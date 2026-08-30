Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Gabriel Mec Porto'ya transfer oluyor
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Gabriel Mec için Porto, Gremio ile 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı. Genç futbolcunun yeni adresi Portekiz olacak.
4 Eylül'de sona erecek yaz transfer dönemi öncesinde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Gabriel Mec gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen 18 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun yeni adresinin Porto olacağı belirtildi.
GABRIEL MEC GÜNDEME GELMİŞTİ
Fenerbahçe'nin transfer listesine aldığı isimlerden biri Gremio forması giyen Gabriel Mec olmuştu. 18 yaşındaki futbolcu, 10+4 yabancı kuralına uygun olması nedeniyle sarı-lacivertlilerin gündemine geldi. Gabriel Mec ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Shakhtar Donetsk ve Villarreal'in de ilgilendiği belirtilmişti.
PORTO İLE ANLAŞTI
Fabrizio Romano'nun haberine göre Gabriel Mec'in transferinde Porto öne çıktı. Portekiz ekibinin 18 yaşındaki futbolcunun transferi için Gremio ile anlaşmaya vardığı belirtildi.
BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO
Porto'nun Gabriel Mec transferi için Gremio'ya 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi. Böylece Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan genç futbolcunun yeni adresi Porto olacak.