Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Kulüp bulması istendi
Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması kapsamında Çağlar Söyüncü için karar verildi. Sarı-lacivertli yönetimin deneyimli savunma oyuncusundan kendisine kulüp bulmasını istediği belirtildi.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken kadroda düşünülmeyen oyuncularla ilgili de adımlar atılıyor.
Bu kapsamda savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertli yönetimin, yeni sezon planlamasında yer vermediği Çağlar Söyüncü'ye kendisine kulüp bulmasını ilettiği belirtildi.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İÇİN AYRILIK SÜRECİ
Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırma planı, kadroda yapılan değişikliklerin bir parçası olarak öne çıktı.
Deneyimli futbolcunun transfer döneminin kalan bölümünde gelecek teklifleri değerlendirmesi beklenirken, oyuncunun yeni adresiyle ilgili süreç devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde Çağlar'ın ardından kadrodan ayrılması gündemde olan oyuncuların sayısı da artmış oldu.
Fenerbahçe daha önce Fred, Sidiki Cherif, Anthony Musaba ve Omar Fayed'in takımdan ayrıldığını açıklamıştı.
AYRILIKLAR DEVAM EDİYOR
Çağlar Söyüncü için alınan kararın da hayata geçmesi halinde sarı-lacivertli takımda yeni sezon öncesinde kadroda bir değişiklik daha yapılacak.
Milli oyuncunun geleceğiyle ilgili sürecin transfer döneminin son bölümünde netleşmesi beklenirken, Fenerbahçe'nin savunma hattındaki kadro planlaması da yapılacak yeni hamlelere göre şekillenecek.