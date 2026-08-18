Oğuz Aydın Beşiktaş'a mı? Menajerinden olay paylaşım

Blakborn'un ziyaretinin ardından iki futbolcunun geleceğiyle ilgili farklı gelişmeler yaşandı.

Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde ve Oğuz Aydın'ın menajeri Joes Blakborn, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.



OOSTERWOLDE İÇİN FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞECEK

Joes Blakborn'un öncelikli gündemlerinden biri Jayden Oosterwolde'nin geleceği olacak. Menajer, Hollandalı futbolcunun durumunu görüşmek üzere Fenerbahçe yönetimiyle bir araya gelecek.

Blakborn ayrıca Fenerbahçe'nin Lyon ile oynayacağı karşılaşmada Fransız ekibiyle de transfer görüşmesi gerçekleştirecek. Bu görüşmenin Oosterwolde'nin geleceğiyle bağlantılı olduğu belirtildi.