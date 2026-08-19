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Fenerbahçe'den Barcelona'ya! Livakovic için flaş iddia

Fenerbahçe'nin yollarını ayırmayı planladığı Dominik Livakovic için Barcelona devreye girdi. İspanyol ekibinin, 31 yaşındaki kaleciyi bonservisiyle kadrosuna katıp ilk sezon başka bir takıma kiralamayı planladığı belirtildi.

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Fenerbahçe'den Barcelona'ya! Livakovic için flaş iddia

Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Dominik Livakovic için transfer piyasasında yeni bir gelişme yaşandı.

Hırvat kaleciyle yollarını ayırmak isteyen sarı-lacivertlilerin, Barcelona ile görüşme halinde olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'den Barcelona'ya! Livakovic için flaş iddia-2
BARCELONA LIVAKOVIC'İ İSTİYOR

TRT Spor'un haberine göre Barcelona, Fenerbahçe forması giyen 31 yaşındaki Dominik Livakovic'i kadrosuna katmak istiyor.

İspanyol kulübünün deneyimli file bekçisini bonservisiyle transfer etmeyi planladığı belirtildi.

Fenerbahçe'den Barcelona'ya! Livakovic için flaş iddia-3
Barcelona'nın Livakovic için farklı bir plan üzerinde çalıştığı da ifade edildi.

Katalan ekibinin Hırvat kaleciyi transfer ettikten sonra ilk sezon başka bir kulübe kiralamayı düşündüğü kaydedildi.

Fenerbahçe'den Barcelona'ya! Livakovic için flaş iddia-4
FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Dominik Livakovic'in transferi konusunda Fenerbahçe ile Barcelona arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Hırvat kaleci, geçen sezon sarı-lacivertli ekip tarafından Girona ve Dinamo Zagreb'e kiralanmıştı.

Fenerbahçe'den Barcelona'ya! Livakovic için flaş iddia-5
Livakovic'in Fenerbahçe ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

31 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

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