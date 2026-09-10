Fenerbahçe, 18 yıl sonra döndüğü Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Roma ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, Cristante'nin golüne Archie Brown ile cevap verdi ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

İtalyan medyası ise karşılaşmanın ardından Roma'nın İstanbul'daki performansını ve Fenerbahçe karşısında aldığı 1 puanı değerlendirdi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: ROMA SADECE BİR DEVRE OYNADI

La Gazzetta dello Sport, karşılaşmayı, "Roma sadece bir devre oynadı. Yedi yıllık bir bekleyişin ardından Gasperini'nin takımı Saracoğlu'nun ateşinden bir puanla ayrıldı" ifadeleriyle değerlendirdi.