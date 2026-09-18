Sarı-lacivertlilerde yönetim ve teknik heyet, pazar günü oynanacak Eyüpspor karşılaşmasını çıkış maçı olarak değerlendirirken, takımın yeniden galibiyet serisi yakalaması için çalışmalar hızlandırıldı.



Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da oyuncularıyla yaptığı toplantılarda takımın mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Kartal'ın, "Sekiz puan kayıp hem taraftarımızı hem camiayı üzdü. Bu yüzden Eyüpspor maçını kazanarak ayağa kalkmalıyız. İlk hedefimiz seri galibiyetlerle hem moral kazanmak olmalı. Ardından da devre arasına kadar kayıp yaşamamalıyız. Bunu başarırsak oluşan farkı da kapatırız" ifadelerini kullandığı aktarıldı.