Samsunspor ile Fenerbahçe 67. randevuda FENERBAHÇE LYON ZAFERİ SONRASI SAMSUN'DA Lige Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ikinci haftada sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 4-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon'u deplasmanda 2-1 yenerek 18 yıl aradan sonra Devler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Samsunspor ise sezonun ilk haftasında sahasında Göztepe ile 3-3 berabere kaldı. Karadeniz temsilcisi, ikinci haftada Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Mason Greenwood Fenerbahçe'nin en önemli gol silahlarından biri LİGDE 67. RANDEVU Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig tarihinde 67. kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında daha önce oynanan 66 karşılaşmanın 36'sını Fenerbahçe, 12'sini Samsunspor kazandı. 18 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 113 gol atarken Samsunspor 62 kez fileleri havalandırdı. İki ekip arasında oynanan son 5 lig maçının 4'ü beraberlikle sonuçlandı. Geçen sezonun ikinci yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelede Fenerbahçe, 2 kez geriye düşmesine rağmen uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 kazandı.