İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması: Oynaması gerekenleri oynattık
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ilk maçında Lyon ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından konuşan teknik direktör İsmail Kartal, Konyaspor karşılaşmasının ertelenmesi konusundaki soruya, "Kulüpten haber bekliyoruz. Ona göre hareket edeceğiz" dedi. Kartal ayrıca Marco Asensio hakkında ise, "Asensio bizim oyuncumuz. Bütün oyuncularımız çok değerli" ifadelerini kullandı.
Şampiyonlar Ligi özlemini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe, Play-off turu ilk maçında Lyon ile 1-1 berabere kalarak tur umutlarını Fransa'ya bıraktı. Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör İsmail Kartal, hafta sonu oynanacağı açıklanan Konyaspor mücadelesiyle ilgili soruya yanıt verdi.
İsmail Kartal'ın açıklamaları...
TARAFTARLARA TEŞEKKÜR
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, basın toplantısında maçla ilgili olarak, "Tesislerde statik, teorik anlamda çalıştık görsel olarak. Herkese rakibin ne olduğunu, ne yapmamız gerektiğiyle ilgili çalışmalarımız oldu. Dersimize hep beraber iyi çalıştık. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takıma karşı çok güzel bir maç oldu. Maçı kazanabilirdik. Maç 1-1 berabere bitti. Sonuçta bugün maç başından sonuna kadar bizi destekleyen muhteşem Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ambiyans ortaya çıkardılar.
Rövanşa kazanmak için gideceğiz. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek ve bu muhteşem taraftarlarımızı da mutlu etmek istiyoruz. Maçın favorisi yok bence. Maçın favorisi Fenerbahçe taraftarıydı. Favori olduklarını gösterdiler." değerlendirmesinde bulundu.
ASENSIO HAKKINDA
İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun tribünler tarafından destek görmesi hakkında konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Asensio bizim oyuncumuz. Bütün oyuncularımız çok değerli. Bu maçta biz sadece rakibe göre oynaması gerekenleri oynattık. Asensio'yu oynatmak planlarımızda vardı. Bu şekilde gelişti." dedi.İsmail Kartal'dan Asensio tezahüratlarına yanıt: Oyuna almak planlarımız arasındaydı
RAKİP ORGANİZE KANATLARI ATLET
Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek adına zorlu bir dönemden geçtiklerini belirten Kartal, "2.5 gün önce 7 tane futbolcumuz maçta oynadı. Bu maçlara çok tempolu başlayıp bitirmeniz kolay değil. Şampiyonlar Ligi mücadelesi veriyoruz. Zaman zaman ikinci bölgede kompakt beklemelisiniz. Sürekli her zaman ön alan baskısı yapamazsınız. Organize bir rakip, kanatları atlet. Maçı başından sonuna kadar planladık. Planlarımız doğrultusunda bu maçı böyle oynadık." ifadelerini kullandı.
KONYASPOR MAÇI İÇİN ÇALIŞILIYOR
İsmail Kartal, Konyaspor maçının ertelenmesi konusundaki soruya ise, "Bu konuyla ilgili başkanımız ve yöneticilerimiz çalışıyor. Oradan çıkacak sonuca göre hareket edeceğiz." cevabını verdi.
SAKATLIK RİSKİNE VURGU
Başarılı çalıştırıcı, takımın bir haftada iki maç kaldırma konusunda yeterli olup olmadığıyla ilgili sorusunu ise, "İki maç oynayabilecek fiziksel kapasiteye sahibiz. Bu fazlalaşırsa buna sahip olamayabiliriz. Stoperde Ake ile Milan, 3 günde 2. maçını oynadı. Bugünkü saha göründüğü gibi değil, ağır bir saha. Sakatlık riski artabilir. Bu çok fazla sürdürülebilir bir durum değil. Konyaspor maçının tehir edilmesi yönünde haber bekliyoruz kulüpten. Ona göre hareket edeceğiz." sözleriyle yanıtladı.
"O KURUMDAN BİR TALEBİMİZ OLMAZ!"
Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Gençlerbirliği maçının ertelenmemesi konusunda TFF'ye yönelik sert ifadeler kullarak, "Büyük Fenerbahçe kulübü, önünde olan zorlu süreç açısından, özellikle 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne girme açısından bir talepte bulundu. Bu talebi durup dururken yapmadık.
"Sturm Graz maçı sonrası Gençlerbirliği ayın 15'inde, Lyon maçı 18'inde takımın fiziksel olarak rejenere olması, hazırlık yapması, seyahat süreleri bizim için büyük bir handikaptı. Bir kez bir şey talep ettik. TFF bizim önemli gerekçelerimize ret cevabı verdi.
Bu ret cevabı veren TFF'den bir şey talep etmeyi doğru bulmuyorum. Sayın Başkanımız ile ilk günden itibaren bu talepleri hiçbir şekilde yapmayacağımızı beyan ediyorum. Böyle bir talebimiz yok.
Kendimize olan inancımızla Konyaspor maçına çıkar kazanırız, hemen arkasından Lyon maçına gider turlarız. Kararlıyız. Böyle bir talebimiz hiçbir zaman olmadı. Bu retten sonra o kurumdan başka bir talepte bulunmak doğru olmaz." şeklinde konuştu.