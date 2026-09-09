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18 yıl sonra 1 puanla merhaba! Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kaldı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında Roma'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler Cristante'nin golüyle 1-0 yenik duruma düşse de Archie Brown ile beraberliği yakaladı. Maç 1-1 bitti. Kanarya 18 yıl sonra döndüğü organizasyonun ilk maçından 1 puan koparmayı başardı. Bir sonraki rakibi ise Aston Villa olacak. Bartuğ Elmaz ise 63. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. İşte yaşananlar...

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18 yıl sonra 1 puanla merhaba! Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kaldı

Yıllar sonra Devler Ligi'ne merhaba diyen Fenerbahçe, ilk maçında Roma ile Kadıköy'de karşılaştı. Mücadelenin gol perdesini 39. dakikada Cristante açtı ve uzak mesafeden attığı şutla ağları buldu. İlk yarı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci devrenin başlamasından kısa bir süre geçti ve Archie Brown dakikalar 48'i gösterirken enfes bir aşırtma vuruşuyla skoru dengeledi. Kanarya birçok pozisyon yakalasa da rakibini mağlup edecek vuruşu yapamadı. Maç 1-1 sona erdi.

Beraberlikle sahadan ayrılan İsmail Kartal ve öğrencileri 2. haftada Aston Villa deplasmanına gidecek. Roma ise Real Madrid'i ağırlayacak.

Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi maçına çıktıFenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi maçına çıktı

GOLLER

Roma, Cristante'nin golüyle temsilcimiz Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti.

GOOOOLLL! Archie Brown! Sol bekten geldi golünü attı! 18 yıl sonra gelen ilk Şampiyonlar Ligi golü!

Fenerbahçe evinde Roma'yı ağırladıFenerbahçe evinde Roma'yı ağırladı

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Karşılaşma başladı

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin santrasıyla başladı.

11' Svilar gole izin vermedi

Fenerbahçe sağ kanattan etkili geldi. Mason Greenwood ceza sahasına girdikten sonra pasını Bartuğ Elmaz'a verdi. Bartuğ'un şutunda kaleci Svilar topu kontrol ederek gole izin vermedi.

12' Kerem gole yaklaştı

Fenerbahçe bir dakika sonra bir kez daha tehlike yarattı. Vedat Muriqi'nin savunma arkasına attığı pasta Kerem Aktürkoğlu topla buluştu.

Ceza sahasına giren Kerem şutunu çekti ancak kaleci Svilar bir kez daha gole izin vermedi.

20' Ederson'dan kritik kurtarış

Roma ön alan baskısıyla topu kazandı. Kone'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Paulo Dybala vuruşunu yaptı.

Kaleci Ederson kritik bir kurtarışla gole izin vermedi.

29' İsmail'den nefis müdahale

Roma sol kanattan tehlikeli geldi. Malen, Skriniar'a çalımını attıktan sonra ceza sahasına girdi.

İsmail Yüksek son anda kritik bir müdahaleyle araya girerek topu söktü ve tehlikeyi önledi.

35' Fenerbahçe penaltı bekledi

Fenerbahçe ceza sahasında penaltı bekledi. Sol kanatta topla buluşan Greenwood'un ortasında Vedat Muriqi topa yükselmek isterken yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi.

39' GOL | Fenerbahçe 0-1 Roma

Roma, Cristante'nin golüyle öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Malen, topu ceza sahası yayına kadar taşıdıktan sonra pasını Cristante'ye verdi.

Ceza sahası dışında boş kalan Cristante bekletmeden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara göndererek Roma'yı 1-0 öne geçirdi.

Fenerbahçe ilk devreyi Cristante'nin golüyle 1-0 geride kapattıFenerbahçe ilk devreyi Cristante'nin golüyle 1-0 geride kapattı

BARTUĞ SÜRPRİZİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma'yı konuk ederken teknik direktör İsmail Kartal, son oynanan Beşiktaş derbisinin ilk 11'ine göre 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti. Chobani Stadı'ndaki mücadelede Matteo Guendouzi cezası nedeniyle forma giyemezken Nelson Semedo, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın yedek kulübesine çekildi.

İsmail Kartal, bu isimlerin yerine Mert Müldür, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de görevlendirdi. Sarı-lacivertliler, Roma karşısında 4-1-4-1 dizilişiyle sahaya çıktı.

Fenerbahçe maçta skoru Archie Brown ile dengelediFenerbahçe maçta skoru Archie Brown ile dengeledi

FENERBAHÇE'NİN ROMA MAÇI 11'İ

Fenerbahçe mücadeleye Ederson Moraes, Mert Müldür, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi 11'iyle başladı. Yedek kulübesinde ise Tarık Çetin, Mert Günok, Romelu Lukaku, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Kojo Oppong, Levent Mercan, Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Oğuz Aydın ve Ognjen Mimovic yer aldı.

Fenerbahçeli futbolcular yedikleri gol sonrası üzüntü yaşadıFenerbahçeli futbolcular yedikleri gol sonrası üzüntü yaşadı

KARTAL DÖRTLÜ SAVUNMADAN VAZGEÇMEDİ

İsmail Kartal, Roma karşısında da dörtlü savunma anlayışını sürdürdü. Tecrübeli teknik adam, takımını sahaya 4-1-4-1 dizilişiyle çıkardı ve orta sahada Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek ile N'Golo Kante'ye görev verdi.

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MERT MÜLDÜR VE İSMAİL YÜKSEK AVRUPA'DA İLK KEZ 11'DE

Mert Müldür ve İsmail Yüksek, bu sezon Avrupa kupalarında ilk kez bir maça ilk 11'de başladı. İki milli futbolcu, bu sezon ilk 11'de yalnızca ligde Gençlerbirliği karşılaşmasında görev almış, Avrupa'daki bazı maçlarda ise sonradan oyuna dahil olmuştu.

Milan Skriniar ilk 11'deki yerini aldıMilan Skriniar ilk 11'deki yerini aldı

BARTUĞ 9 MAÇ SONRA 11'E DÖNDÜ

Bartuğ Elmaz da Roma karşısında ilk 11'de görev aldı. 23 yaşındaki orta saha, bu sezon ilk 11'deki tek maçına UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze karşısında çıkmıştı. Son olarak 21 Temmuz'daki Gornik Zabrze maçına ilk 11'de başlayan Bartuğ, 9 maçın ardından yeniden başlangıç kadrosuna döndü.

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KEREM 3 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Kerem Aktürkoğlu, Roma karşılaşmasıyla birlikte 3 resmi maçın ardından yeniden ilk 11'de yer aldı. Konyaspor maçında aldığı darbe sonrası Olimpik Lyon ve Samsunspor karşılaşmalarını kaçıran milli futbolcu, Beşiktaş derbisinde sonradan oyuna dahil olmuştu.

İsmail Kartal, Roma karşısında Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de değerlendirerek hücum hattında önemli bir değişikliğe gitti.

Fenerbahçe 2 futbolcusundan yararlanamadıFenerbahçe 2 futbolcusundan yararlanamadı

2 EKSİK

Fenerbahçe, Roma karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı. UEFA'dan 2 maç men cezası alan Matteo Guendouzi ile tedavisi devam eden Marco Asensio kadroda yer almadı.

MIMOVIC İLK KEZ KADRODA

Ognjen Mimovic, bu sezon ilk kez Fenerbahçe'nin maç kadrosuna dahil edildi. Genç sağ bek, Roma karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.

Fenerbahçe adına golü atan Archie Brown tarihe geçtiFenerbahçe adına golü atan Archie Brown tarihe geçti

2008'DEN SONRA İLK! BROWN TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma ile oynadığı karşılaşmada Archie Brown, sarı-lacivertliler adına tarihi bir gole imza attı.

Roma filelerini havalandıran Brown, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra gol atan ilk futbolcusu oldu.

Opta verilerine göre Archie Brown, Colin Kazım-Richards'tan bu yana Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde gol atan ilk oyuncusu oldu.

Kazım-Richards, 2008 yılında Porto karşısında sarı-lacivertlilerin Devler Ligi'ndeki son golünü kaydetmişti.

Fenerbahçe tribünleri takımlarına büyük destek verdiFenerbahçe tribünleri takımlarına büyük destek verdi

TRİBÜNLER KAPALI GİŞE

Fenerbahçeli taraftarlar Roma maçına yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri dolduran sarı-lacivertliler karşılaşma öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verirken Roma taraftarları da misafir tribününün büyük bölümünü doldurdu.

Sarı-lacivertli taraftarlar ayrıca maç öncesinde kale arkası tribününde koreografi gösterisi gerçekleştirdi.

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