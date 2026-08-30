İsmail Kartal'ın öğrencileri sahadan 3 puanla ayrılırken derbi öncesi Beşiktaş'a da mesaj gönderdi. Puan alamayan kırmızı-beyazlılar gelecek hafta Kocaelispor ile karşılaşacak.

İkinci yarıda dakikalar 49'u gösterirken sahneye çıkan Oğuz Aydın enfes bir golle farkı ikiye çıkardı. Maç 2-0 bitti.

Kanarya zorlu deplasmanda Vedat Muriqi'nin 3. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'de Mason Greenwood ceza sahası sol çaprazından sol ayağıyla etkili bir şut çıkardı. Kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi ve önemli bir kurtarışa imza attı.

Ön direkte iyi yükselen Vedat Muriqi kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Fenerbahçe ikinci gole çok yaklaştı. Archie Brown ceza sahası sol çaprazında pozisyona girdi ve topu içeri çevirdi.

Uygun durumda topla buluşan Anto Sekongo istediği vuruşu yapamadı ve meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Maçın ilk sarı kartı Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink'e çıktı. Alman çalıştırıcı, kenarda yaptığı şiddetli itirazın ardından sarı kart gördü.

Samsunspor'da Fatih Kaya sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Ev sahibi ekipte Fatih'in yerine Anto Sekongo mücadeleye dahil oldu.

İrfan Can Kahveci'ye yapılan faulün ardından Fenerbahçe sol kanattan duran top şansı yakaladı. Topun başına geçen Oğuz Aydın direkt kaleyi düşündü ancak yakın direğe giden meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

Samsunspor savunması kritik bir müdahaleyle araya girerek golü önledi.

Ceza sahasında topla buluşan Vedat Muriqi, yerden köşeye düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin golüyle öne geçti. Sol kanattan atağı sürükleyen Oğuz Aydın, yerden ortasını yaptı.

Arka direğe doğru kavislenen orta kaleciyi geçti. Direk dibinde bulunan Archie Brown kafa vuruşunu yapamadı ve sarı-lacivertliler mutlak bir fırsattan yararlanamadı.

Fenerbahçe henüz ilk dakikalarda gole yaklaştı. Sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunu İrfan Can Kahveci kullandı.

2' Fenerbahçe gole çok yaklaştı

Samsun'da ilk düdük çaldı ve mücadele başladı.

Fenerbahçe 3. haftada Samsunspor ile karşılaştı

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MAÇTAN DAKİKALAR (2. YARI)

46' İkinci yarı başladı

Samsun'da ikinci yarının ilk düdüğü çaldı.

Fenerbahçe ikinci yarıya aynı 11'le başladı. Samsunspor'da ise Borevkovic'in yerine Yunus Emre Çift oyuna dahil oldu.

49' GOL | Samsunspor 0-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Sarı-lacivertliler hızlı hücumda etkili geldi. Kante atağı başlattı, İrfan Can Kahveci sol kanattan bindiren Oğuz Aydın'ı topla buluşturdu.

Milli futbolcu ceza sahasına girdikten sonra çapraz pozisyonda nefis bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı filelerin tavanına göndererek skoru 2-0'a getirdi.

55' Okan Kocuk gole izin vermedi

Fenerbahçe üçüncü gole yaklaştı. Guendouzi, ceza sahasının sol tarafından topu arka bölüme kaldırdı.

Boş durumda iyi yükselen Vedat Muriqi kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Okan Kocuk direk dibinde kritik bir kurtarışla gole izin vermedi.

63' Fenerbahçe'de iki değişiklik

Fenerbahçe'de iki oyuncu değişikliği yapıldı. Mason Greenwood ve Vedat Muriqi oyundan çıkarken İsmail Yüksek ile Romelu Lukaku mücadeleye dahil oldu.

73' Samsunspor gole yaklaştı

Samsunspor ön alan baskısıyla tehlike yarattı. Ceza sahasında top Jarju'nun önünde kaldı.

Jarju'nun gol vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

83' Guendouzi savunma arkasına sarktı

Fenerbahçe üçüncü gol için etkili geldi. İsmail Yüksek'in ara pasında Matteo Guendouzi savunma arkasına sarkarak pozisyona girdi.

Samsunspor savunması son anda yetişerek pozisyonu bozdu ve tehlikeyi önledi.

Maç sonucu | Samsunspor 0-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi ve Oğuz Aydın'ın golleriyle Samsun'da 3 puanın sahibi oldu.

İsmail Kartal'ın takımı galibiyet serisini 3 maça çıkarırken, Süper Lig'de puanını 6'ya yükseltti. Fenerbahçe, 4. haftada Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Maçı isabetli şut çekemeden tamamlayan Samsunspor ise 4 puanda kaldı ve sezonun ilk yenilgisini Fenerbahçe karşısında aldı. Thorsten Fink'in ekibi, 4. haftada Kocaelispor'a konuk olacak.