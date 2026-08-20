İlk haftada Gençlerbirliği'ne deplasmanda 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, cumartesi günü oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının ardından çarşamba günü Lyon ile rövanş maçına çıkacak.



KONYASPOR MAÇINDA ROTASYON SINIRLI KALACAK

İlk haftadaki yenilginin ardından Konyaspor karşılaşmasının önemini göz önünde bulunduran İsmail Kartal, bu kez daha hafif bir rotasyona gitmeye hazırlanıyor.

Sarı-lacivertlilerde hücum hattında Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi'nin yerine Nene ile Marco Asensio'nun görev yapması bekleniyor.