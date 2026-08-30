Derbi öncesi hata yok! Fenerbahçe Samsunspor'u 2-0 yendi
Lyon'u eleyerek yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükselen Fenerbahçe, Süper Lig'de Samsunspor'a konuk oldu. 3. hafta mücadelesinde Karadeniz deplasmanına çıkan sarı-lacivertliler, rakibini her iki yarının başında attığı gollerle 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu ve derbi öncesi hata yapmadı. Kanarya'ya 3 puanı getiren golleri Vedat Muriqi ve Oğuz Aydın kaydetti. İşte yaşananlar...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.
Kanarya zorlu deplasmanda Vedat Muriqi'nin 3. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda dakikalar 49'u gösterirken sahneye çıkan Oğuz Aydın enfes bir golle farkı ikiye çıkardı. Maç 2-0 bitti.
İsmail Kartal'ın öğrencileri sahadan 3 puanla ayrılırken derbi öncesi Beşiktaş'a da mesaj gönderdi. Puan alamayan kırmızı-beyazlılar gelecek hafta Kocaelispor ile karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
1' Maç başladı
Samsun'da ilk düdük çaldı ve mücadele başladı.
2' Fenerbahçe gole çok yaklaştı
Fenerbahçe henüz ilk dakikalarda gole yaklaştı. Sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunu İrfan Can Kahveci kullandı.
Arka direğe doğru kavislenen orta kaleciyi geçti. Direk dibinde bulunan Archie Brown kafa vuruşunu yapamadı ve sarı-lacivertliler mutlak bir fırsattan yararlanamadı.
3' GOL | Samsunspor 0-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin golüyle öne geçti. Sol kanattan atağı sürükleyen Oğuz Aydın, yerden ortasını yaptı.
Ceza sahasında topla buluşan Vedat Muriqi, yerden köşeye düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.
8' Semedo ikinci gole yaklaştı
Fenerbahçe golden sonra ataklarını sürdürdü. Sağ çaprazdan savunma arkasına sarkan Nelson Semedo topla buluştu. Kaleci Okan Kocuk kalesini terk edince açısı daralan Semedo, topu içeri çevirdi.
Samsunspor savunması kritik bir müdahaleyle araya girerek golü önledi.
14' Oğuz Aydın kaleyi düşündü
İrfan Can Kahveci'ye yapılan faulün ardından Fenerbahçe sol kanattan duran top şansı yakaladı. Topun başına geçen Oğuz Aydın direkt kaleyi düşündü ancak yakın direğe giden meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.
16' Samsunspor'da zorunlu değişiklik
Samsunspor'da Fatih Kaya sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Ev sahibi ekipte Fatih'in yerine Anto Sekongo mücadeleye dahil oldu.
25' Thorsten Fink sarı kart gördü
Maçın ilk sarı kartı Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink'e çıktı. Alman çalıştırıcı, kenarda yaptığı şiddetli itirazın ardından sarı kart gördü.
27' Samsunspor etkili geldi
Samsunspor kanat hücumlarıyla beraberlik golünü aradı. Sağ kanattan başlayan atakta oyun yönü sola çevrildi. Emre Kılınç ceza sahası içinde yerden geriye çevirdi.
Uygun durumda topla buluşan Anto Sekongo istediği vuruşu yapamadı ve meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
33' Muriqi direğe takıldı
Fenerbahçe ikinci gole çok yaklaştı. Archie Brown ceza sahası sol çaprazında pozisyona girdi ve topu içeri çevirdi.
Ön direkte iyi yükselen Vedat Muriqi kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
38' Greenwood yokladı
Fenerbahçe'de Mason Greenwood ceza sahası sol çaprazından sol ayağıyla etkili bir şut çıkardı. Kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi ve önemli bir kurtarışa imza attı.
İlk yarı sonucu | Samsunspor 0-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında ilk 45 dakikayı Vedat Muriqi'nin golüyle 1-0 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (2. YARI)
46' İkinci yarı başladı
Samsun'da ikinci yarının ilk düdüğü çaldı.
Fenerbahçe ikinci yarıya aynı 11'le başladı. Samsunspor'da ise Borevkovic'in yerine Yunus Emre Çift oyuna dahil oldu.
49' GOL | Samsunspor 0-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Sarı-lacivertliler hızlı hücumda etkili geldi. Kante atağı başlattı, İrfan Can Kahveci sol kanattan bindiren Oğuz Aydın'ı topla buluşturdu.
Milli futbolcu ceza sahasına girdikten sonra çapraz pozisyonda nefis bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı filelerin tavanına göndererek skoru 2-0'a getirdi.
55' Okan Kocuk gole izin vermedi
Fenerbahçe üçüncü gole yaklaştı. Guendouzi, ceza sahasının sol tarafından topu arka bölüme kaldırdı.
Boş durumda iyi yükselen Vedat Muriqi kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Okan Kocuk direk dibinde kritik bir kurtarışla gole izin vermedi.
63' Fenerbahçe'de iki değişiklik
Fenerbahçe'de iki oyuncu değişikliği yapıldı. Mason Greenwood ve Vedat Muriqi oyundan çıkarken İsmail Yüksek ile Romelu Lukaku mücadeleye dahil oldu.
73' Samsunspor gole yaklaştı
Samsunspor ön alan baskısıyla tehlike yarattı. Ceza sahasında top Jarju'nun önünde kaldı.
Jarju'nun gol vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
83' Guendouzi savunma arkasına sarktı
Fenerbahçe üçüncü gol için etkili geldi. İsmail Yüksek'in ara pasında Matteo Guendouzi savunma arkasına sarkarak pozisyona girdi.
Samsunspor savunması son anda yetişerek pozisyonu bozdu ve tehlikeyi önledi.
Maç sonucu | Samsunspor 0-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi ve Oğuz Aydın'ın golleriyle Samsun'da 3 puanın sahibi oldu.
İsmail Kartal'ın takımı galibiyet serisini 3 maça çıkarırken, Süper Lig'de puanını 6'ya yükseltti. Fenerbahçe, 4. haftada Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Maçı isabetli şut çekemeden tamamlayan Samsunspor ise 4 puanda kaldı ve sezonun ilk yenilgisini Fenerbahçe karşısında aldı. Thorsten Fink'in ekibi, 4. haftada Kocaelispor'a konuk olacak.
FENERBAHÇE LYON ZAFERİ SONRASI SAMSUN'DA
Lige Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ikinci haftada sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 4-2 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon'u deplasmanda 2-1 yenerek 18 yıl aradan sonra Devler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.
Samsunspor ise sezonun ilk haftasında sahasında Göztepe ile 3-3 berabere kaldı. Karadeniz temsilcisi, ikinci haftada Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Fenerbahçe, Samsunspor karşısında 5 futbolcusundan yararlanamadı. Sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra Konyaspor maçında kafa travması yaşayan ve FIFA protokolleri gereği forma giyemeyen Kerem Aktürkoğlu kadroda yer almadı.
Lyon karşılaşmasında aldığı darbenin ardından ağrı hisseden Anderson Talisca da Samsunspor maçı kamp kadrosuna alınmadı.
Ayrıca transfer süreci devam eden Jayden Oosterwolde de Samsunspor kafilesine dahil edilmedi.
SAMSUNSPOR'DA 6 EKSİK
Samsunspor'da Tanguy Coulibaly, Jaures Assoumou, Marius Mouandilmadji, Ali Diabate, Elayis Tavsan ve yeni transfer Oskar Ohlenschlaeger, Fenerbahçe karşısında forma giymedi.
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
Fenerbahçe mücadeleye Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Mason Greenwood, Oğuz Aydın ve Vedat Muriqi ilk 11'iyle başladı.
SAMSUNSPOR'UN İLK 11'İ
Samsunspor ise karşılaşmaya Okan Kocuk, Mendes, Borevkovic, Guarino, Tomasson, Jarju, Celil Yüksel, Watt, Emre Kılınç, Yalçın Kayan ve Fatih Kaya ilk 11'iyle çıktı.
FENERBAHÇE'NİN PENALTI BEKLENTİSİ
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor ile oynadığı karşılaşmanın henüz 5. dakikasında penaltı bekledi.
Sarı-lacivertli futbolcular, Vedat Muriqi'nin ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Yasin Kol'a itirazda bulundu.
VEDAT MURIQI YERDE KALDI
Pozisyonda Vedat Muriqi, kaleye yaptığı vuruşun ardından Gabriele Guarino ve Celil Yüksel ile girdiği mücadelede yerde kaldı.
Fenerbahçeli oyuncular bu pozisyon sonrası penaltı bekledi.
VAR KONTROLÜ SONRASI OYUN DEVAM ETTİ
Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol, VAR hakemi Richard Martens'in incelemesini bekledi.
Yapılan kontrolün ardından penaltı kararı çıkmadı ve mücadele kaldığı yerden devam etti.
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