Fenerbahçe'den Barcelona'ya! Livakovic için flaş iddia

Hırvat kaleci, geçen sezon sarı-lacivertli ekip tarafından Girona ve Dinamo Zagreb'e kiralanmıştı.

Dominik Livakovic'in transferi konusunda Fenerbahçe ile Barcelona arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.



Livakovic'in Fenerbahçe ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

31 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

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