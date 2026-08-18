Minik taraftar Göktuğ Alımcı Fenerbahçe'nin konuğu oldu

Alımcı Ailesi de gösterilen misafirperverlik nedeniyle Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler, minik taraftar Göktuğ Alımcı ile yakından ilgilendi.

Göktuğ ve ailesi, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Lyon karşılaşması öncesinde Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri tarafından kulüp binasında ağırlandı.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada, üzerinde sarı-lacivertli forma bulunduğu gerekçesiyle tribünde tepkiyle karşılaşan minik taraftar Göktuğ Alımcı, Lyon maçında Fenerbahçe'nin konuğu oldu.

Minik Göktuğ tribünlerin önünde gezdirildi

UĞUR YURDUSEVEN DE AİLEYE EŞLİK ETTİ

Gençlerbirliği karşılaşmasında Göktuğ ile yakından ilgilenen Komiser Yardımcısı Uğur Yurduseven de kulüp binasındaki buluşmada aileye eşlik etti.

Fenerbahçe, Yurduseven'e de forma hediye etti.

FENERBAHÇE'DEN BİRLİK MESAJI

Sarı-lacivertli kulüp, Göktuğ'un ağırlanmasının ardından yaptığı açıklamada sporun birleştirici ruhuna vurgu yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sporun birleştirici ruhunu önemseyen ve rekabetin sadece sahada olduğu bilinciyle hareket eden Kulübümüz, bugün minik Fenerbahçeli Göktuğ'u misafir ederek bu konudaki farkını bir kez daha ortaya koydu."

Fenerbahçe ayrıca çocukların tuttuğu takımlara duyduğu sevgiye her koşulda saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

LYON MAÇINDA TRİBÜNDEKİ YERİNİ ALDI

Göktuğ Alımcı ve ailesi, kulüp binasındaki buluşmanın ardından Fenerbahçe ile Lyon arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçını takip etmek üzere stadyuma geçti.

Minik Fenerbahçeli, Başkan Aziz Yıldırım'ın davetlisi olarak kritik karşılaşmada tribündeki yerini aldı.