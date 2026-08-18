Fenerbahçe taraftarından Avrupa'ya mesaj: Burası Kadıköy!

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u konuk ettiği karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar Kadıköy'ü adeta şölen alanına çevirdi. Tribünleri saatler öncesinden dolduran futbolseverler, takımlar sahaya çıkmadan önce yaptıkları tezahüratlarla maçın atmosferini yükseltti.

Taraftarlar bir diğer tribünde ise "This is Kadıköy, no way out" pankartını açtı. Binlerce taraftarın telefon ışıklarıyla destek verdiği koreografi, karşılaşmanın başlamasına dakikalar kala Kadıköy'deki atmosferi zirveye taşıdı.

Maç öncesinin en dikkat çeken koreografilerinden biri kale arkasında gerçekleştirildi. Tribün boyunca açılan dev sarı-lacivert pankartlarda "FENERBAHÇE" yazısı oluşturulurken ön bölümde "Our great reign... coming soon again" mesajı kullanıldı.

Fenerbahçe tribünlerindeki taraftarlar, takımlarına büyük destek verdi

"NEVER FORGET WHO YOU ARE"

Tribünlerin bir bölümünde İngilizce olarak "Never Forget Who You Are" (Kim olduğunu asla unutma) yazılı dev pankart açıldı. Fenerbahçe renkleriyle hazırlanan pankart, tribünün büyük bölümünü kaplarken sarı-lacivertli taraftarların Şampiyonlar Ligi gecesine özel hazırlığı dikkat çekti.

Bir başka tribünde ise dev Fenerbahçe logosunun iki yanında "Kaderimiz yazılmış seninle Fenerbahçe" mesajı yer aldı. Sarı ve lacivert renklerle kaplanan tribün, taraftarların açtığı bayraklarla birlikte etkileyici görüntüler oluşturdu.