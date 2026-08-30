CANLI: Samsunspor - Fenerbahçe Süper Lig maçı
Süper Lig'de 3. hafta heyecanı devam ediyor. Lyon'u eleyerek 18 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaşıyor. Sarı-lacivertliler, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak Lyon zaferinin ardından çıkışını sürdürmek istiyor. Samsunspor-Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşıyor.
Sarı-lacivertliler ligde oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken Samsunspor, 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puan topladı. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u eleyerek Devler Ligi'ne yükselen Fenerbahçe, Samsun deplasmanından da galibiyetle ayrılmak istiyor.
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Samsunspor-Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Samsunspor: Okan; Guarino, Tomasson, Mendes, Borevkovic, Yalçın, Celil, Watt, Jarju, Emre Kılınç, Fatih Kaya
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Muriqi
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
Samsun'da ilk düdük çaldı ve mücadele başladı.
2' Fenerbahçe gole çok yaklaştı
Fenerbahçe henüz ilk dakikalarda gole yaklaştı. Sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunu İrfan Can Kahveci kullandı.
Arka direğe doğru kavislenen orta kaleciyi geçti. Direk dibinde bulunan Archie Brown kafa vuruşunu yapamadı ve sarı-lacivertliler mutlak bir fırsattan yararlanamadı.
3' GOL | Samsunspor 0-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin golüyle öne geçti. Sol kanattan atağı sürükleyen Oğuz Aydın, yerden ortasını yaptı.
Ceza sahasında topla buluşan Vedat Muriqi, yerden köşeye düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.
FENERBAHÇE LYON ZAFERİ SONRASI SAMSUN'DA
Lige Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ikinci haftada sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 4-2 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon'u deplasmanda 2-1 yenerek 18 yıl aradan sonra Devler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.
Samsunspor ise sezonun ilk haftasında sahasında Göztepe ile 3-3 berabere kaldı. Karadeniz temsilcisi, ikinci haftada Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.
LİGDE 67. RANDEVU
Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig tarihinde 67. kez karşı karşıya geldi.
İki takım arasında daha önce oynanan 66 karşılaşmanın 36'sını Fenerbahçe, 12'sini Samsunspor kazandı. 18 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-lacivertliler bu maçlarda 113 gol atarken Samsunspor 62 kez fileleri havalandırdı.
İki ekip arasında oynanan son 5 lig maçının 4'ü beraberlikle sonuçlandı. Geçen sezonun ikinci yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelede Fenerbahçe, 2 kez geriye düşmesine rağmen uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 kazandı.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Samsunspor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamadı.
Sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra Konyaspor maçında kafa travması yaşayan ve FIFA protokolleri gereği forma giyemeyen Kerem Aktürkoğlu kadroda yer almadı.
Lyon karşılaşmasında aldığı darbenin ardından ağrı hisseden Anderson Talisca da Samsunspor maçı kamp kadrosuna alınmadı.
SAMSUNSPOR'DA 6 EKSİK
Samsunspor'da Tanguy Coulibaly, Jaures Assoumou, Marius Mouandilmadji, Ali Diabate, Elayis Tavsan ve yeni transfer Oskar Ohlenschlaeger, Fenerbahçe karşısında forma giymedi.
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
Fenerbahçe mücadeleye Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Mason Greenwood, Oğuz Aydın ve Vedat Muriqi ilk 11'iyle başladı.
SAMSUNSPOR'UN İLK 11'İ
Samsunspor ise karşılaşmaya Okan Kocuk, Mendes, Borevkovic, Guarino, Tomasson, Jarju, Celil Yüksel, Watt, Emre Kılınç, Yalçın Kayan ve Fatih Kaya ilk 11'iyle çıktı.
FENERBAHÇE'NİN PENALTI BEKLENTİSİ
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor ile oynadığı karşılaşmanın henüz 5. dakikasında penaltı bekledi.
Sarı-lacivertli futbolcular, Vedat Muriqi'nin ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Yasin Kol'a itirazda bulundu.
VEDAT MURIQI YERDE KALDI
Pozisyonda Vedat Muriqi, kaleye yaptığı vuruşun ardından Gabriele Guarino ve Celil Yüksel ile girdiği mücadelede yerde kaldı.
Fenerbahçeli oyuncular bu pozisyon sonrası penaltı bekledi.
VAR KONTROLÜ SONRASI OYUN DEVAM ETTİ
Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol, VAR hakemi Richard Martens'in incelemesini bekledi.
Yapılan kontrolün ardından penaltı kararı çıkmadı ve mücadele kaldığı yerden devam etti.