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Fenerbahçe tribünlerinden Frankenstein koreografisi! Roma maçında görsel şov

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 1. haftasında Roma ile karşı karşıya gelirken sarı-lacivertli taraftarlar maç öncesinde hazırladıkları dev koreografiyle tribünleri ayağa kaldırdı. Frankenstein temalı çalışmada Avrupa'ya gönderilen mesaj dikkat çekti.

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Fenerbahçe tribünlerinden Frankenstein koreografisi! Roma maçında görsel şov

Fenerbahçe-Roma karşılaşması öncesinde tribünlerde özel bir koreografi sergilendi. Sarı-lacivert renklerin hakim olduğu çalışmanın merkezinde dev bir Frankenstein canavarı figürü yer aldı.

Koreografide Frankenstein canavarının bir elinde elektrik akımının bulunduğu düzenek, diğer tarafında ise Fenerbahçe ve Şampiyonlar Ligi detaylarının yer aldığı bölüm kullanıldı.

Fenerbahçe tribünlerinde özel koreografi sergilendiFenerbahçe tribünlerinde özel koreografi sergilendi

"KORKU SALMAK İÇİN GERİ DÖNDÜ"

Koreografinin alt bölümünde ise "Fenerbahçe is back to haunt Europe" ifadeleri yer aldı. Sarı-lacivertli taraftarların mesajı, "Fenerbahçe Avrupa'ya korku salmak için geri döndü" anlamıyla Şampiyonlar Ligi'ne dönüş vurgusu taşıdı.

Roma karşılaşması öncesinde açılan dev koreografi tribünlerde görsel şölen oluşturdu.

CANLI: Fenerbahçe - Roma Şampiyonlar Ligi maçıCANLI: Fenerbahçe - Roma Şampiyonlar Ligi maçı
CANLI: Fenerbahçe - Roma Şampiyonlar Ligi maçı

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