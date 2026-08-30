Samsunspor'un organize ve maç kazanmak isteyen bir takım olduğunu söyleyen İsmail Kartal, "Samsunspor iyi bir takım. Ligde aldığı puanları göz önünde bulundurursak ne yapmak istediğini bilen, organize ataklar geliştiren, deneyen bir takım. Sürekli kapanan, oyunu bozan bir takım değil. Maç kazanmak isteyen bir takım. Bunu tespit ettik. İlk devre çok pozisyon bulduk. Ceza sahası içinde çoğalamadık. Daha fazla gol atabilirdik. Oğuz'un müthiş driplingi sonrası golüyle takım rahatladı. Oyunu kontrol altına almaya çalıştık. 2-0 kazandık, çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

Fenerbahçe Samsunspor'u 2-0 yendi

"3 PUAN İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Takımın hücum bağlantıları üzerinde sezon başından bu yana çalıştıklarını dile getiren Kartal, "Sezon başından beri çalışıyoruz, kanat oyunlarımızın, beklerimizin, 6-8-10 ve forvet bağlantılarına çalışıyoruz. İlk devre bunları yaptık. Yapınca gol geldi. Daha fazla gol atabilirdik. Samsunspor'a karşı bunları yapmak zor. İyi, organize, koşan, mücadele eden bir takım. 3 puan için çok mutluyum." diye konuştu.

OPPONG'UN DURUMUNU AÇIKLADI

Yeni transfer Kojo Peprah Oppong hakkında da konuşan İsmail Kartal, "Oppong bizimle tek bir ter idmanına çıktı. Kendisini antrenmanlarda da göreceğiz. Antrenmanlara çıkmadı orada son dönemde, biraz antrenmansızdı. Göreceğiz. Gelişmelere, maça, rakibe göre her an Oppong oynayabilir." dedi.

"TRANSFERDE HER ŞEY OLABİLİR"

İsmail Kartal, transfer çalışmalarına ilişkin ise "Transferde her şey olabilir. U23 oyuncu alabiliriz ama kontenjandan dolayı U23 dışında bir transfer yapamıyoruz." ifadelerini kullandı.