Fenerbahçe - Roma maçı İtalyan basınında: Türk cehenneminden 1 puan
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında Fenerbahçe, sahasında Roma ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin 18 yıl sonra Devler Ligi'ne döndüğü karşılaşma İtalyan basınında geniş yankı uyandırdı. İtalya'nın önde gelen yayın organları, İstanbul'daki mücadeleyi manşetlerine taşıdı.
Fenerbahçe, 18 yıl sonra döndüğü Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Roma ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, Cristante'nin golüne Archie Brown ile cevap verdi ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
İtalyan medyası ise karşılaşmanın ardından Roma'nın İstanbul'daki performansını ve Fenerbahçe karşısında aldığı 1 puanı değerlendirdi.
LA GAZZETTA DELLO SPORT: ROMA SADECE BİR DEVRE OYNADI
La Gazzetta dello Sport, karşılaşmayı, "Roma sadece bir devre oynadı. Yedi yıllık bir bekleyişin ardından Gasperini'nin takımı Saracoğlu'nun ateşinden bir puanla ayrıldı" ifadeleriyle değerlendirdi.
CORRIERE DELLO SPORT: BROWN'IN CEVABI ROMA'YA 2 PUAN BIRAKTI
Corriere dello Sport, "Yedi yıllık bir aradan sonra Roma, Şampiyonlar Ligi'ne İstanbul'da geri döndü. Maç 1-1 berabere bitti. Cristante'nin açılış golü Roma taraftarlarını çılgına çevirdi ancak Brown'ın cevabı Roma'ya açılış maçında sadece bir puan kazandırdı" ifadelerini kullandı.
TUTTOSPORT: ROMA TÜRKİYE'DE ZORLANDI
Tuttosport, Roma'nın İstanbul deplasmanında yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, "Roma Türkiye'de zorlandı ama beraberliği yakaladı. Cristante'nin Fenerbahçe karşısındaki golü yetmedi" değerlendirmesini yaptı.
SPORT MEDIASET: TÜRK CEHENNEMİNDEN 1 PUAN
Sport Mediaset'in Fenerbahçe-Roma maçı için kullandığı ifade dikkat çekti. İtalyan basını, "Roma, Türk cehenneminden bir puan aldı. Cristante'nin golü yetmedi, Fenerbahçe ile berabere kaldılar" ifadelerine yer verdi.
TUTTO MERCATO: ROMA TUZAKLARI YENİDEN KEŞFETTİ
Tutto Mercato, "Roma, Şampiyonlar Ligi'nin tuzaklarını yeniden keşfetti. Zorlandılar ama Fenerbahçe karşısında 1-1'lik beraberliği yakaladılar" değerlendirmesini yaptı.
SKY SPORT ITALIA: ATEŞLİ TÜRKİYE DEPLASMANI
Sky Sport Italia, "Cristante golü attı, Brown eşitliği sağladı. Roma'nın ateşli Türkiye deplasmanı beraberlikle sonuçlandı" ifadelerini kullandı.
İtalyan yayın organı ayrıca Roma'nın ilk yarıda daha iyi bir performans sergileyerek golü bulduğunu, ikinci yarının başlarında ise beraberlik golünü yediğini yazdı. Fenerbahçe'nin Ake'nin şutlarıyla son dakikalarda tehlikeli ataklar geliştirdiğine ve topların direğe çarptığına dikkat çekildi.
ANSA: ROMA UMUT VERDİ
Ansa.it, Roma'nın İstanbul'dan aldığı beraberliği, "Roma, Cristante'nin golüyle Fenerbahçe ile berabere kalarak umut verdi" ifadeleriyle okuyucularına aktardı.
LA REPUBBLICA: GASPERINI MEMNUN KALMADI
La Repubblica, karşılaşmayı, "Roma İstanbul'da Cristante ile umutlandı ama Gasperini memnun kalmadı! Fenerbahçe maçı 1-1 berabere bitti" ifadeleriyle değerlendirdi.
CHIESA DI TOTTI: ZORLU MAÇTA 1 PUAN
Chiesa di Totti ise Roma'nın Şampiyonlar Ligi'ne dönüşüne dikkat çekerek İtalyan ekibinin Fenerbahçe karşısındaki zorlu mücadeleden 1 puanla ayrıldığını yazdı.