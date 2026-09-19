Fenerbahçe'ye Marsilya'dan 2. kanat! 3 mevkide oynayabiliyor
Fenerbahçe, ocak ayındaki ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler, yaz döneminde de gündeminde yer alan Marsilya'nın Brezilyalı kanat oyuncusu Igor Paixao'yu yeniden transfer listesine aldı.
Kanarya'nın hedefi, ocak ayına kadar minimum kayıpla ilerlemek ve kadrodaki ihtiyaçlar doğrultusunda ara transfer döneminde gerekli takviyeleri yapmak.
BİR KEZ DAHA MARSİLYA
Yaz transfer döneminde Marsilya'dan Mason Greenwood'u kadrosuna katan Fenerbahçe, Fransız ekibinden bir kez daha transfer yapmak istiyor.
Sarı-lacivertliler, yaz aylarında da ilgilendiği Igor Paixao için yeniden harekete geçti. Marsilya'nın ekonomik sorunları nedeniyle ocak ayında oyuncu satışına yönelmesi, Brezilyalı futbolcunun transfer ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.
30 MİLYON EURO
Marsilya, Igor Paixao'yu 2025 yazında 30 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Fransız ekibinin 26 yaşındaki futbolcu için ödediği bu rakama gelecek bir teklife sıcak bakabileceği iddiası bulunuyor.
Paixao ile başka takımlar da ilgilenirken Fenerbahçe, transfer yarışında erken davranarak ocak ayı öncesinde süreci şekillendirmeyi planlıyor.
ÜÇ FARKLI BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR
Asıl mevkisi sol kanat olan Igor Paixao, hücum hattında farklı pozisyonlarda görev yapabiliyor. Brezilyalı futbolcu, 10 numara ve sağ kanatta da forma giyebiliyor.
MARSİLYA'DA 20 GOLE KATKI
Igor Paixao, Marsilya formasıyla şu ana kadar 46 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol atarken 8 asist yaptı ve toplam 20 gole doğrudan katkı sağladı.