Fenerbahçe taraftarından Avrupa'ya mesaj: Burası Kadıköy!
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile oynadığı kritik karşılaşma öncesinde Kadıköy'de müthiş bir atmosfer oluştu. Sarı-lacivertli taraftarlar tribünleri tamamen doldururken dev pankartlar, koreografi ve telefon ışıklarıyla takımlarına büyük destek verdi.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u konuk ettiği karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar Kadıköy'ü adeta şölen alanına çevirdi. Tribünleri saatler öncesinden dolduran futbolseverler, takımlar sahaya çıkmadan önce yaptıkları tezahüratlarla maçın atmosferini yükseltti.
Şampiyonlar Ligi müziği öncesinde sahanın ortasında yıldız topu seremonisi yapılırken tribünlerde açılan dev pankartlar geceye damga vurdu. Sarı-lacivertli taraftarlar telefonlarının ışıklarını yakarak stadı görsel bir şölene dönüştürdü.
"THIS IS KADIKÖY, NO WAY OUT"
Maç öncesinin en dikkat çeken koreografilerinden biri kale arkasında gerçekleştirildi. Tribün boyunca açılan dev sarı-lacivert pankartlarda "FENERBAHÇE" yazısı oluşturulurken ön bölümde "Our great reign... coming soon again" mesajı kullanıldı.
Taraftarlar bir diğer tribünde ise "This is Kadıköy, no way out" pankartını açtı. Binlerce taraftarın telefon ışıklarıyla destek verdiği koreografi, karşılaşmanın başlamasına dakikalar kala Kadıköy'deki atmosferi zirveye taşıdı.
"NEVER FORGET WHO YOU ARE"
Tribünlerin bir bölümünde İngilizce olarak "Never Forget Who You Are" (Kim olduğunu asla unutma) yazılı dev pankart açıldı. Fenerbahçe renkleriyle hazırlanan pankart, tribünün büyük bölümünü kaplarken sarı-lacivertli taraftarların Şampiyonlar Ligi gecesine özel hazırlığı dikkat çekti.
Bir başka tribünde ise dev Fenerbahçe logosunun iki yanında "Kaderimiz yazılmış seninle Fenerbahçe" mesajı yer aldı. Sarı ve lacivert renklerle kaplanan tribün, taraftarların açtığı bayraklarla birlikte etkileyici görüntüler oluşturdu.