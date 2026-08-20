Fenerbahçe’de Asensio ve Lukaku gelişmesi!
Süper Lig’in ilk haftasında Gençlerbirliği’ne deplasmanda mağlup olan Fenerbahçe, ikinci haftada Konyaspor’u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde Lyon rövanşı öncesi rotasyon planı şekillenirken, Asensio ve Romelu Lukaku’nun karşılaşmada daha fazla süre alması bekleniyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
İlk haftada Gençlerbirliği'ne deplasmanda 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, cumartesi günü oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının ardından çarşamba günü Lyon ile rövanş maçına çıkacak.
Teknik direktör İsmail Kartal, yoğun fikstür nedeniyle lig mücadelesinde kadroda değişiklik yapmayı planlıyor.
KONYASPOR MAÇINDA ROTASYON SINIRLI KALACAK
İlk haftadaki yenilginin ardından Konyaspor karşılaşmasının önemini göz önünde bulunduran İsmail Kartal, bu kez daha hafif bir rotasyona gitmeye hazırlanıyor.
Sarı-lacivertlilerde hücum hattında Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi'nin yerine Nene ile Marco Asensio'nun görev yapması bekleniyor.
Hücum bölgesinin yanı sıra savunmada da bir değişiklik gündemde.
Sol bekte Archie Brown'un yerine Levent Mercan'ın forma giyme ihtimali bulunuyor.
Kartal'ın diğer bölgelerde ise Lyon rövanşını da dikkate alarak ilk 11'in iskeletini koruması bekleniyor.
LUKAKU'NUN SÜRESİ ARTACAK
Fenerbahçe'nin Lyon karşısında oynadığı ilk maçta 82. dakikada oyuna dahil olan Romelu Lukaku, uzatma dakikalarıyla birlikte yaklaşık 10 dakika sahada kaldı.
Belçikalı yıldızın Konyaspor karşılaşmasında ise daha fazla süre alması planlanıyor.
İsmail Kartal'ın maçın gidişatına göre Lukaku'yu ikinci yarıda oyuna dahil etmesi bekleniyor.
Teknik heyetin planında, dünyaca ünlü golcünün maçın son 20 dakikasında sahaya sürülmesi bulunuyor.
Böylece Lukaku'nun Lyon karşılaşması öncesinde maç temposunun artırılması hedefleniyor. Fenerbahçe, Konyaspor mücadelesinin ardından çarşamba günü Lyon rövanşına çıkacak.