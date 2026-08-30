Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Gabriel Mec Porto'ya transfer oluyor

Fenerbahçe'nin transfer listesine aldığı isimlerden biri Gremio forması giyen Gabriel Mec olmuştu. 18 yaşındaki futbolcu, 10+4 yabancı kuralına uygun olması nedeniyle sarı-lacivertlilerin gündemine geldi. Gabriel Mec ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Shakhtar Donetsk ve Villarreal'in de ilgilendiği belirtilmişti.

Gabriel Mec geleceğin en önemli yıldızlarından biri olarak gösteriliyor

PORTO İLE ANLAŞTI

Fabrizio Romano'nun haberine göre Gabriel Mec'in transferinde Porto öne çıktı. Portekiz ekibinin 18 yaşındaki futbolcunun transferi için Gremio ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO

Porto'nun Gabriel Mec transferi için Gremio'ya 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi. Böylece Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan genç futbolcunun yeni adresi Porto olacak.