Fenerbahçe'nin Lyon maçı ilk 11'i belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Lyon’u konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, zorlu rakibini yenerek Fransa'daki rövanş öncesinde avantaj yakalamak amacında. Teknik direktör İsmail Kartal kararını verdi ve ilk 11 belli oldu. Fenerbahçe - Lyon maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 17 sezonluk hasretini sona erdirmek için son viraja girdi. Sarı-lacivertliler, play-off turu ilk maçında yarın Fransa temsilcisi Lyon'u Chobani Stadı'nda konuk edecek. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Sven Jablonski yönetecek.
Kanarya, iki maç sonunda Lyon'u saf dışı bırakması halinde 2008-09 sezonundan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasında yer alacak.
CANLI TAKİP
Fenerbahçe - Lyon maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Kante, Talisca, Kerem, Greenwood, Muriqi
LYON: Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Abner, Tessmann, Tolisso, Morton, Nuamah, Fofana, Openda
GORNIK ZABRZE VE STURM GRAZ'I ELEDİ
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerinde önce Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi saf dışı bıraktı.
Bir sonraki turda Sturm Graz ile eşleşen sarı-lacivertliler, Avusturya ekibini İstanbul'da 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe deplasmandaki rövanşı da 1-0 kazanarak play-off biletini aldı.
LYON SPARTA PRAG'I GEÇTİ
Lyon ise Şampiyonlar Ligi elemelerine 3. turdan başladı.
Fransız ekibi, Sparta Prag deplasmanındaki ilk karşılaşmayı 2-1 kaybetmesine rağmen sahasındaki rövanşı 3-0 kazanarak adını play-off turuna yazdırdı.
Böylece Şampiyonlar Ligi bileti için Fenerbahçe ile Lyon eşleşti.
TALISCA 5 MAÇTA 5 GOL ATTI
Teknik direktör İsmail Kartal'ın Lyon karşısındaki en önemli hücum silahlarından biri Anderson Talisca olacak.
Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı 4 karşılaşmanın tamamında gol attı.
Talisca, Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği karşısında da fileleri havalandırarak serisini sürdürdü.
Tecrübeli futbolcu böylece bu sezon çıktığı 5 resmi karşılaşmada 5 gole ulaştı.
OOSTERWOLDE UEFA KADROSUNDAN ÇIKARILDI
Fenerbahçe'de Lyon maçı öncesinde Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı bulunuyor.
Sturm Graz ile oynanan 3. eleme turu ilk karşılaşmasında sakatlanan Hollandalı savunma oyuncusu, UEFA'ya bildirilen kadrodan çıkarıldı.
MERT GÜNOK YOK, EDERSON DÖNÜYOR
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mert Günok da Lyon karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Gençlerbirliği maçında cezası nedeniyle kadroda bulunmayan Ederson ise Şampiyonlar Ligi mücadelesinde yeniden kaleye geçecek.
Brezilyalı file bekçisinin Lyon karşısında ilk 11'de başlaması bekleniyor.
FENERBAHÇE'NİN LYON MAÇLARI İÇİN UEFA KADROSU
Kaleciler: Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin
Savunma: Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown
Orta saha: İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, N'Golo Kante
Hücum: Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Sidiki Cherif, Dorgeles Nene
Fenerbahçe'nin müsabakanın başlamasına 24 saat kalana kadar listeye 2 futbolcu ekleme hakkı bulunuyor.
17 SEZONLUK HASRET
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda en son 2008-09 sezonunda grup aşamasında mücadele etti.
Sarı-lacivertlilerin 17 sezon sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönebilmesi için Lyon engelini aşması gerekiyor.
İsmail Kartal'ın öğrencileri İstanbul'daki ilk maçta avantaj arayacak, eşleşmenin rövanşı ise 26 Ağustos'ta Lyon'da oynanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 6 KEZ YER ALDI
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-97 sezonunda katıldı.
Sarı-lacivertliler daha sonra 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında da grup aşamasında mücadele etti.
Fenerbahçe böylece bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde 6 kez yer aldı.
40 MAÇTA 11 GALİBİYET
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 40 karşılaşmada 11 galibiyet elde etti.
Sarı-lacivertliler bu maçların 6'sından beraberlikle ayrılırken 23 karşılaşmayı kaybetti.
EN BÜYÜK BAŞARI ÇEYREK FİNAL
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi tarihindeki en büyük başarısı 2007-08 sezonunda geldi.
Arthur Zico yönetimindeki sarı-lacivertliler çeyrek finale kadar yükseldi.
Fenerbahçe, bu turda Chelsea ile karşılaşırken İngiliz ekibine elenerek yarı finalin kapısından döndü.
GEÇEN SEZON BENFICA ENGELİ
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Jose Mourinho yönetiminde de Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kadar ilerledi.
3. eleme turunda Feyenoord'u saf dışı bırakan sarı-lacivertliler, lig aşaması öncesinde Benfica ile eşleşti.
İstanbul'daki karşılaşma golsüz sona ererken Fenerbahçe deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldı.
11 KEZ ELEMELERDE TAKILDI
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerinde bugüne kadar 11 kez ana aşamaya ulaşamadı.
Sarı-lacivertliler bu süreçte Feyenoord, Dinamo Kiev, Young Boys, Spartak Moskova, Arsenal, Shakhtar Donetsk, Monaco, Benfica, Dinamo Kiev, Lille ve son olarak yeniden Benfica engellerine takıldı.
Lyon karşısındaki play-off eşleşmesi, Fenerbahçe'nin uzun süren Şampiyonlar Ligi hasretini sona erdirmek için yeni fırsatı olacak.
İKİ ŞAMPİYONLUKTA UEFA KARARIYLA KATILAMADI
Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyon olduğu iki sezonun ardından UEFA kararı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde yer alamadı.
2010-11 sezonunu şampiyon tamamlayan sarı-lacivertliler, doğrudan katılım hakkı elde etmesine rağmen "şike soruşturması" sürecinde Avrupa kupalarına gidemedi.
Fenerbahçe ayrıca 2013-14 sezonunu şampiyon tamamlamasına karşın aldığı 2 yıllık Avrupa kupalarından men cezası nedeniyle bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alamadı.