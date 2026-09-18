Aziz Yıldırım müjdeyi verdi! Transfer dönemi hızlı geçecek
Süper Lig'in ilk 5 haftasında 8 puan kaybeden Fenerbahçe'de gözler Eyüpspor karşılaşmasına çevrildi. Sarı-lacivertliler, sahadan galibiyetle ayrılarak kötü gidişata son vermeyi ve devre arasına kadar puan kaybı yaşamamayı hedefliyor. Öte yandan başkan Aziz Yıldırım, özellikle orta sahada yaşanan güç kaybının giderilmesi için yönetime talimat verdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Gaziantep FK deplasmanında alınan beraberlik, Süper Lig'in ilk 5 haftasında kaybedilen puan sayısını 8'e çıkardı.
Sarı-lacivertlilerde yönetim ve teknik heyet, pazar günü oynanacak Eyüpspor karşılaşmasını çıkış maçı olarak değerlendirirken, takımın yeniden galibiyet serisi yakalaması için çalışmalar hızlandırıldı.
Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimin yanı sıra teknik heyetin gerçekleştirdiği toplantılarda, devre arasına kadar puan kaybı yaşanmaması gerektiği konusunda görüş birliğine varıldığı öğrenildi.
Sarı-lacivertli yönetim, erken haftalarda oluşan puan farkının sezonun ilerleyen bölümünde kapatılabileceği görüşünde.
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da oyuncularıyla yaptığı toplantılarda takımın mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.
Kartal'ın, "Sekiz puan kayıp hem taraftarımızı hem camiayı üzdü. Bu yüzden Eyüpspor maçını kazanarak ayağa kalkmalıyız. İlk hedefimiz seri galibiyetlerle hem moral kazanmak olmalı. Ardından da devre arasına kadar kayıp yaşamamalıyız. Bunu başarırsak oluşan farkı da kapatırız" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
TRANSFERDE ÖNCELİK ORTA SAHA
Fenerbahçe yönetiminin devre arasında kadroya takviye yapılması yönünde karar aldığı öğrenildi.
Sarı-lacivertlilerin transferdeki önceliğinin ise yaratıcı bir orta saha oyuncusu olduğu bildirildi.
Yabancı kontenjanı nedeniyle Fred ve Anderson Talisca ile yolların ayrılması, Asensio'nun da uzun süreli sakatlığı, orta saha ve hücum organizasyonunda planların yeniden yapılmasına neden oldu.
Yönetimin bu tablo doğrultusunda kış transfer dönemi için çalışmalarını genişletmesi bekleniyor.
Başkan Yıldırım'ın devre arası transfer dönemi için geniş kapsamlı bir oyuncu listesi hazırlanması talimatını verdiği, sarı-lacivertli yöneticilerin de bu doğrultuda çalışmalara başladığı belirtildi.