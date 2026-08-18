İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması: Oynaması gerekenleri oynattık

İsmail Kartal, Lyon karşısında galibiyet alamadı

TARAFTARLARA TEŞEKKÜR

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, basın toplantısında maçla ilgili olarak, "Tesislerde statik, teorik anlamda çalıştık görsel olarak. Herkese rakibin ne olduğunu, ne yapmamız gerektiğiyle ilgili çalışmalarımız oldu. Dersimize hep beraber iyi çalıştık. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takıma karşı çok güzel bir maç oldu. Maçı kazanabilirdik. Maç 1-1 berabere bitti. Sonuçta bugün maç başından sonuna kadar bizi destekleyen muhteşem Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ambiyans ortaya çıkardılar.

Rövanşa kazanmak için gideceğiz. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek ve bu muhteşem taraftarlarımızı da mutlu etmek istiyoruz. Maçın favorisi yok bence. Maçın favorisi Fenerbahçe taraftarıydı. Favori olduklarını gösterdiler." değerlendirmesinde bulundu.

ASENSIO HAKKINDA

İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun tribünler tarafından destek görmesi hakkında konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Asensio bizim oyuncumuz. Bütün oyuncularımız çok değerli. Bu maçta biz sadece rakibe göre oynaması gerekenleri oynattık. Asensio'yu oynatmak planlarımızda vardı. Bu şekilde gelişti." dedi.

İsmail Kartal'dan Asensio tezahüratlarına yanıt: Oyuna almak planlarımız arasındaydı

RAKİP ORGANİZE KANATLARI ATLET

Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek adına zorlu bir dönemden geçtiklerini belirten Kartal, "2.5 gün önce 7 tane futbolcumuz maçta oynadı. Bu maçlara çok tempolu başlayıp bitirmeniz kolay değil. Şampiyonlar Ligi mücadelesi veriyoruz. Zaman zaman ikinci bölgede kompakt beklemelisiniz. Sürekli her zaman ön alan baskısı yapamazsınız. Organize bir rakip, kanatları atlet. Maçı başından sonuna kadar planladık. Planlarımız doğrultusunda bu maçı böyle oynadık." ifadelerini kullandı.