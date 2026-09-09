Fenerbahçe ilk devreyi Cristante'nin golüyle 1-0 geride kapattı BARTUĞ SÜRPRİZİ Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma'yı konuk ederken teknik direktör İsmail Kartal, son oynanan Beşiktaş derbisinin ilk 11'ine göre 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti. Chobani Stadı'ndaki mücadelede Matteo Guendouzi cezası nedeniyle forma giyemezken Nelson Semedo, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın yedek kulübesine çekildi. İsmail Kartal, bu isimlerin yerine Mert Müldür, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de görevlendirdi. Sarı-lacivertliler, Roma karşısında 4-1-4-1 dizilişiyle sahaya çıktı.

Fenerbahçe maçta skoru Archie Brown ile dengeledi FENERBAHÇE'NİN ROMA MAÇI 11'İ Fenerbahçe mücadeleye Ederson Moraes, Mert Müldür, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi 11'iyle başladı. Yedek kulübesinde ise Tarık Çetin, Mert Günok, Romelu Lukaku, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Kojo Oppong, Levent Mercan, Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Oğuz Aydın ve Ognjen Mimovic yer aldı.

Fenerbahçeli futbolcular yedikleri gol sonrası üzüntü yaşadı KARTAL DÖRTLÜ SAVUNMADAN VAZGEÇMEDİ İsmail Kartal, Roma karşısında da dörtlü savunma anlayışını sürdürdü. Tecrübeli teknik adam, takımını sahaya 4-1-4-1 dizilişiyle çıkardı ve orta sahada Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek ile N'Golo Kante'ye görev verdi.

Fenerbahçe bir sonraki maçında Aston Villa ile İngiltere'de kozlarını paylaşacak MERT MÜLDÜR VE İSMAİL YÜKSEK AVRUPA'DA İLK KEZ 11'DE Mert Müldür ve İsmail Yüksek, bu sezon Avrupa kupalarında ilk kez bir maça ilk 11'de başladı. İki milli futbolcu, bu sezon ilk 11'de yalnızca ligde Gençlerbirliği karşılaşmasında görev almış, Avrupa'daki bazı maçlarda ise sonradan oyuna dahil olmuştu.