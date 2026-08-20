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Fenerbahçe’de Ümit Akdağ için girişimler hızlandı!

Savunma hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Alanyaspor’un 22 yaşındaki stoperi Ümit Akdağ için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, genç savunmacı için yaklaşık 10 milyon euro talep eden Alanyaspor ile bonservis pazarlığını sürdürüyor.

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Fenerbahçe’de Ümit Akdağ için girişimler hızlandı!

Fenerbahçe, yeni sezon kadrosunda savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Milan Skriniar ve Nathan Ake gibi isimlere alternatif bir stoper arayan sarı-lacivertli yönetim, Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ'ı gündemine aldı.

22 yaşındaki futbolcunun çok yönlü yapısı ve yerli oyuncu rotasyonuna katkı sağlayabilecek olması, transferde öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor.

Fenerbahçe, Ümit Akdağ'ı istiyor.Fenerbahçe, Ümit Akdağ'ı istiyor.
BONSERVİS PAZARLIĞI SÜRÜYOR

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasındaki görüşmelerde bonservis bedeli konusunda pazarlık devam ediyor.

Alanyaspor'un Ümit Akdağ için yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde bir bonservis beklentisi bulunurken, Fenerbahçe yönetimi bu rakamı aşağı çekmek için girişimlerini sürdürüyor.

Sarı-lacivertlilerin kısa süre içerisinde görüşmelerde ilerleme sağlamayı hedeflediği belirtiliyor.

Ümit Akdağ'ın da Fenerbahçe forması giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Transferin gerçekleşmesi halinde genç futbolcunun hem stoper bölgesinde alternatif oluşturması hem de yerli oyuncu rotasyonunun güçlendirilmesi planlanıyor.

Alanyaspor'un Ümit Akdağ için beklentisi 10 milyon euroAlanyaspor'un Ümit Akdağ için beklentisi 10 milyon euro
CHELSEA ALTYAPISINDA OYNADI

Futbol eğitimine Steaua Bükreş altyapısında başlayan Ümit Akdağ, 2015 yılında Chelsea akademisine transfer oldu. İngiliz kulübünün altyapısında iki yıl kalan genç savunmacı, 2017'de Alanyaspor altyapısına geçti.

Kariyerinin devamında Göztepe ve Toulouse'da kiralık olarak forma giyen Ümit, Alanyaspor'a dönerek düzenli olarak A takım seviyesinde görev almaya başladı.

Fenerbahçe’de Ümit Akdağ için girişimler hızlandı!-4

GEÇEN SEZON 36 MAÇA ÇIKTI

Ümit Akdağ, 2025-2026 sezonunda Alanyaspor'un önemli oyuncularından biri oldu. Genç savunmacı, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 36 resmi karşılaşmada görev yaparken 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

22 yaşındaki futbolcu, 2026-2027 sezonunun ilk haftasında da Alanyaspor'un Gaziantep ile oynadığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe’de Ümit Akdağ için girişimler hızlandı!-5
ÜÇ FARKLI BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR

Ümit Akdağ'ın Fenerbahçe'nin ilgisini çekmesindeki önemli faktörlerden biri, savunmanın farklı bölgelerinde görev yapabilmesi.

1,92 metre boyundaki futbolcu ağırlıklı olarak sol stoperde oynarken sol bek ve defansif orta saha pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

Hava toplarındaki etkinliğiyle öne çıkan Ümit, hücum ve savunma duran toplarında da fiziksel özelliklerinden yararlanıyor.

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