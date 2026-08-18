Oğuz Aydın Beşiktaş'a mı? Menajerinden olay paylaşım
Fenerbahçeli futbolcular Jayden Oosterwolde ve Oğuz Aydın'ın menajeri Joes Blakborn, İstanbul'a geldi. Blakborn, oyuncuların geleceği için Fenerbahçe ile görüşecek. Blakborn'un Beşiktaş kulüp binasından yaptığı paylaşım ise gündem oldu.
Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde ve Oğuz Aydın'ın menajeri Joes Blakborn, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.
Blakborn'un ziyaretinin ardından iki futbolcunun geleceğiyle ilgili farklı gelişmeler yaşandı.
OOSTERWOLDE İÇİN FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞECEK
Joes Blakborn'un öncelikli gündemlerinden biri Jayden Oosterwolde'nin geleceği olacak. Menajer, Hollandalı futbolcunun durumunu görüşmek üzere Fenerbahçe yönetimiyle bir araya gelecek.
Blakborn ayrıca Fenerbahçe'nin Lyon ile oynayacağı karşılaşmada Fransız ekibiyle de transfer görüşmesi gerçekleştirecek. Bu görüşmenin Oosterwolde'nin geleceğiyle bağlantılı olduğu belirtildi.
BEŞİKTAŞ PAYLAŞIMI OĞUZ AYDIN İDDİALARINI GÜNDEME GETİRDİ
Menajer Joes Blakborn'un İstanbul'da Beşiktaş kulüp binasından paylaşım yapması, Oğuz Aydın'ın siyah-beyazlı takıma transfer olabileceği yönündeki iddiaların ortaya çıkmasına neden oldu.
Milli futbolcunun daha önce Beşiktaş'ın gündemine geldiği bilinirken, sosyal medyada yeni transfer iddiaları paylaşıldı.
Ancak Blakborn'un Beşiktaş ziyaretinin Oğuz Aydın ile ilgili olmadığı ortaya çıktı.
25 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'de mutlu olduğu ve takımdan ayrılmayı düşünmediği öğrenildi.
OĞUZ AYDIN İÇİN FENERBAHÇE'NİN KARARI NET
Oğuz Aydın'a Beşiktaş'ın ilgisinin yanı sıra farklı önemli takımlardan da teklifler bulunduğu belirtildi.
Buna karşın Fenerbahçe yönetimi, mevcut aşamada milli futbolcuyu kadroda tutmak istiyor.
Blakborn'un Beşiktaş kulüp binasındaki görüşmesinin ise Oğuz Aydın'ın transferiyle bağlantılı olmadığı öğrenildi.
Menajerin siyah-beyazlı kulüple, yurt dışında forma giyen başka bir futbolcunun transferi konusunda görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.