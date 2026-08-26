Fenerbahçe'den transferde Jean-Matteo Bahoya sürprizi
Kanarya, genç ve çok yönlü Fransız kanat oyuncusu Jean-Matteo Bahoya’yı transfer gündemine aldı. Fenerbahçe’nin, Frankfurt’un 21 yaşındaki yıldızı için İngiltere’den birçok kulüple rekabet etmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları kapsamında Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Jean-Matteo Bahoya'yı gündemine aldığı öne sürüldü. İngiliz basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler, 21 yaşındaki Fransız kanat oyuncusuyla ilgileniyor.
Bahoya'nın Fenerbahçe'nin yanı sıra İngiltere'den birçok kulübün de radarında olduğu belirtildi. Asıl mevkisi sol kanat olan genç futbolcu, ihtiyaç halinde 10 numara ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabiliyor.
Fransa U21 Milli Takımı'nda da forma giyen Bahoya, çok yönlülüğü ve hücumdaki yetenekleriyle gelecek vadeden oyuncular arasında gösteriliyor. Eintracht Frankfurt ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Fransız futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.
Futbola Angers altyapısında başlayan Bahoya, 2024 yılının ocak ayında 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Genç kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 27 maçta toplam 1.330 dakika süre aldı.