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Çağlar Söyüncü için alınan kararın da hayata geçmesi halinde sarı-lacivertli takımda yeni sezon öncesinde kadroda bir değişiklik daha yapılacak.

Milli oyuncunun geleceğiyle ilgili sürecin transfer döneminin son bölümünde netleşmesi beklenirken, Fenerbahçe'nin savunma hattındaki kadro planlaması da yapılacak yeni hamlelere göre şekillenecek.