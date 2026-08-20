Fenerbahçe’de Ümit Akdağ için girişimler hızlandı!
Savunma hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Alanyaspor’un 22 yaşındaki stoperi Ümit Akdağ için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, genç savunmacı için yaklaşık 10 milyon euro talep eden Alanyaspor ile bonservis pazarlığını sürdürüyor.
Fenerbahçe, yeni sezon kadrosunda savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.
Milan Skriniar ve Nathan Ake gibi isimlere alternatif bir stoper arayan sarı-lacivertli yönetim, Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ'ı gündemine aldı.
22 yaşındaki futbolcunun çok yönlü yapısı ve yerli oyuncu rotasyonuna katkı sağlayabilecek olması, transferde öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor.
BONSERVİS PAZARLIĞI SÜRÜYOR
Fenerbahçe ile Alanyaspor arasındaki görüşmelerde bonservis bedeli konusunda pazarlık devam ediyor.
Alanyaspor'un Ümit Akdağ için yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde bir bonservis beklentisi bulunurken, Fenerbahçe yönetimi bu rakamı aşağı çekmek için girişimlerini sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerin kısa süre içerisinde görüşmelerde ilerleme sağlamayı hedeflediği belirtiliyor.
Ümit Akdağ'ın da Fenerbahçe forması giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor.
Transferin gerçekleşmesi halinde genç futbolcunun hem stoper bölgesinde alternatif oluşturması hem de yerli oyuncu rotasyonunun güçlendirilmesi planlanıyor.
CHELSEA ALTYAPISINDA OYNADI
Futbol eğitimine Steaua Bükreş altyapısında başlayan Ümit Akdağ, 2015 yılında Chelsea akademisine transfer oldu. İngiliz kulübünün altyapısında iki yıl kalan genç savunmacı, 2017'de Alanyaspor altyapısına geçti.
Kariyerinin devamında Göztepe ve Toulouse'da kiralık olarak forma giyen Ümit, Alanyaspor'a dönerek düzenli olarak A takım seviyesinde görev almaya başladı.
GEÇEN SEZON 36 MAÇA ÇIKTI
Ümit Akdağ, 2025-2026 sezonunda Alanyaspor'un önemli oyuncularından biri oldu. Genç savunmacı, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 36 resmi karşılaşmada görev yaparken 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
22 yaşındaki futbolcu, 2026-2027 sezonunun ilk haftasında da Alanyaspor'un Gaziantep ile oynadığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.
ÜÇ FARKLI BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR
Ümit Akdağ'ın Fenerbahçe'nin ilgisini çekmesindeki önemli faktörlerden biri, savunmanın farklı bölgelerinde görev yapabilmesi.
1,92 metre boyundaki futbolcu ağırlıklı olarak sol stoperde oynarken sol bek ve defansif orta saha pozisyonlarında da görev yapabiliyor.
Hava toplarındaki etkinliğiyle öne çıkan Ümit, hücum ve savunma duran toplarında da fiziksel özelliklerinden yararlanıyor.