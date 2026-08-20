Fenerbahçe’de Ümit Akdağ için girişimler hızlandı!

Fenerbahçe, yeni sezon kadrosunda savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Milan Skriniar ve Nathan Ake gibi isimlere alternatif bir stoper arayan sarı-lacivertli yönetim, Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ'ı gündemine aldı. 22 yaşındaki futbolcunun çok yönlü yapısı ve yerli oyuncu rotasyonuna katkı sağlayabilecek olması, transferde öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor.

Fenerbahçe, Ümit Akdağ'ı istiyor.

BONSERVİS PAZARLIĞI SÜRÜYOR Fenerbahçe ile Alanyaspor arasındaki görüşmelerde bonservis bedeli konusunda pazarlık devam ediyor. Alanyaspor'un Ümit Akdağ için yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde bir bonservis beklentisi bulunurken, Fenerbahçe yönetimi bu rakamı aşağı çekmek için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin kısa süre içerisinde görüşmelerde ilerleme sağlamayı hedeflediği belirtiliyor.



Ümit Akdağ'ın da Fenerbahçe forması giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Transferin gerçekleşmesi halinde genç futbolcunun hem stoper bölgesinde alternatif oluşturması hem de yerli oyuncu rotasyonunun güçlendirilmesi planlanıyor.