Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi transferleri! 3'lü paket hazır

Avrupa'nın en büyük organizasyonunda iddialı bir kadroyla yer almak isteyen sarı-lacivertliler, transferde peş peşe hamleler için kolları sıvadı.

Fransız basınının haberine göre Fenerbahçe, Ganalı stoper Kojo Oppong için Nice ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerin 22 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Genç savunmacının kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi planlanıyor.

Marcus Rashford da Fenerbahçe'nin listesindeki isimlerden biri

RASHFORD İÇİN İNGİLTERE SEFERİ

Mason Greenwood, Romelu Lukaku ve Nathan Ake gibi yıldız isimlerle sözleşme imzalayan Fenerbahçe, ses getirecek bir transfere daha hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler, Manchester United forması giyen Marcus Rashford'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer'in, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından İngiltere'ye giderek bu transfer için temaslarda bulunacağı öğrenildi.