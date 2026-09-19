CANLI YAYIN
Geri

Fenerbahçe'ye Marsilya'dan 2. kanat! 3 mevkide oynayabiliyor

Fenerbahçe, ocak ayındaki ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler, yaz döneminde de gündeminde yer alan Marsilya'nın Brezilyalı kanat oyuncusu Igor Paixao'yu yeniden transfer listesine aldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Fenerbahçe'ye Marsilya'dan 2. kanat! 3 mevkide oynayabiliyor

Kanarya'nın hedefi, ocak ayına kadar minimum kayıpla ilerlemek ve kadrodaki ihtiyaçlar doğrultusunda ara transfer döneminde gerekli takviyeleri yapmak.

Fenerbahçe sezon başında Marsilya'dan Mason Greenwood'u transfer ettiFenerbahçe sezon başında Marsilya'dan Mason Greenwood'u transfer etti

BİR KEZ DAHA MARSİLYA

Yaz transfer döneminde Marsilya'dan Mason Greenwood'u kadrosuna katan Fenerbahçe, Fransız ekibinden bir kez daha transfer yapmak istiyor.

Sarı-lacivertliler, yaz aylarında da ilgilendiği Igor Paixao için yeniden harekete geçti. Marsilya'nın ekonomik sorunları nedeniyle ocak ayında oyuncu satışına yönelmesi, Brezilyalı futbolcunun transfer ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

Fenerbahçe Mason Greenwood'un ardından Igor Paixao'yu da kadrosuna katmak istiyorFenerbahçe Mason Greenwood'un ardından Igor Paixao'yu da kadrosuna katmak istiyor

30 MİLYON EURO

Marsilya, Igor Paixao'yu 2025 yazında 30 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Fransız ekibinin 26 yaşındaki futbolcu için ödediği bu rakama gelecek bir teklife sıcak bakabileceği iddiası bulunuyor.

Paixao ile başka takımlar da ilgilenirken Fenerbahçe, transfer yarışında erken davranarak ocak ayı öncesinde süreci şekillendirmeyi planlıyor.

Igor PaixaoIgor Paixao

ÜÇ FARKLI BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR

Asıl mevkisi sol kanat olan Igor Paixao, hücum hattında farklı pozisyonlarda görev yapabiliyor. Brezilyalı futbolcu, 10 numara ve sağ kanatta da forma giyebiliyor.

Igor Paixao Feyenoord'da adını duyurduIgor Paixao Feyenoord'da adını duyurdu

MARSİLYA'DA 20 GOLE KATKI

Igor Paixao, Marsilya formasıyla şu ana kadar 46 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol atarken 8 asist yaptı ve toplam 20 gole doğrudan katkı sağladı.

Fenerbahçe milli yıldızı bitirecek: Transfere sıcak bakıyorFenerbahçe milli yıldızı bitirecek: Transfere sıcak bakıyor
Fenerbahçe milli yıldızı bitirecek: Transfere sıcak bakıyor

Fenerbahçe milli yıldızı bitirecek: Transfere sıcak bakıyor
SONRAKİ HABER

Fenerbahçe milli yıldız için devrede!
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Fenerbahçe

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler