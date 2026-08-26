Fenerbahçe'nin Lyon zaferi sonrası gerginlik! Fransızların büyük hazımsızlığı
Fenerbahçe'nin Lyon'u elediği maçın ardından saha içinde gerginlik yaşandı. Ev sahibi ekibin futbolcuları Matteo Guendouzi'nin üzerine koşarken, Fransız oyuncunun yardımına takım arkadaşları geldi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fransız temsilcisi Lyon'a konuk oldu.
Sarı-lacivertliler, Groupama Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve toplam skorda 3-2'lik üstünlük sağlayarak adını Devler Ligi'ne yazdırdı.
MAÇ SONU BÜYÜK SEVİNÇ
Karşılaşmada son düdüğün gelmesinin ardından Fenerbahçeli futbolcular büyük sevinç yaşadı.
GUENDOUZI'NİN ÜZERİNE KOŞTULAR
Sarı-lacivertlilerin orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'nin sevinci sonrası Lyonlu futbolcular Fransız oyuncunun üzerine koştu.
Rakiplerinin arasında kalan Guendouzi'nin yardımına takım arkadaşları yetişti. Fenerbahçeli futbolcular Guendouzi'nin yanına giderken, İsmail Yüksek ve birkaç oyuncunun takım arkadaşını korumaya aldığı görüldü.
TÜNELDE DE GERGİNLİK SÜRDÜ
Futbolcuların soyunma odası tüneline gittiği sırada Matteo Guendouzi'nin Lyon taraftarlarıyla atıştığı görüldü. Lyon'dan bir yetkilinin de Fenerbahçeli futbolculara saldırmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.
Güvenlik güçlerinin araya girmesinin ardından gerginlik sona ererken, Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasının yolunu tuttu.