie A karşılaşmasında görev yapan deneyimli orta saha, 2 golle ön plana çıkmayı başardı. Şampiyonlar Ligi'nde de 1 mücadelede takımı adına savaştı. Tüm kulvarlarda 197 dakika sahada kaldı.

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