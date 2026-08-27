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Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi transferleri! 3'lü paket hazır

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertliler, Kojo Oppong ve Marcus Rashford hamlelerinin ardından Pedro Ferreira için de düğmeye bastı.

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Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi transferleri! 3'lü paket hazır

Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Lyon'u rövanşta deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, 18 yıl aradan sonra Devler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Avrupa'nın en büyük organizasyonunda iddialı bir kadroyla yer almak isteyen sarı-lacivertliler, transferde peş peşe hamleler için kolları sıvadı.

Fenerbahçe Kojo Oppong transferinde sona çok yakınFenerbahçe Kojo Oppong transferinde sona çok yakın

KOJO OPPONG İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

Fransız basınının haberine göre Fenerbahçe, Ganalı stoper Kojo Oppong için Nice ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerin 22 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Genç savunmacının kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi planlanıyor.

Marcus Rashford da Fenerbahçe'nin listesindeki isimlerden biriMarcus Rashford da Fenerbahçe'nin listesindeki isimlerden biri

RASHFORD İÇİN İNGİLTERE SEFERİ

Mason Greenwood, Romelu Lukaku ve Nathan Ake gibi yıldız isimlerle sözleşme imzalayan Fenerbahçe, ses getirecek bir transfere daha hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler, Manchester United forması giyen Marcus Rashford'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer'in, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından İngiltere'ye giderek bu transfer için temaslarda bulunacağı öğrenildi.

Pedro Ferreira geleceğin yıldızlarından biri olarak gösteriliyorPedro Ferreira geleceğin yıldızlarından biri olarak gösteriliyor

PEDRO FERREIRA'YA YAKIN TAKİP

Kojo Oppong ve Marcus Rashford için girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe'den bir hamle daha geldi.

A Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, Sao Paulo forması giyen 19 yaşındaki Pedro Ferreira'yı takip ediyor. Sao Paulo altyapısından yetişen Brezilyalı yetenek, Fenerbahçe'nin yatırım transferi planları arasında bulunuyor.

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