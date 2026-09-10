Fenerbahçe-Roma karşılaşması öncesinde tribünlerde özel bir koreografi sergilendi. Sarı-lacivert renklerin hakim olduğu çalışmanın merkezinde dev bir Frankenstein canavarı figürü yer aldı.

Koreografide Frankenstein canavarının bir elinde elektrik akımının bulunduğu düzenek, diğer tarafında ise Fenerbahçe ve Şampiyonlar Ligi detaylarının yer aldığı bölüm kullanıldı.