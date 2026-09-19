Kanarya'nın hedefi, ocak ayına kadar minimum kayıpla ilerlemek ve kadrodaki ihtiyaçlar doğrultusunda ara transfer döneminde gerekli takviyeleri yapmak.

Fenerbahçe sezon başında Marsilya'dan Mason Greenwood'u transfer etti BİR KEZ DAHA MARSİLYA Yaz transfer döneminde Marsilya'dan Mason Greenwood'u kadrosuna katan Fenerbahçe, Fransız ekibinden bir kez daha transfer yapmak istiyor. Sarı-lacivertliler, yaz aylarında da ilgilendiği Igor Paixao için yeniden harekete geçti. Marsilya'nın ekonomik sorunları nedeniyle ocak ayında oyuncu satışına yönelmesi, Brezilyalı futbolcunun transfer ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.