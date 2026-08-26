Fenerbahçe'den transferde Jean-Matteo Bahoya sürprizi

Bahoya'nın Fenerbahçe'nin yanı sıra İngiltere'den birçok kulübün de radarında olduğu belirtildi. Asıl mevkisi sol kanat olan genç futbolcu, ihtiyaç halinde 10 numara ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

Jean-Matteo Bahoya Frankfurt'ta oynuyor

Fransa U21 Milli Takımı'nda da forma giyen Bahoya, çok yönlülüğü ve hücumdaki yetenekleriyle gelecek vadeden oyuncular arasında gösteriliyor. Eintracht Frankfurt ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Fransız futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.